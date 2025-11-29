Diretta Sprint Race GP Qatar F1, LIVE Losail: Piastri dalla pole, Norris 3° e Max 6°. Ferrari indietro

CHE FUTURO PER LECLERC? Inevitabilmente, le performance della Ferrari - in questa seconda parte di stagione - hanno dato il là a varie speculazioni sul futuro dei piloti. Da un Hamilton sempre più insoddisfatto, a Charles Leclerc che guarda ad un futuro in Aston Martin. Entrambi saranno i due piloti della Rossa nel 2026, ma il monegasco potrebbe lasciare al termine della prossima stagione 'sognando' un volante più competitivo. Al momento sono solo voci, ma Leclerc ha commentato: “Quando si vive un momento complicato e a viverlo è la Ferrari, ovviamente ci sono sempre molti più rumor”.

