Diretta Sprint Race GP Qatar F1, LIVE Losail: Piastri dalla pole, Norris 3° e Max 6°. Ferrari indietro

La Formula 1 torna in pista per la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025. A tre gare (la Sprint di oggi e i due Gp domani e settimana prossima ad Abu Dhabi) Piastri in pole rilancia la sua candidatura ma Norris parte 3° appena dietro Russell mentre Verstappen è solo in terza fila appena davanti ad Antonelli. Peggio le Ferrari: 9° Leclerc, addirittura 18° Hamilton. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Lando Norris (390 pt.)
- Oscar Piastri (366 pt.)
- Max Verstappen (366 pt.)
- George Russell (294 pt.)
- Charles Leclerc (226 pt.)
C’è la McLaren di Oscar Piastri in pole position davanti alla Mercedes di George Russell. Seconda fila per il leader del Mondiale, Lando Norris, al suo fianco l’intramontabile Fernando Alonso con l’Aston Martin. Poi le Red Bull con incredibilmente Tsunoda che ha fatto meglio di Max Verstappen solo sesto davanti a Antonelli. Quinta fila per la prima Ferrari quella di Charles Leclerc mentre per trovare il desaparecido Lewis Hamilton sempre più allo sbando 18°.
La Gara Sprint del Gran Premio del Qatar si disputa sul Circuito di Losail. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 29 novembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Oscar Piastri 1:20.055
McLaren
|2. George Russell 1:20.087
Mercedes
|2ª fila
|3. Lando Norris 1:20.285
McLaren
|4. Fernando Alonso 1:20.450
Aston Martin
|3ª fila
|5. Yuki Tsunoda 1:20.519
Red Bull
|6. Max Verstappen 1:20.528
Red Bull
|4ª fila
|7. Kimi Antonelli 1:20.532
Mercedes
|8. Carlos Sainz 1:20.542
Williams
|5ª fila
|9. Charles Leclerc 1:20.622
Ferrari
|10. Alexander Albon 1:20.788
Williams
|6ª fila
|11. Isack Hadjar 1:21.433
Racing Bulls
|12. Oliver Bearman 1:21.494
Haas
|7ª fila
|13. Gabriel Bortoleto 1:21.567
Kick Sauber
|14. Nico Hülkenberg 1:21.631
Kick Sauber
|8ª fila
|15. Esteban Ocon 1:21.666
Haas
|16. Lance Stroll 1:21.807
Aston Martin
|9ª fila
|17. Liam Lawson 1:21.851
Racing Bulls
|18. Lewis Hamilton 1:22.043
Ferrari
|10ª fila
|19. Pierre Gasly 1:22.112
Alpine
|20. Franco Colapinto 1:22.364
Alpine