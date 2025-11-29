Virgilio Sport
FORMULA 1 LIVE

Diretta Sprint Race GP Qatar F1, LIVE Losail: Piastri dalla pole, Norris 3° e Max 6°. Ferrari indietro

Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Losail. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 29 novembre 2025

Ultimo aggiornamento:

GIRO 1

Gara in corso

  Oscar Piastri
    McLaren F1 Team
  George Russell
    Mercedes AMG Petronas F1 team
  Lando Norris
    McLaren F1 Team

Cronaca in diretta

  1. Giro 1. Ha perso ben 4 posizioni Charles Leclerc che è finito in 13a posizione, mentre partiva 9°.

    15:05

  2. Giro 1. Grande bagarre con Piastri e Russell tengono la posizione. Così come Norris, ma ha già Verstappen alle sua calcagna dopo aver passato Tsunoda. Chi non c'è più è Alonso che ha perso diverse posizioni.

    15:05

  4. PARTITI!!! Piastri davanti a Russell e Norris. Ma occhio a Tsunoda che prova subito un sorpasso

    15:04

  5. Ricordiamo che nelle Sprint, vanno a punti i primi 8 piloti classificati in questa “gara veloce”. 8 punti al vincitore, 7 al secondo classificato, 6 al terzo, 5 al quarto, 4 al quinto, 3 al sesto, 2 al settimo e 1 punto all'ottavo.

    14:48

  LA CLASSIFICA - Diamo un occhio alla top 10 prima di questa Sprint Race. 1. Lando Norris (McLaren) 390 punti; 2. Oscar Piastri (McLaren) 366 punti; 3. Max Verstappen (Red Bull) 366 punti; 4. George Russell (Mercedes) 294 punti; 5. Charles Leclerc (Ferrari) 226 punti; 6. Lewis Hamilton (Ferrari) 152 punti; 7. Kimi Antonelli (Mercedes) 137 punti; 8. Alexander Albon (Williams) 73 punti; 9. Isack Hadjar (Racing Bulls) 51 punti; 10. Nico Hülkenberg (Sauber) 49 punti.

    14:47

  7. CHE FUTURO PER LECLERC? Inevitabilmente, le performance della Ferrari - in questa seconda parte di stagione - hanno dato il là a varie speculazioni sul futuro dei piloti. Da un Hamilton sempre più insoddisfatto, a Charles Leclerc che guarda ad un futuro in Aston Martin. Entrambi saranno i due piloti della Rossa nel 2026, ma il monegasco potrebbe lasciare al termine della prossima stagione 'sognando' un volante più competitivo. Al momento sono solo voci, ma Leclerc ha commentato: “Quando si vive un momento complicato e a viverlo è la Ferrari, ovviamente ci sono sempre molti più rumor”.

    14:43

  8. E LE FERRARI? Viaggiano sempre a rilento le due Ferrari. 9° tempo per Leclerc che parte in quinta fila dopo aver fermato il crono in 1'20''622. Lewis Hamilton addirittura 18° dopo essere stato ancora eliminato in Q1 (1'22''043), come già successo settimana scorsa nelle qualifiche per la gara a Las Vegas.

    14:38

  10. LA GRIGLIA - Ecco la griglia di partenza di questa Sprint Race. C'è anche la sorpresa Fernando Alonso quarta posizione. Prima fila: Oscar Piastri, George Russell. Seconda fila: Lando Norris, Fernando Alonso. Terza fila: Yuki Tsunoda, Max Verstappen. Quarta fila: Kimi Antonelli, Carlos Sainz. Quinta fila: Charles Leclerc, Alexander Albon.

    14:37

  11. I TEMPI DEL VENERDÌ - Vedremo se questa Sprint Race ci dirà già qualcosa di importante sui reali valori in campo. Nelle qualifiche della Sprint, Oscar Piastri ha strappato il miglior tempo girando in 1'20''055. Due decimi meglio del compagno Norris (1'20''285). Nel mezzo Russell con 1'20''087, mentre Verstappen ha fatto registrare solo il 6° tempo alle spalle anche del compagno Tsunoda. Ma, si sa, l'olandese cresce sempre dopo un venerdì rivedibile.

    14:36

  12. PRIMO MATCH POINT - Questo fine settimana potrebbe decidere il Mondiale, considerando che ci sono solo 58 punti in palio e Lando Norris ha un +24 sul compagno di Scuderia Piastri e Max Verstappen. Bravo l'olandese a tenere tutto in bilico, ma in questi giorni c'è il primo match point per il britannico.

    14:33

  13. Buon pomeriggio a tutti gli appassionati di Formula 1. Benvenuti alla DIRETTA SCRITTA della Sprint Race del Qatar. È il penultimo week end del Mondiale 2025, l'ultimissima Sprint Race.

    14:32

La Formula 1 torna in pista per la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025. A tre gare (la Sprint di oggi e i due Gp domani e settimana prossima ad Abu Dhabi) Piastri in pole rilancia la sua candidatura ma Norris parte 3° appena dietro Russell mentre Verstappen è solo in terza fila appena davanti ad Antonelli. Peggio le Ferrari: 9° Leclerc, addirittura 18° Hamilton. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Lando Norris (390 pt.)
  2. Oscar Piastri (366 pt.)
  3. Max Verstappen (366 pt.)
  4. George Russell (294 pt.)
  5. Charles Leclerc (226 pt.)

C’è la McLaren di Oscar Piastri in pole position davanti alla Mercedes di George Russell. Seconda fila per il leader del Mondiale, Lando Norris, al suo fianco l’intramontabile Fernando Alonso con l’Aston Martin. Poi le Red Bull con incredibilmente Tsunoda che ha fatto meglio di Max Verstappen solo sesto davanti a Antonelli. Quinta fila per la prima Ferrari quella di Charles Leclerc mentre per trovare il desaparecido Lewis Hamilton sempre più allo sbando 18°.

La Gara Sprint del Gran Premio del Qatar si disputa sul Circuito di Losail. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 29 novembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Oscar Piastri 1:20.055
McLaren
2. George Russell 1:20.087
Mercedes
2ª fila 3. Lando Norris 1:20.285
McLaren
4. Fernando Alonso 1:20.450
Aston Martin
3ª fila 5. Yuki Tsunoda 1:20.519
Red Bull
6. Max Verstappen 1:20.528
Red Bull
4ª fila 7. Kimi Antonelli 1:20.532
Mercedes
8. Carlos Sainz 1:20.542
Williams
5ª fila 9. Charles Leclerc 1:20.622
Ferrari
10. Alexander Albon 1:20.788
Williams
6ª fila 11. Isack Hadjar 1:21.433
Racing Bulls
12. Oliver Bearman 1:21.494
Haas
7ª fila 13. Gabriel Bortoleto 1:21.567
Kick Sauber
14. Nico Hülkenberg 1:21.631
Kick Sauber
8ª fila 15. Esteban Ocon 1:21.666
Haas
16. Lance Stroll 1:21.807
Aston Martin
9ª fila 17. Liam Lawson 1:21.851
Racing Bulls
18. Lewis Hamilton 1:22.043
Ferrari
10ª fila 19. Pierre Gasly 1:22.112
Alpine
20. Franco Colapinto 1:22.364
Alpine

Diretta Sprint Race GP Qatar F1, LIVE Losail: Piastri dalla pole, Norris 3° e Max 6°. Ferrari indietro Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Oscar Piastri
    McLaren F1 Team
  2. George Russell
    Mercedes AMG Petronas F1 team
  3. Lando Norris
    McLaren F1 Team
  4. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
  5. Yuki Tsunoda
    Oracle Red Bull Racing
  6. Fernando Alonso
    Aston Martin Aramco F1 Team
  7. Andrea Kimi Antonelli
    Mercedes AMG Petronas F1 team
  8. Carlos Sainz
    Atlassian Williams Racing
  9. Isack Hadjar
    Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
  10. Alexander Albon
    Atlassian Williams Racing
  11. Gabriel Bortoleto
    Stake F1 Team Kick Sauber
  12. Oliver Bearman
    Money Gram Haas F1 Team
  13. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari
  14. Liam Lawson
    Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
  15. Esteban Ocon
    Money Gram Haas F1 Team
  16. Nico Hülkenberg
    Stake F1 Team Kick Sauber
  17. Lance Stroll
    Aston Martin Aramco F1 Team
  18. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari
  19. Pierre Gasly
    BWT Alpine F1 Team
  20. Franco Colapinto
    BWT Alpine F1 Team
SPRINT RACE del Qatar - Losail International Circuit 29/11/2025
Losail International Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 15:00
  • Circuito: Losail International Circuit
  • Città: Losail
  • Nazione: Qatar
  • Lunghezza giro: 5.38 KM

