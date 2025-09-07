Virgilio Sport
F1 Monza, diretta GP Italia LIVE: Leclerc per l'impresa, Hamilton per la rimonta, Verstappen dalla pole

Il racconto in diretta del Gp d'Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Monza. Sono previsti 53 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 7 settembre 2025

Inizio alle ore 15:00

Cronaca in diretta

  1. LECLERC - E occhio perché anche nella passata stagione Leclerc partiva dalla 4a piazza e poi... Ha conquistato il GP di Monza. Il monegasco è particolarmente legato a questa pista. Ha vinto 8 GP in carriera: due di questi proprio sul tracciato brianzolo nel 2019 e nel 2024.

    14:49

  2. LE FERRARI - Leclerc e Hamilton non sono andati male nelle qualifiche, anche se c'è stata distanza nei confronti delle McLaren. 4° Leclerc con 1'19''007 e 5° Hamilton con 1'19''124. Hamilton parterà però dalla 10a posizione in griglia dopo la penalizzazione perché, nel GP precedente, non aveva rallentato in regime di bandiere gialle e in pit lane nei giri di ricognizione prima dell'inizio della gara.

    14:47

  4. LA GRIGLIA - Prima fila: Max Verstappen e Landro Norris. Seconda fila: Oscar Piastri e Charles Leclerc. Terza fila: George Russell e Andrea Kimi Antonelli. Quarta fila: Gabriel Bortoleto e Fernando Alonso. Quinta fila: Yuki Tsunoda e Lewis Hamilton. Sesta fila: Oliver Bearman e Nico Hulkenberg.

    14:44

  5. POLE E RECORD DI VERSTAPPEN - Tutto pronto per il GP di Monza con Max Verstappen che parte dalla pole. Una pole inattesa, a dire il vero, ma l’olandese ha tirato fuori dal cilindro un 1’18’’792 incredibile a battere Norris e Piastri. Quello di Verstappen è anche il giro più veloce di sempre. In che senso? Il pilota della Red Bull è andato a 264,681 km/h durante il suo giro di qualificazione. Mai nessuno ha fatto registrare una media del genere in qualifica.

    14:41

  6. Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta del Gran Premio di Italia.

    19:10

Il grande giorno è arrivato. Si corre il Gran Premio di Italia 2025 a Monza, sedicesimo appuntamento del Mondiale di F1. C’è la Red Bull di Max Verstappen in pole davanti alle due McLaren di Norris e Piastri in lotta per il titolo. Alle loro spalle la prima Ferrari di Leclerc che vuole regalare una gioia al tifo della rossa come lo scorso anno. Appena più dietro Antonelli e poi 10° Hamilton causa penalità. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Oscar Piastri (309 pt.)
  2. Lando Norris (275 pt.)
  3. Max Verstappen (205 pt.)
  4. George Russell (184 pt.)
  5. Charles Leclerc (151 pt.)

Sarà la Red Bull di Max Verstappen a partire davanti a tutti in pole nel Gp d’Italia. Nella griglia di partenza di Monza, con lui in prima fila la McLaren di Lando Norris e poco dietro l’altra papaya di Oscar Piastri leader del Mondiale. Quarta piazza in seconda fila per la Ferrari di Charles Leclerc.

Lewis Hamilton 5° in qualifica partirà 10° per effetto della penalità presa in Olanda. In terza fila dunque le due Mercedes di Russell e Antonelli, poi Bortoleto e Alonso, quindi Tsunoda e appunto Lewis. Il Gran Premio d’Italia si disputa sul Circuito di Monza. Sono previsti 53 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 7 settembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Max Verstappen
1:18.792 Red Bull
2. Lando Norris
1:18.869 McLaren
2ª fila 3. Oscar Piastri
1:18.982 McLaren
4. Charles Leclerc
1:19.007 Ferrari
3ª fila 5. George Russell
1:19.157 Mercedes
6. Andrea Kimi Antonelli
1:19.200 Mercedes
4ª fila 7. Gabriel Bortoleto
1:19.390 Kick Sauber
8. Fernando Alonso
1:19.424 Aston Martin
5ª fila 9. Yuki Tsunoda
1:19.519 Red Bull
10. Lewis Hamilton*
1:19.124 Ferrari
6ª fila 11. Oliver Bearman
1:19.446 Haas
12. Nico Hulkenberg
1:19.498 Kick Sauber
7ª fila 13. Carlos Sainz
1:19.528 Williams
14. Alexander Albon
1:19.583 Williams
8ª fila 15. Esteban Ocon
1:19.707 Alpine
16. Isack Hadjar
1:19.917 Racing Bulls
9ª fila 17. Lance Stroll
1:19.948 Aston Martin
18. Franco Colapinto
1:19:992 Alpine
10ª fila 19. Pierre Gasly**
1:20.103 Alpine
20. Liam Lawson
1:20.279 Racing Bulls

*Hamilton sconta la penalità di 5 posizioni comminata in Olanda
** Gasly partirà dalla pitlane

Posizioni

  1. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
    Array
  2. Lando Norris
    McLaren F1 Team
    Array
  3. Oscar Piastri
    McLaren F1 Team
    Array
  4. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari
    Array
  5. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari
    Array
  6. George Russell
    Mercedes AMG Petronas F1 team
    Array
  7. Andrea Kimi Antonelli
    Mercedes AMG Petronas F1 team
    Array
  8. Gabriel Bortoleto
    Stake F1 Team Kick Sauber
    Array
  9. Fernando Alonso
    Aston Martin Aramco F1 Team
    Array
  10. Yuki Tsunoda
    Oracle Red Bull Racing
    Array
  11. Oliver Bearman
    Money Gram Haas F1 Team
    Array
  12. Nico Hülkenberg
    Stake F1 Team Kick Sauber
    Array
  13. Carlos Sainz
    Atlassian Williams Racing
    Array
  14. Alexander Albon
    Atlassian Williams Racing
    Array
  15. Esteban Ocon
    Money Gram Haas F1 Team
    Array
  16. Isack Hadjar
    Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
    Array
  17. Lance Stroll
    Aston Martin Aramco F1 Team
    Array
  18. Franco Colapinto
    BWT Alpine F1 Team
    Array
  19. Pierre Gasly
    BWT Alpine F1 Team
    Array
  20. Liam Lawson
    Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
    Array
GP d'Italia - Monza 07/09/2025
Monza

Altri dati:

  • Ora inizio: 15:00
  • Circuito: Monza
  • Città: Monza
  • Nazione: Italia
  • Numero di giri: 53
  • Lunghezza giro: 5.793 KM
  • Lunghezza gara: 306.72 KM

