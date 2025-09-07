F1 Monza, diretta GP Italia LIVE: Leclerc per l'impresa, Hamilton per la rimonta, Verstappen dalla pole

Il grande giorno è arrivato. Si corre il Gran Premio di Italia 2025 a Monza, sedicesimo appuntamento del Mondiale di F1. C’è la Red Bull di Max Verstappen in pole davanti alle due McLaren di Norris e Piastri in lotta per il titolo. Alle loro spalle la prima Ferrari di Leclerc che vuole regalare una gioia al tifo della rossa come lo scorso anno. Appena più dietro Antonelli e poi 10° Hamilton causa penalità. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Oscar Piastri (309 pt.)
- Lando Norris (275 pt.)
- Max Verstappen (205 pt.)
- George Russell (184 pt.)
- Charles Leclerc (151 pt.)
Sarà la Red Bull di Max Verstappen a partire davanti a tutti in pole nel Gp d’Italia. Nella griglia di partenza di Monza, con lui in prima fila la McLaren di Lando Norris e poco dietro l’altra papaya di Oscar Piastri leader del Mondiale. Quarta piazza in seconda fila per la Ferrari di Charles Leclerc.
Lewis Hamilton 5° in qualifica partirà 10° per effetto della penalità presa in Olanda. In terza fila dunque le due Mercedes di Russell e Antonelli, poi Bortoleto e Alonso, quindi Tsunoda e appunto Lewis. Il Gran Premio d’Italia si disputa sul Circuito di Monza. Sono previsti 53 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 7 settembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Max Verstappen
1:18.792 Red Bull
|2. Lando Norris
1:18.869 McLaren
|2ª fila
|3. Oscar Piastri
1:18.982 McLaren
|4. Charles Leclerc
1:19.007 Ferrari
|3ª fila
|5. George Russell
1:19.157 Mercedes
|6. Andrea Kimi Antonelli
1:19.200 Mercedes
|4ª fila
|7. Gabriel Bortoleto
1:19.390 Kick Sauber
|8. Fernando Alonso
1:19.424 Aston Martin
|5ª fila
|9. Yuki Tsunoda
1:19.519 Red Bull
|10. Lewis Hamilton*
1:19.124 Ferrari
|6ª fila
|11. Oliver Bearman
1:19.446 Haas
|12. Nico Hulkenberg
1:19.498 Kick Sauber
|7ª fila
|13. Carlos Sainz
1:19.528 Williams
|14. Alexander Albon
1:19.583 Williams
|8ª fila
|15. Esteban Ocon
1:19.707 Alpine
|16. Isack Hadjar
1:19.917 Racing Bulls
|9ª fila
|17. Lance Stroll
1:19.948 Aston Martin
|18. Franco Colapinto
1:19:992 Alpine
|10ª fila
|19. Pierre Gasly**
1:20.103 Alpine
|20. Liam Lawson
1:20.279 Racing Bulls
*Hamilton sconta la penalità di 5 posizioni comminata in Olanda
** Gasly partirà dalla pitlane