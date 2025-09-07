F1 Monza, diretta GP Italia LIVE: Leclerc per l'impresa, Hamilton per la rimonta, Verstappen dalla pole

Cronaca in diretta

POLE E RECORD DI VERSTAPPEN - Tutto pronto per il GP di Monza con Max Verstappen che parte dalla pole. Una pole inattesa, a dire il vero, ma l’olandese ha tirato fuori dal cilindro un 1’18’’792 incredibile a battere Norris e Piastri. Quello di Verstappen è anche il giro più veloce di sempre. In che senso? Il pilota della Red Bull è andato a 264,681 km/h durante il suo giro di qualificazione. Mai nessuno ha fatto registrare una media del genere in qualifica.

LA GRIGLIA - Prima fila: Max Verstappen e Landro Norris. Seconda fila: Oscar Piastri e Charles Leclerc. Terza fila: George Russell e Andrea Kimi Antonelli. Quarta fila: Gabriel Bortoleto e Fernando Alonso. Quinta fila: Yuki Tsunoda e Lewis Hamilton. Sesta fila: Oliver Bearman e Nico Hulkenberg.

LE FERRARI - Leclerc e Hamilton non sono andati male nelle qualifiche, anche se c'è stata distanza nei confronti delle McLaren. 4° Leclerc con 1'19''007 e 5° Hamilton con 1'19''124. Hamilton parterà però dalla 10a posizione in griglia dopo la penalizzazione perché, nel GP precedente, non aveva rallentato in regime di bandiere gialle e in pit lane nei giri di ricognizione prima dell'inizio della gara.

LECLERC - E occhio perché anche nella passata stagione Leclerc partiva dalla 4a piazza e poi... Ha conquistato il GP di Monza. Il monegasco è particolarmente legato a questa pista. Ha vinto 8 GP in carriera: due di questi proprio sul tracciato brianzolo nel 2019 e nel 2024.

Il grande giorno è arrivato. Si corre il Gran Premio di Italia 2025 a Monza, sedicesimo appuntamento del Mondiale di F1. C’è la Red Bull di Max Verstappen in pole davanti alle due McLaren di Norris e Piastri in lotta per il titolo. Alle loro spalle la prima Ferrari di Leclerc che vuole regalare una gioia al tifo della rossa come lo scorso anno. Appena più dietro Antonelli e poi 10° Hamilton causa penalità. La classifica piloti è attualmente così composta:

Oscar Piastri (309 pt.) Lando Norris (275 pt.) Max Verstappen (205 pt.) George Russell (184 pt.) Charles Leclerc (151 pt.)

Lewis Hamilton 5° in qualifica partirà 10° per effetto della penalità presa in Olanda. Il Gran Premio d'Italia si disputa sul Circuito di Monza. Sono previsti 53 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 7 settembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Max Verstappen

1:18.792 Red Bull 2. Lando Norris

1:18.869 McLaren 2ª fila 3. Oscar Piastri

1:18.982 McLaren 4. Charles Leclerc

1:19.007 Ferrari 3ª fila 5. George Russell

1:19.157 Mercedes 6. Andrea Kimi Antonelli

1:19.200 Mercedes 4ª fila 7. Gabriel Bortoleto

1:19.390 Kick Sauber 8. Fernando Alonso

1:19.424 Aston Martin 5ª fila 9. Yuki Tsunoda

1:19.519 Red Bull 10. Lewis Hamilton*

1:19.124 Ferrari 6ª fila 11. Oliver Bearman

1:19.446 Haas 12. Nico Hulkenberg

1:19.498 Kick Sauber 7ª fila 13. Carlos Sainz

1:19.528 Williams 14. Alexander Albon

1:19.583 Williams 8ª fila 15. Esteban Ocon

1:19.707 Alpine 16. Isack Hadjar

1:19.917 Racing Bulls 9ª fila 17. Lance Stroll

1:19.948 Aston Martin 18. Franco Colapinto

1:19:992 Alpine 10ª fila 19. Pierre Gasly**

1:20.103 Alpine 20. Liam Lawson

1:20.279 Racing Bulls

*Hamilton sconta la penalità di 5 posizioni comminata in Olanda

** Gasly partirà dalla pitlane