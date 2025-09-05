F1, Gp Italia Monza diretta prove libere live: fp1, la bandiera rossa ferma Leclerc, pista sporca!

Circuito Autodromo di Monza, 5 settembre 2025 – Finalmente il week end del Gran Premio di Italia ha inizio! Con le prime prove libere, fp1 ed fp2, si accendono i motori nel tempio della velocità per uno degli appuntamenti con più storia del mondiale di F1 nonchè gara di casa della Ferrari che qui spera di ritrovarsi dopo il doppio ritiro di Zandvoort. Ci proveranno Hamilton e Leclerc a regalare una gioia ai tifosi ferraristi ma dovranno fare i conti con le McLaren di Piastri e Norris in lotta per il titolo e il solito Max Verstappen. Atteso il riscatto anche di Kimi Antonelli.