F1, Gp Italia Monza diretta prove libere live: fp1, la bandiera rossa ferma Leclerc, pista sporca!

La cronaca in tempo reale delle prove libere del Gp di Italia, 16sima prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Monza. Grande attesa per le Ferrari di Hamilton e Leclerc

Ultimo aggiornamento:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Circuito Autodromo di Monza, 5 settembre 2025 – Finalmente il week end del Gran Premio di Italia ha inizio! Con le prime prove libere, fp1 ed fp2, si accendono i motori nel tempio della velocità per uno degli appuntamenti con più storia del mondiale di F1 nonchè gara di casa della Ferrari che qui spera di ritrovarsi dopo il doppio ritiro di Zandvoort. Ci proveranno Hamilton e Leclerc a regalare una gioia ai tifosi ferraristi ma dovranno fare i conti con le McLaren di Piastri e Norris in lotta per il titolo e il solito Max Verstappen. Atteso il riscatto anche di Kimi Antonelli.

Cronaca in diretta

  1. fp1
    LECLERC PRIMO!!!

    Arriva il primo acuto di LECLERC! Ferrari al comando in 1:20.286!

    Hamilton sale 3° alle spalle di Verstappen

    14:19
  2. live
    RISCHIO LECLERC

    Dopo Zandvoort e la “grazia” per il bellissimo sorpasso su Russell, Charles ha rischiato anche qui a Monza, indagato per un presunto non rispetto delle bandiere rosse con tanto di sorpasso su Hulkenberg ma dal replay e dalla telemetria si vede che Leclerc abbia alzato il piede

    14:17
  4. fp1
    LIBERE RIPRESE!

    Pista pulita, riapre la pit lane, si torna in pista per gli ultimi 16 minuti di fp1

    14:15
  5. live
    PISTA SPORCA! BANDIERA ROSSA!

    Proprio mentre Leclerc stava facendo il giro veloce con la gomma rossa viene fermato dalla bandiera rossa, troppo sporca la pista sia a Lesmo che alla variante Ascari per la ghiaia portata dentro dalle monoposto che sono uscite di traiettoria

    Leclerc un po’ nervoso per questa “chiamata”

    14:07
  6. live
    NO GRIP

    Prima Verstappen, ora anche Leclerc e Norris autori di una sbavatura in uscita di curva si sono limentati dell’assenza di grip e di una pista che scivola molto. Hamilton ha montato intanto un’ala più scarica dietro

    14:05
  7. fp1
    CLASSIFICA 30'

    Sainz sale 2° e si mette tra Verstappen e Leclerc, risale anche Hadjar. Hamilton risalito 8° torna ai box. Dopo mezz’ora questa è la classifica dei tempi:

    1. Verstappen
    2. Sainz
    3. Leclerc
    4. Albon
    5. Hadjar
    6. Alonso
    7. Lawson
    8. Hamilton
    9. Norris
    10. Stroll
    14:02
  8. fp1
    CHARLES!

    Leclerc sale al secondo in 1:20.970 e infiamma Monza!

    13:54
  10. live
    SI GIRA ARON

    Problemi alla Roggia per Aron, altro rookie che nelle fp1 ha preso il posto di Colapinto sulla Alpine

    13:54
  11. fp1
    MAX SULLE WILLIAMS

    I tempi si abbassano col passare dei giri

    1. Verstappen: 1:20.751
    2. Albon
    3. Sainz
    4. Alonso
    5. Leclerc
    6. Norris

    Hamilton 10°

    13:54
  12. fp1
    MAX

    Verstappen si riporta al comando: 1.21.166 ma via radio si lamenta: “Si scivola un po’ di più”, Antonelli comincia dal 16° posto

    13:44
  13. fp1
    ACUTO WILLIAMS

    Albon porta la Williams al primo posto in 1:21.479

    13:40
  14. fp1
    NORRIS!
    • La McLaren di Lando cancella subito l’uno-due rosso primo in 1:21.513
    • Sale al secondo posto Verstappen in 1:21.518
    13:40
  16. fp1
    UNO-DUE FERRARI

    Fermate tutto, ci sono due Ferrari in testa! 

    Solo 8 minuti ma almeno ci godiamo due rosse davanti a tutte con Leclerc che ha fatto il miglior tempo davanti ad Hamilton in 1:22.021

    13:38
  17. live
    LEWIS DAVANTI

    Hamilton fa subito il miglior tempo in 1:22.3 tanto per accendere un po’ Monza, andando davanti a Verstappen ma ovviamente siamo solo agli inizi!

    13:37
  18. fp1
    NON C'E' PIASTRI

    Monza inizia senza il leader del Mondiale: Oscar Piastri infatti ha lasciato il posto in queste fp1 al collaudatore rookie Dunne in ottemperanza a una regola che obbliga tutti i team a schierare almeno due volte per titolare un rookie

    13:36
  19. fp1
    MONZA, SI VA!

    Si apre la pitlane, iniziano le prove libere, prima sessione, un’ora per prendere confidenza con il tempio della velocità!

    13:30
  20. live
    LEWIS E CHARLES AIZZANO MONZA!

    A 10 minuti dall’inizio delle libere, Leclerc ed Hamilton sono usciti dai box, hanno attraversato la pitlane e sono saliti sul muretto per salutare il pubblico della tribuna di Monza che si è lasciato andare ad un boato!

    13:22
  22. pre
    HAMILTON MOOD

    Inizia in salita il Gp di Italia per Hamilton su cui pende una penalità di 5 posizioni ereditate da Zandvoort. Lewis però non si perde d’animo nonostante una stagione complicata e deludente

    13:20
  23. live
    ULTIM'ORA!

    Intanto a 20′ dall’inizio delle libere arriva una notizia ufficiale: La F1 correrà a Monaco fino al 2035! Estensione pluriennale nel vero senso della parola per una delle gare più storiche e affascinanti del calendario, proprio come Monza, tra le strade del Principato di Montecarlo

    13:13
  24. pre
    F1, la Ferrari omaggia Lauda: livrea speciale a Monza per i 50 anni dal primo Mondiale di Niki Fonte:Ansa
    FERRARI PER LAUDA

    Da qualche anno a questa parte la Ferrari “indossa” una colorazione speciale per Monza, stavolta c’è azzurro acceso delle tute e il bianco sulla livrea in ricordo dei 50 anni dal primo titolo di Niki Lauda

    In particolare Hamilton su Instagram ha voluto ricordare il compianto Niki al suo fianco ai tempi della Mercedes, così:

    13:09
  25. pre
    IL PROGRAMMA

    Di seguito gli orari del Gp d’Italia, qui potete trovare il programma in tv ma se non potete seguiteci con le nostre dirette!

    Venerdì 5 settembre

    Prove Libere 1: ore 13:30 – 14:30
    Prove Libere 2: ore 17:00 – 18:00

    Sabato 6 settembre

    Prove Libere 3: ore 12:30 – 13:30
    Qualifiche: ore 16:00 – 17:00

    Domenica 7 settembre

    Gara: ore 15:00

    12:58
  26. pre
    MONZA FOREVER!

    Attesa finita a Monza! Tra 45′ minuti si aprirà la pit lane dell’Autodromo! E c’è tantissima gente Ferrari che fa il tifo nella speranza che Hamilton e Leclerc possano regalare una gioia dipinta di rosso!

    12:45
  28. Ciao a tutti!
    BENVENUTI!

    Amici di Virgilio Sport, appassionati di motori, tifosi della Ferrari: buongiorno! Benvenuti alla diretta delle prove libere del Gran Premio d’Italia. L’appuntamento più atteso del Mondiale di F1 col tempio della velocità a Monza. Da seguire tutto con noi. Alle 13.30 le fp1!

    RESTATE CON NOI!

    12:16

  30. Ci siamo. Il Gran Premio d’Italia prende ufficialmente il via con le prime prove libere di Monza. Sempre un’emozione particolare per la Ferrari. Il tempio della velocità ospita la sedicesima gara stagionale del Mondiale. Nonostante il periodo buio e il doppio DNF nell’ultima gara in Olanda, ci si aspetta una marea rossa per la Ferrari. E un sussulto di orgoglio da parte di Hamilton e Leclerc a caccia ancora del primo successo.

    Monza è sempre un weekend speciale per la Ferrariche scenderà in pista con una livrea speciale. Il periodo difficilissimo non cancella le aspettative dei tifosi della Rossa per la gara in Italia. Come dimostrato dal bagno di folla per Hamilton e Leclerc a Milano. Per Hamilton sarà la prima volta a Monza da pilota della Rossa, ma il debutto non inizierà nel migliore dei modi: infatti il sette volte campione del mondo dovrà scontare una penalità di cinque posizioni in griglia per non aver rispettato una doppia bandiera gialla. Per quanto riguarda invece la lotta per il Mondiale piloti, Piastri ha messo ben 34 punti tra lui e Lando Norris, ritiratosi in Olanda.

F1, Gp Italia Monza diretta prove libere live: fp1, la bandiera rossa ferma Leclerc, pista sporca! Fonte: Getty

