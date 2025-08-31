Virgilio Sport
F1, GP Olanda diretta live: start, Verstappen brucia Norris, Piastri in testa. Leclerc supera Russell

Il racconto in diretta del GP d'Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Zandvoort. Sono previsti 72 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 31 agosto 2025

GIRO 7 di 72

Gara in corso

  1. Oscar Piastri
    McLaren F1 Team
  2. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
  3. Lando Norris
    McLaren F1 Team

  1. GIRO 7. Piastri apre il gap a quasi 4 secondi su Verstappen. Ora Leclerc è molto vicino ad Hadjar, e Norris è in zona DRS sullo stesso Verstappen.

    15:13

  2. GIRO 6. In arrivo uno scroscio di pioggia a breve. Dovrebbe essere leggera inizialmente, e dovrebbe durare tra i 7 e i 10 giri, quindi non moltissimo.

    15:11

  4. GIRO 5. Norris continua a fare il vuoto alle proprie spalle, guadagnando altri 5 decimi su Verstappen. Leclerc è sempre a otto decimi da Hadjar.

    15:11

  5. GIRO 4. Giro veloce per Piastri, che guadagna 4 decimi su Verstappen e 6 su Norris. Leclerc è in zona DRS su Hadjar, ma su questa pista è molto difficile riuscire a superare.

    15:09

  6. GIRO 3. Norris sembra accusare il colpo subito in avvio e perde terreno rispetto a Verstappen. Attenzione, però, perché arriva un team-radio poco rassicurante per Piastri: pioggia in vista tra 7-8 giri.

    15:08

  7. GIRO 2. Piastri prende già un buon gap rispetto a Verstappen. Leclerc, chiuso da Hadjar, è già tallonato in maniera pesante da Russell, che deve però guardarsi le spalle da Hamilton.

    15:06

  8. PARTITI! Spunto clamoroso di Verstappen che, con gomma rossa, affonda un sorpasso magistrale su Norris alla prima curva. Ottimo anche Leclerc, che recupera subito una posizione passando Russell e sale in quinta.

    15:05

  10. C'è qualche nuvola all'orizzonte, anche se per il momento non sembra esserci pericolo di pioggia.

    15:03

  11. Giro di formazione in corso. Manca pochissimo all'inizio della corsa.

    15:00

  12. Uno sguardo alla classifica costruttori prima della gara: 1. McLaren 559, 2. Ferrari 260, 3. Mercedes 236, 4. Red Bull 194, 5. Wiliams 52, 6. Aston Martin 51.

    14:46

  13. Uno sguardo alla classifica piloti prima della gara: 1. Oscar Piastri (McLaren) 284, 2. Lando Norris (McLaren) 275, 3. Max Verstappen (Red Bull) 187, 4. George Russell (Mercedes) 172, 5. Charles Leclerc (Ferrari) 151, 6. Lewis Hamilton (Ferrari) 109, 7. Kimi Antonelli (Mercedes) 64.

    14:45

  14. Le due Ferrari partono indietro, con Charles Leclerc sesto e Lewis Hamilton settimo. Il gap sul giro secco rispetto alle McLaren è molto alto.

    14:43

  16. Seguono la Red Bull di Max Verstappen, la sorprendente Racing Bulls di Isack Hadjar, sempre più rookie meraviglia di questo campionato, e la Mercedes di George Russell.

    14:36

  17. Oscar Piastri scatta dalla pole position dopo aver beffato per soli 12 millesimi Lando Norris. Sarà una prima fila tutta papaya con le due Mclaren.

    14:35

  18. Benvenuti alla diretta scritta del GP d'Olanda, 15esimo appuntamento della stagione 2025 di F1.

    14:32

    14:01

La Formula 1 torna dopo la sosta estiva con il Gran Premio d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2025. Si rinnova la sfida per il titolo tutta griffata McLaren con Piastri che partirà in pole position davanti al compagno Norris. Alle loro spalle l’idolo di casa Max Verstappen. Ferrari più indietro con Leclerc sesto ed Hamilton settimo a caccia di un podio improbabile. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Oscar Piastri (284 pt.)
  2. Lando Norris (275 pt.)
  3. Max Verstappen (187 pt.)
  4. George Russel (172 pt.)
  5. Charles Leclerc (151 pt.)

Per soli 12 millesimi sarà Oscar Piastri a partire in pole position nel Gran Premio di Olanda, 15° prova del Mondiale 2025 di F1. L’australiano ha beffato il favorito Lando Norris in una prima fila tutta McLaren. Alle loro spalle la Red Bull dell’idolo di casa Max Verstappen terzo davanti al sorprendete Isack Hadjar con la Racing Bulls davanti a George Russell. Quindi le due Ferrari con 6° Charles Leclerc e 7° Lewis Hamilton. Appena fuori dalla top ten partirà Kimi Antonelli 11°.

Il Gran Premio d’Olanda si disputa sul Circuito di Zandvoort. Sono previsti 72 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 31 agosto 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Oscar Piastri 1:08.662
McLaren
2. Lando Norris 1:08.674
McLaren
2ª fila 3. Max Verstappen 1:08.925
Red Bull
4. Isack Hadjar 1:09.208
Racing Bulls
3ª fila 5. George Russell 1:09.255
Mercedes
6. Charles Leclerc 1:09.340
Ferrari
4ª fila 7. Lewis Hamilton 1:09.390
Ferrari
8. Liam Lawson 1:09.500
Racing Bulls
5ª fila 9. Carlos Sainz 1:09.505
Williams
10. Fernando Alonso 1:09.630
Aston Martin
6ª fila 11. Kimi Antonelli 1:09.493
Mercedes
12. Yuki Tsunoda 1:09.622
Red Bull
7ª fila 13. Gabriel Bortoleto 1:09.622
Kick Sauber
14. Pierre Gasly 1:09.637
Alpine
8ª fila 15. Alexander Albon 1:09.652
Wiliams
16. Franco Colapinto 1:10.104
Alpine
9ª fila 17. Nico Hülkenberg 1:10.195
Kick Sauber
18. Esteban Ocon 1:10:197
Haas
10ª fila 19. Oliver Bearman 1:10.262
Haas
20. Lance Stroll s.t.
Aston Martin

GP dell'Olanda - Zandvoort 31/08/2025
Zandvoort

Altri dati:

  • Ora inizio: 15:00
  • Circuito: Zandvoort
  • Città: Zandvoort
  • Nazione: Olanda
  • Numero di giri: 72
  • Lunghezza giro: 4.259 KM
  • Lunghezza gara: 306.648 KM

