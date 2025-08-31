F1, GP Olanda diretta live: start, Verstappen brucia Norris, Piastri in testa. Leclerc supera Russell

La Formula 1 torna dopo la sosta estiva con il Gran Premio d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2025. Si rinnova la sfida per il titolo tutta griffata McLaren con Piastri che partirà in pole position davanti al compagno Norris. Alle loro spalle l’idolo di casa Max Verstappen. Ferrari più indietro con Leclerc sesto ed Hamilton settimo a caccia di un podio improbabile. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Oscar Piastri (284 pt.)
- Lando Norris (275 pt.)
- Max Verstappen (187 pt.)
- George Russel (172 pt.)
- Charles Leclerc (151 pt.)
Per soli 12 millesimi sarà Oscar Piastri a partire in pole position nel Gran Premio di Olanda, 15° prova del Mondiale 2025 di F1. L’australiano ha beffato il favorito Lando Norris in una prima fila tutta McLaren. Alle loro spalle la Red Bull dell’idolo di casa Max Verstappen terzo davanti al sorprendete Isack Hadjar con la Racing Bulls davanti a George Russell. Quindi le due Ferrari con 6° Charles Leclerc e 7° Lewis Hamilton. Appena fuori dalla top ten partirà Kimi Antonelli 11°.
Il Gran Premio d’Olanda si disputa sul Circuito di Zandvoort. Sono previsti 72 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 31 agosto 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Oscar Piastri 1:08.662
McLaren
|2. Lando Norris 1:08.674
McLaren
|2ª fila
|3. Max Verstappen 1:08.925
Red Bull
|4. Isack Hadjar 1:09.208
Racing Bulls
|3ª fila
|5. George Russell 1:09.255
Mercedes
|6. Charles Leclerc 1:09.340
Ferrari
|4ª fila
|7. Lewis Hamilton 1:09.390
Ferrari
|8. Liam Lawson 1:09.500
Racing Bulls
|5ª fila
|9. Carlos Sainz 1:09.505
Williams
|10. Fernando Alonso 1:09.630
Aston Martin
|6ª fila
|11. Kimi Antonelli 1:09.493
Mercedes
|12. Yuki Tsunoda 1:09.622
Red Bull
|7ª fila
|13. Gabriel Bortoleto 1:09.622
Kick Sauber
|14. Pierre Gasly 1:09.637
Alpine
|8ª fila
|15. Alexander Albon 1:09.652
Wiliams
|16. Franco Colapinto 1:10.104
Alpine
|9ª fila
|17. Nico Hülkenberg 1:10.195
Kick Sauber
|18. Esteban Ocon 1:10:197
Haas
|10ª fila
|19. Oliver Bearman 1:10.262
Haas
|20. Lance Stroll s.t.
Aston Martin