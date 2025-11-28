F1 GP Qatar diretta qualifiche Sprint LIVE: Verstappen domina, Hamilton subito eliminato

McLaren ha iniziato con il piede giusto il penultimo appuntamento di questa stagione che l’ha vista trionfare tra i Costruttori e in pole per il titolo Piloti (Verstappen permettendo). Oscar Piastri ha offerto un piccolo segnale di rivalsa personale conquistando il miglior tempo nelle Prove Libere con un tempo pari a 1:20.924. Segue il compagno di squadra Lando Norris, attardato di 58 millesimi e che ha sua volta ha staccato di quattro decimi Fernando Alonso. Quarto Carlos Sainz a 480 millesimi, quinto Isack Hadjar a 579 millesimi, seguito a ruota da Max Verstappen, quinto.