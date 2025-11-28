Virgilio Sport
F1 GP Qatar diretta qualifiche Sprint LIVE: Verstappen domina, Hamilton subito eliminato

La cronaca in tempo reale delle Qualifiche Sprint del Gp del Qatar, prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Lusail

Ultimo aggiornamento:

Riassunto dell'evento

Circuito Lusail, 28 novembre 2025 – Il lungo week end del Gran Premio del Qatar è appena iniziato ma entra già nel vivo. Nemmeno il tempo di archiviare la prima e unica sessione di prove libere che si fa già sul serio: si assegna la pole position per l’ultima Sprint Race della stagione che si correrà domani. Occhio al duello mondiale tra Norris, Verstappen e Piastri con le Ferrari di Hamilton e Leclerc spettatrici in cerca di (vana) gloria.

Cronaca in diretta

  1. Live
    La classifica della SQ1

     

    1 1:21.172 1
    2 +0.104 1
    3 +0.114 1
    4 +0.155 1
    5 +0.226 1
    6 +0.227 1
    7 +0.260 1
    8 +0.266 1
    9 +0.286 1
    10 +0.354 1
    11 +0.383 1
    12 +0.451 1
    13 +0.464 1
    14 +0.549 1
    15 +0.601 1
    16 +0.635 1
    17 +0.679 2
    18 +0.871 1
    19 +0.940 1
    20 +1.192 1

     

    18:49
  2. Live
    La SQ1 termina nel segno di Verstappen

    Verstappen chiude in testa la SQ1 con il tempo di 1:21.172, Hamilton si gioca il tutto per tutto per evitare l’eliminazione ma finisce tagliato assieme a Stroll, Lawson, Gasly e Colapinto: il britannico chiude 18esimo. Si salva invece Leclerc che prosegue per la SQ2.

    18:44
  4. Live
    Le Ferrari non tengono il passo

    Mentre la SQ1 si accende con il duello tra Norris e Verstappen, le Ferrari fanno fatica a tenere il passo: Leclerc è 11esimo, Hamilton persino 17esimo.

     

    18:41
  5. Live
    Duello tra Verstappen e Norris sul filo del cronometro

    Lando Norris migliora i riscontri di questa sessione con 1:21.621 e si porta in testa, staccando il compagno di squadra Piastri di 192 millesimi. Verstappen risponde con 1:21.494 con tanto di record nel T1 e spodestando quindi Norris.

    18:38
  6. Live
    Verstappen fissa il primo riferimento

    Verstappen fissa il primo riferimento della SQ1 in 1:22.258, segue Leclerc a 95 millesimi di distacco e Tsunoda a 435.

    18:35
  7. Live
    Partono le ultime Qualifiche Sprint della stagione

    Iniziano le Qualifiche Sprint del GP del Qatar, via con la SQ1. A rompere il ghiaccio Max Verstappen, su gomma media come previsto per per i piloti per le prime due sessioni di qualifica.

    18:31
  8. Pre
    Stanno per iniziare le Qualifiche Sprint

    I piloti hanno preso possesso delle loro vetture: alle 18:30 la partenza delle Qualifiche Sprint.

    18:24
  10. Pre
    Antonelli decimo nelle Libere

    Infine, per chiudere il discorso delle Libere odierne prima di seguire la diretta delle qualifiche Sprint, segnaliamo la controprestazione delle Mercedes: Andrea Kimi Antonelli, autore dell’exploit di Las Vegas, ha chiuso decimo con un ritardo di 774 millesimi, facendo però meglio del compagno di squadra George Russell, 14esimo.

    18:21
  11. Pre
    Libere in salita per le Ferrari

    Ancora una volta in questa stagione le Ferrari hanno faticato: ottavo Charles Leclerc a 744 millesimi da Norris, 12esimo Lewis Hamilton a 870 millesimi. Sulla pista di Lusail la SF-25, in particolare quella del monegasco, ha sofferto problemi a livello di servosterzo: Leclerc ha lamentato una sensazione pressoché nulla al volante. Un inghippo già intravisto quest’anno nella tappa di Silverstone.

    18:18
  12. Pre
    Cosa è successo nella sessione delle Libere

    McLaren ha iniziato con il piede giusto il penultimo appuntamento di questa stagione che l’ha vista trionfare tra i Costruttori e in pole per il titolo Piloti (Verstappen permettendo). Oscar Piastri ha offerto un piccolo segnale di rivalsa personale conquistando il miglior tempo nelle Prove Libere con un tempo pari a 1:20.924. Segue il compagno di squadra Lando Norris, attardato di 58 millesimi e che ha sua volta ha staccato di quattro decimi Fernando Alonso. Quarto Carlos Sainz a 480 millesimi, quinto Isack Hadjar a 579 millesimi, seguito a ruota da Max Verstappen, quinto.

    18:11

  14. Venerdì ma si assegna già la prima pole a Lusail. C’è la Sprint Race domani e allora è già tempo di Sprint Qualifying per il Gran Premio del Qatar penultima tappa del Mondiale 2025 di F1. Quanto mai decisivo specie alla luce di quanto successo a Las Vegas. Volata a tre per il titolo: Norris è ancora favorito con 24 punti di vantaggio in classifica piloti e qui ha il primo match point per laurearsi campione del mondo ma Verstappen non è mai stato così vicino e con 58 punti da assegnare da qui ad Abu Dhabi settimana prossima ci crede ancora mentre Piastri appare in balia degli eventi anche se a pari con l’olandese.

    Ancora una volta Ferrari spettatrice non pagante di una bellissima lotta per il titolo. Più chance invece per il nostro Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes reduce da due splendidi podi in Brasile (doppio con la Sprint) e Las Vegas appunto.

    Norris match point mondiale ma occhio a Max

    Lando Norris ha il primo match point della stagione per chiude subito il Mondiale. Per la prima metà di stagione sembrava un fantasma: tantissimi errori mentre Piastri dominava le gare e tutti lo davano come futuro campione. Poi però i ruoli si sono ribaltati, tanti gli incidenti dell’australiano, e, quando rimane in pista, solo gare anonime. Ne ha approfittato Norris per riprendersi i riflettori, ma gli errori continua a farli, vedi la scellerata manovra “alla Verstappen” alla partenza del Gp di Las Vegas proprio sull’olandese, che si è preso il primo posto e non l’ha più lasciato. Ma può comunque aritmeticamente chiudere i discorsi: basta lasciare il Qatar con un distacco di più di 25 punti sugli inseguitori, dunque guadagnare almeno altri due punti su Verstappen e Piastri.

    Ferrari alla “penultima” spiaggia

    E la Ferrari? La stagione rimane fortemente fallimentare: nessuna vittoria nell’intera annata, e difficilmente arriverà in Medio Oriente, e una manciata di podi, tutti raggiunti con il monegasco. La stagione di Hamilton è incommentabile, mai così male dal suo debutto in Formula Uno. Tolta quella vittoria nella Sprint Race in Cina, che vedendo come è andata la stagione ha qualcosa di miracoloso, l’inglese non ha mai inciso. Ora si cerca di finire la stagione quantomeno con dignità, in attesa della prossima stagione: come ogni anno, l’anno prossimo.

F1 GP Qatar diretta qualifiche Sprint LIVE: Verstappen domina, Hamilton subito eliminato Fonte: ANSA

