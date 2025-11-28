F1 GP Qatar diretta qualifiche Sprint LIVE: Verstappen domina, Hamilton subito eliminato

Circuito Lusail, 28 novembre 2025 – Il lungo week end del Gran Premio del Qatar è appena iniziato ma entra già nel vivo. Nemmeno il tempo di archiviare la prima e unica sessione di prove libere che si fa già sul serio: si assegna la pole position per l’ultima Sprint Race della stagione che si correrà domani. Occhio al duello mondiale tra Norris, Verstappen e Piastri con le Ferrari di Hamilton e Leclerc spettatrici in cerca di (vana) gloria.
Mobilità elettrica accessibile
La stazione di ricarica smart per l'auto direttamente a casaLEGGI