F1 Gp Singapore diretta prove libere: fp1 ad Alonso davanti a Leclerc, Verstappen e Hamilton. McLaren dietro

La cronaca in tempo reale delle prove libere del Gp di Singapore, prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Marina Bay

Ultimo aggiornamento:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Riassunto dell'evento

Circuito Marina Bay, 3 ottobre 2025 – Al via con le prime due sessioni di prove libere il week end del Gran Premio di Singapore 18ima prova del Mondiale di F1 che riparte dal duello in casa McLaren tra Piastri e Norris a cui si è invitato Max Verstappen. La Ferrari come al solito è a caccia di un acuto che non sembra arrivare tra il pessimismo di Leclerc e la voglia di Hamilton di cancellare il dolore per la perdita del suo cane Roscoe. Fp1 ore 11.30, fp2 alle 15

Il racconto della giornata

  1. Ciao a tutti!
    A DOPO!

    Ci prendiamo una pausa tutti insieme, e dopo pranzo tutti qui per la seconda sessione di prove libere del Gp di Singapore!

    RESTATE CON VIRGILIO SPORT!!!

    12:38
  2. fp1
    FINE LIBERE1

    C’è Fernando Alonso davanti a tutti un po’ a sorpresa dopo la prima sessione di prove libere del Gp di Singapore. Lo spagnolo dell’Aston Martin ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarto posto per l’altra rossa di Lewis Hamilton. Ancora in sordina le McLaren: quinto Piastri, sesto Norris. Maluccio le Mercedes: 11° Russell, 13° Antonelli

    12:30
  4. live
    SIMULAZIONE

    Ultimi minuti di fp1 dedicati alla simulazione passo gara un po’ per tutti!

    12:27
  5. live
    LEWIS RISALE

    Hamilton risale al 4° posto

    12:22
  6. fp1
    TOP TEN A 10' DALLA FINE
    1. Alonso proprio ora!
    2. Leclerc
    3. Verstappen
    4. Piastri
    5. Norris
    6. Hadjar
    7. Sainz
    8. Hamilton
    9. Tsunoda
    10. Ocon

    Male le Mercedes: 11° Russell, 13° Antonelli

    12:20
  7. live
    TRAVERSO DI LEWIS

    Piccolo problema per Hamilton che ha abortito il suo giro a causa di un traverso, ora Lewis si è rilanciato

    12:13
  8. live
    LECLERC!

    Primo acuto Ferrari: Leclerc va in testa con gomma rossa in 1:31.266!

    12:08
  10. live
    CARLOS!

    Continua il magic moment di Sainz che balza al comando, Antonelli risale al 6° posto con gomma gialla

    12:04
  11. fp1
    CLASSIFICA A 30' DALLA FINE

    A trenta minuti dalla fine questa la top ten

    1. Alonso a sorpresa
    2. Norris
    3. Verstappen
    4. Hadjar
    5. Leclerc
    6. Tsunoda
    7. Lawson
    8. Hamilton
    9. Sainz
    10. Piastri
    12:01
  12. live
    BLOCCAGGIO LECLERC

    Frenatona per Leclerc a ruote fumanti!

    11:54
  13. fp1
    CLASSIFICA a 40' dalla fine
    1. Norris
    2. Verstappen
    3. Alonso
    4. Leclerc
    5. Hamilton
    6. Sainz
    11:46
  14. live
    SCENDONO I TEMPI

    Migliorano minuto dopo minuto i tempi

    • al comando Hamilton in 1:33.927
    • Alonso fa meglio
    • poi va in testa Norris in 1:33.388
    • Piastri si mette a dettare il passo
    • Sainz 2°°
    11:43
  16. live
    WILLIAMS A FUOCO!

    ATTENZIONE! FUMO E ANCHE QUALCHE FIANNA SULLA WILLIAMS DI ALBON!

    Il pilota è stato fatto rientrare ai box con il retrotreno in fumo, principio di incendio che è stato spento con gli estintori!

    11:39
  17. live
    TUTTI O QUASI IN PISTA!

    Uno alla volta scendono tutti in pista, stanno girando, anche le Ferrari e Verstappen. Max di poco davanti a Lewis

    1. Verstappen per ora il più veloce in 1:35.501
    2. Hamilton secondo i 1:35.520
    3. Lawson
    4. Norris
    5. Piastri
    6. Leclerc
    11:37
  18. live
    PRIMI IN PISTA

    Lawson, Hulkenberg e Sainz sono i primi a inaugurare il week end di Singapore ma c’è anche Piastri

    11:33
  19. live
    VIA ALLE FP1!

    Semaforo verde a Marina Bay!

    INIZIANO LE PROVE LIBERE, VIA ALLA FP1!

    11:31
  20. pre
    CI SIAMO!!!

    Tutti pronti nei rispettivi abitacoli, ancora qualche istante e poi i motori cominceranno a rombare a Marina Bay. Lì è pomeriggio e tra un po’ riflettori accesi sulla pista. Si torna a correre in notturna in questo week end!

    11:30
  22. pre
    MANCANO 10 MINUTI!

    Ancora 10 minuti e poi inizierà ufficialmente il week end del Gp di Singapore. Marina Bay è un circuito che evoca ricordi contrastanti per la Ferrari: da un lato quattro vittorie (l’ultima con Carlos Sainz nel 2023), dall’altro episodi sfortunati come l’incidente multiplo tra Vettel e Raikkonen del 2017 o il famoso errore al pit-stop di Felipe Massa nel 2008 teatro del crashgate di Nelsinho Piquet.

    11:24
  23. pre
    LEWIS FOR ROSCOE

    Come già detto momento particolare per Lewis Hamilton che pochi giorni fa ha perso il suo amato cane Roscoe, peraltro personaggio amato in tutto il paddock e nel mondo social dai tifosi dell’inglese e non solo

    11:09
  24. pre
    QUI FERRARI

    La Ferrari riparte da Marina Bay dopo la brutta figura di Baku. Hamilton dopo una settimana di dolore per la morte del suo cane Roscoe è sembrato tranquillo e fiducioso, Leclerc molto realista al limite del pessimismo cosmico. Queste le opinioni dei due ferraristi

    10:52
  25. pre
    MAX CI PROVA

    Con la vittoria di Baku che ha fatto il paio con quella di Monza, approfittando del ritiro di Oscar Piastri in Azerbaijan e il solo 6° posto di Lando Norris, Max Verstappen si è portato a -69 punti dal leader del Mondiale nella classifica piloti. sono in molti a chiedersi se l’olandese riuscirà nell’impresa di rimontare così tanti punti alla coppia McLaren Piastri-Norris. La storia della F1 gli concede una speranza

    10:46
  26. Ciao a tutti!
    BENVENUTI!

    Amici di Virgilio Sport buongiorno e benvenuti alla diretta live del Gran Premio di Singapore 18sima prova del Mondiale 2025 di F1!

    10:39

  29. Il Mondiale di F1 2025 riprende a Marina Bay che farà da sfondo al tentativo di rimonta pazza di Max Verstappen nei confronti delle McLaren di Piastri e Norris. La Ferrari con Hamilton e Leclerc spera di cancellare l’ennesima delusione stagionale patita a Baku due settimane fa.

    Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno chiuso rispettivamente in ottava e nona posizione a Baku, con tanto di polemiche per lo swap: il britannico è ancora alla ricerca del primo podio con la scuderia di Maranello, e in settimana ha dovuto superare il dolore per la morte del suo cane Roscoe mentre il monegasco proverà a conquistare il sesto podio stagionale, l’ultimo ottenuto in Belgio a fine luglio. La Ferrari è alle prese con la volata per il 2° posto costruttori con Mercedes, ora davanti, e Red Bull.

    E se il titolo costruttori è solo una formalità matematica, il momento della McLaren non è dei più brillanti tout court: dopo il trionfo a Spa, non ha più vinto, lasciando spazio al ritorno in grande stile di Max Verstappen, dominatore delle ultime due tappe a Monza e Baku. L’olandese della Red Bull, ancora a secco di vittorie a Singapore, non ha intenzione di alzare bandiera bianca nella lotta per il titolo piloti: con 69 punti di distacco da Oscar Piastriè tornato prepotentemente in corsa grazie anche agli errori degli avversari.

     

F1 Gp Singapore diretta prove libere: fp1 ad Alonso davanti a Leclerc, Verstappen e Hamilton. McLaren dietro Fonte: Getty

