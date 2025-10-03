F1 Gp Singapore diretta prove libere: fp1 ad Alonso davanti a Leclerc, Verstappen e Hamilton. McLaren dietro

Ultimo aggiornamento: 03-10-2025 12:38

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Riassunto dell'evento

Circuito Marina Bay, 3 ottobre 2025 – Al via con le prime due sessioni di prove libere il week end del Gran Premio di Singapore 18ima prova del Mondiale di F1 che riparte dal duello in casa McLaren tra Piastri e Norris a cui si è invitato Max Verstappen. La Ferrari come al solito è a caccia di un acuto che non sembra arrivare tra il pessimismo di Leclerc e la voglia di Hamilton di cancellare il dolore per la perdita del suo cane Roscoe. Fp1 ore 11.30, fp2 alle 15

