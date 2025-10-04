F1 Gp Singapore diretta qualifiche: LIVE libere3, la Ferrari cerca velocità a Marina Bay

Ultimo aggiornamento: 04-10-2025 11:32

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Circuito Marina Bay, 4 ottobre 2025 – Il week end del Gran Premio di Singapore entra nel vivo. Si scende in pista per la pole oggi pomeriggio, quanto mai decisiva su questa pista. Si rinnova dunque la sfida tra le McLaren di Piastri e Norris e la Red Bull di Verstappen in rimonta, sperando nell’acuto delle Ferrari di Hamilton e Leclerc dopo un venerdì interlocutorio e chissà qualche colpo gobbo, ad esempio di Alonso. Ma prima l’ultima sessione di libere alle 11.30. Sabato full gas!

