F1 Gp Singapore diretta qualifiche: LIVE libere3, la Ferrari cerca velocità a Marina Bay

La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di Singapore, 18sima prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Marina Bay. Caccia alla pole position

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Circuito Marina Bay, 4 ottobre 2025 – Il week end del Gran Premio di Singapore entra nel vivo. Si scende in pista per la pole oggi pomeriggio, quanto mai decisiva su questa pista. Si rinnova dunque la sfida tra le McLaren di Piastri e Norris e la Red Bull di Verstappen in rimonta, sperando nell’acuto delle Ferrari di Hamilton e Leclerc dopo un venerdì interlocutorio e chissà qualche colpo gobbo, ad esempio di Alonso. Ma prima l’ultima sessione di libere alle 11.30. Sabato full gas!

    VIA ALLE LIBERE3

    Inizia l’ultima sessione di prove libere: subito Bearman in pista!

    11:31
    CI SIAMO!

    Ancora pochi istanti e poi la pitlane si aprirà per la terza e ultima sessione di prove libere!

    11:29
    METEO

    Nella notte un po’ di pioggerillina ma tanto caldo e umidità che ha costretto la Federazione a imporre l’uso dei giubbini autoregrigenranti sotto la tuta

    11:24
    MANCA POCO!

    Piloti pronti a Marina Bay! Ancora 10 minuti e poi si va in pista!

    11:19
    AUTO-PRIX-F1-SIN-PRACTICE Fonte:Getty
    IL PASTICCIO FERRARI-LECLERC

    Ieri nelle libere c’è stato l’episodio che ha fatto discutere con il rilascio o la distrazione di Leclerc che in uscita dai box ha centrato la McLaren di Norris in pit lane.

    10:59
    BENVENUTI!

    Amici di Virgilio Sport buongiorno e benvenuti alla diretta live delle qualifiche del Gran Premio di Singapore! Prima però, alle 11.30 seguiremo la terza e ultima sessione di prove libere sul circuito di Marina Bay! Insomma staremo tutta la mattinata e il primo pomeriggio insieme!

    BUON DIVERTIMENTO CON VIRGILIO SPORT!

    10:47

  9. Si assegna la pole del Gran Premio di Singapore sulla pista di Marina Bay sotto i riflettori per la gara in notturna che torna in questo finale di stagione del mondiale di F1 che Max Verstappen sta provando a riaprire dopo la doppietta Monza-Baku a caccia delle McLaren di Piastri e Norris. La Ferrari prova l’ennesimo colpo di coda dopo il semipasticcio di ieri ai box con l’uscita un po’ kamikaze di Leclerc proprio sulla monoposto di Norris.

    Così nelle libere del venerdì

    Ruggito del leader del Mondiale alla fine delle prove libere del Gran Premio di SingaporeOscar Piastri si è preso le fp2 davanti alla sorpresa Hadjar con Racing Bulls e il solito Max Verstappen con la Red Bull. Alle loro spalle grande protagonista del venerdì Alonso con una buona Aston Martin con anche Stroll 6°, in mezzo l’altra McLaren di Norris. E le Ferrari? sono sembrate veloci ma non troppo e non sono riuscite a trovare un giro pulito nel finale, quindi Leclerc 9°, protagonista dell’episodio con Norris che ha rischiato di penalizzarlo, e Hamilton 10°

     

