F1 Gp Usa diretta qualifiche LIVE: Verstappen ci riprova, Piastri-Norris dopo la bufera, Ferrari per il riscatto

La cronaca in tempo reale delle prove libere del Gp degli Stati Uniti, 19sima prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Austin

Riassunto dell'evento

Circuito COTA Austin, 18 ottobre 2025 – Il week end del Gran Premio degli Stati Uniti non finisce mai. Nemmeno il tempo di archiviare una spettacolare Sprint Race che ha visto la vittoria di Verstappen e il botto tra le due McLaren di Piastri e Norris, che si torna in pista per le qualifiche che definiranno la griglia di partenza per la gara lunga di domani sera. La Ferrari dopo il 4° e 5° posto di Hamilton e Leclerc cerca di fare meglio di ieri.

Cronaca in diretta

  1. pre
    MCLAREN ACCUSA HULKENBERG

    Anche se la responsabilità sembra essere tutta o quasi di Piastri, in casa McLaren forse nel tentativo di sviare l’attenzione se la sono presa con Hulkenberg che era all’interno della prima curva. Mah, opinioni…

    22:54
  2. pre
    MEGLIO LE FERRARI

    La Sprint ha fatto bene alle Ferrari che hanno chiuso a ridosso del podio dopo una qualifica, ieri, deludente partendo 8° e 10°. Hamilton e Leclerc hanno approfittato del patatrac in partenza rimontando un bel po’ di posizioni. Poi un errore di Charles gli è costato il 4° posto a vantaggio di Hamilton.

    22:41
  4. pre
    Sprint Usa, Piastri pasticcia al via e fa fuori Norris: polveriera McLaren e Verstappen ringrazia Fonte:Getty
    CHE SPRINT, CHE GUAIO MCLAREN

    poche ore fa si è conclusa la Sprint che ha visto in partenza lo scontro tra Piastri e Norris che ha messo fine alla gara delle due McLaren in lotta per il Mondiale con tante grazie da parte di Verstappen che vincendo ha recuperato altri 8 punti nel Mondiale piloti

    22:31
  5. Ciao a tutti!
    BUONASERA!

    Amici di Virgilio Sport buonasera! La lunga non stop dello sport e dei motori vive l’ultimo capito di questo sabato a mille all’ora. Tra poco si riaccendono i motori della F1 per le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, dalle 23 in diretta live qui con noi!

    22:18

  7. Si torna subito in pista ad Austin dopo una Sprint pirotecnica in cui Max Verstappen ha capitalizzato al massimo vincendo ma ringraziando il pasticcio delle McLaren con Piastri che colpisce e mette fuori Norris al via. Ne hanno tratto vantaggio anche Russell e Sainz saliti sul podio e in parte le Ferrari che si sono ritrovate dopo una qualifica da incubo a ridosso del podio con Hamilton quarto e Leclerc quinto, come si dice in questi casi “meglio di niente”.

    Finale sotto regime di Safety Car dopo le scintille del primo giro alla prima curva. Incredibile la Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti che ha visto la vittoria di Max Verstappen ma soprattutto per la prima volta il pasticcio di casa McLaren con Piastri che ha messo fuori Norris in partenza provocando la prima di due Safety. Sul podio ci vanno la Mercedes di Russell (che pure ha provato a impensierire Max) e la Williams del sempre più convincente Sainz. Rimonta parziale delle Ferrari che hanno approfittato della carambola iniziale: Hamilton chiude quartoLeclerc quinto. A punti dietro le rosse Albon, Tsunoda autore di una gran partenza e un punto per Antonelli ottavo dopo la penalizzazione di Bearman.

F1 Gp Usa diretta qualifiche LIVE: Verstappen ci riprova, Piastri-Norris dopo la bufera, Ferrari per il riscatto Fonte: ANSA

