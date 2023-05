Ultimo aggiornamento 06-05-2023 23:11

Qualifiche Gp Miami: risultato definitivo

Perez (Red Bull) Alonso (Aston Martin) Sainz (Ferrari) Magnussen (Haas) Gasly (Alpine) Russell (Mercedes) Leclerc (Ferrari) Ocon (Alpine) Verstappen (Red Bull) Bottas (Alfa Romeo) Albon (Williams) Hulkenberg (Haas) Hamilton (Mercedes) Zhou (Alfa Romeo) De Vries (Alpha Tauri) Norris (McLaren) Tsunoda (Alpha Tauri) Stroll (Aston Martin) Piastri (McLaren) Sargeant (Williams)

