Funerali Alex Zanardi, a Padova l'ultimo saluto alla leggenda italiana

Ultimo aggiornamento: 05-05-2026 13:16

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Riassunto dell'evento

Ci sono storie che vanno oltre lo sport, e quella di Alex Zanardi è una di queste. Nato a Bologna nel 1966, Alex Zanardi è stato prima pilota automobilistico e poi straordinario atleta paralimpico, diventando un simbolo universale di resilienza. La sua carriera inizia nei kart, trampolino verso i grandi palcoscenici internazionali, fino ad arrivare alla Formula 1 e soprattutto alla consacrazione nelle competizioni americane. Insomma Alex non è stato solo un campione, ma un uomo capace di cambiare il modo di guardare alle difficoltà, trasformandole in opportunità. Il suo impatto va oltre i titoli e le medaglie: è nella mentalità, nell’energia, nella speranza che ha saputo trasmettere.