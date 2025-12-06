Gigante femminile Tremblant diretta live: Goggia non convince, disastro Zenere. Robinson è una sentenza

Coppa del Mondo Sci Alpino 2025-26
Tremblant (Canada) 15 dicembre 2025
I pettorali delle azzurre: 17. Sofia Goggia, 21. Asja Zenere, 24. Lara Della Mea, 27. Giorgia Collomb, 30. Ilaria Ghisalberti
Queste le trenta qualificate per la seconda manche, che, ricordiamo, partirà alle 20:00:
- 1 Alice Robinson Nuova Zelanda 1:07.05
- 2 Zrinka Ljutic Croazia 1:07.38 +0.33
- 3 Mikaela Shiffrin Stati Uniti 1:07.54 +0.49
- 4 Thea Louise Stjernesund Norvegia 1:07.58 +0.53
- 5 Valerie Grenier Canada 1:07.79 +0.74
- 6 Camille Rast Svizzera 1:08.19 +1.14
- 7 Clara Direz Francia 1:08.21 +1.16
- 7 Maryna Gasienica-Daniel Polonia 1:08.21 +1.16
- 9 Britt Richardson Canada 1:08.22 +1.17
- 10 Sofia Goggia Italia 1:08.32 +1.27
- 11 Stephanie Brunner Austria 1:08.33 +1.28
- 11 Mina Fuerst Holtmann Norvegia 1:08.33 +1.28
- 13 Estelle Alphand Svezia 1:08.62 +1.57
- 14 Emma Aicher Germania 1:08.65 +1.60
- 15 Katharina Liensberger Austria 1:08.89 +1.84
- 16 Wendy Holdener Svizzera 1:09.01 +1.96
- 17 Franziska Gritsch Austria 1:09.02 +1.97
- 18 Nina O’Brien Stati Uniti 1:09.06 +2.01
- 19 Lena Duerr Germania 1:09.21 +2.16
- 20 Paula Moltzan Stati Uniti 1:09.22 +2.17
- 21 Cassidy Gray Canada 1:09.29 +2.24
- 22 Erika Pykalainen Finlandia 1:09.37 +2.32
- 23 Lara Della Mea Italia 1:09.41 +2.36
- 24 Madeleine Sylvester-Davik Norvegia 1:09.43 +2.38
- 25 Sue Piller Svizzera 1:09.49 +2.44
- 26 Nina Astner Austria 1:09.62 +2.57
- 27 Ilaria Ghisalberti Italia 1:09.64 +2.59
- 28 Lara Colturi Albania 1:09.69 +2.64
- 29 Simone Wild Svizzera 1:09.71 +2.66
- 29 Lisa Hoerhager Austria 1:09.71 +2.66