Virgilio Sport
ALTRI SPORT SPORT INVERNALI LIVE

Gigante femminile Tremblant diretta live: Goggia non convince, disastro Zenere. Robinson è una sentenza

Terzo gigante femminile per la Coppa del Mondo che fa tappa a Tremblant, in Canada. L’Italia prova a invertire il momento difficile e si affida al talento di Sofia Goggia e di Asja Zenere

Ultimo aggiornamento:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Coppa del Mondo Sci Alpino 2025-26
Tremblant (Canada) 15 dicembre 2025

I pettorali delle azzurre: 17. Sofia Goggia, 21. Asja Zenere, 24. Lara Della Mea, 27. Giorgia Collomb, 30. Ilaria Ghisalberti

Queste le trenta qualificate per la seconda manche, che, ricordiamo, partirà alle 20:00:

  • 1 Alice Robinson Nuova Zelanda 1:07.05
  • 2 Zrinka Ljutic Croazia 1:07.38 +0.33
  • 3 Mikaela Shiffrin Stati Uniti 1:07.54 +0.49
  • 4 Thea Louise Stjernesund Norvegia 1:07.58 +0.53
  • 5 Valerie Grenier Canada 1:07.79 +0.74
  • 6 Camille Rast Svizzera 1:08.19 +1.14
  • 7 Clara Direz Francia 1:08.21 +1.16
  • 7 Maryna Gasienica-Daniel Polonia 1:08.21 +1.16
  • 9 Britt Richardson Canada 1:08.22 +1.17
  • 10 Sofia Goggia Italia 1:08.32 +1.27
  • 11 Stephanie Brunner Austria 1:08.33 +1.28
  • 11 Mina Fuerst Holtmann Norvegia 1:08.33 +1.28
  • 13 Estelle Alphand Svezia 1:08.62 +1.57
  • 14 Emma Aicher Germania 1:08.65 +1.60
  • 15 Katharina Liensberger Austria 1:08.89 +1.84
  • 16 Wendy Holdener Svizzera 1:09.01 +1.96
  • 17 Franziska Gritsch Austria 1:09.02 +1.97
  • 18 Nina O’Brien Stati Uniti 1:09.06 +2.01
  • 19 Lena Duerr Germania 1:09.21 +2.16
  • 20 Paula Moltzan Stati Uniti 1:09.22 +2.17
  • 21 Cassidy Gray Canada 1:09.29 +2.24
  • 22 Erika Pykalainen Finlandia 1:09.37 +2.32
  • 23 Lara Della Mea Italia 1:09.41 +2.36
  • 24 Madeleine Sylvester-Davik Norvegia 1:09.43 +2.38
  • 25 Sue Piller Svizzera 1:09.49 +2.44
  • 26 Nina Astner Austria 1:09.62 +2.57
  • 27 Ilaria Ghisalberti Italia 1:09.64 +2.59
  • 28 Lara Colturi Albania 1:09.69 +2.64
  • 29 Simone Wild Svizzera 1:09.71 +2.66
  • 29 Lisa Hoerhager Austria 1:09.71 +2.66

Calendario CdM femminile | Classifica CdM femminile

Cronaca in diretta

  1. Live
    Le qualificate alla seconda manche

    Queste le trenta qualificate per la seconda manche, che, ricordiamo, partirà alle 20:00:

    • 1 Alice Robinson Nuova Zelanda 1:07.05
    • 2 Zrinka Ljutic Croazia 1:07.38 +0.33
    • 3 Mikaela Shiffrin Stati Uniti 1:07.54 +0.49
    • 4 Thea Louise Stjernesund Norvegia 1:07.58 +0.53
    • 5 Valerie Grenier Canada 1:07.79 +0.74
    • 6 Camille Rast Svizzera 1:08.19 +1.14
    • 7 Clara Direz Francia 1:08.21 +1.16
    • 7 Maryna Gasienica-Daniel Polonia 1:08.21 +1.16
    • 9 Britt Richardson Canada 1:08.22 +1.17
    • 10 Sofia Goggia Italia 1:08.32 +1.27
    • 11 Stephanie Brunner Austria 1:08.33 +1.28
    • 11 Mina Fuerst Holtmann Norvegia 1:08.33 +1.28
    • 13 Estelle Alphand Svezia 1:08.62 +1.57
    • 14 Emma Aicher Germania 1:08.65 +1.60
    • 15 Katharina Liensberger Austria 1:08.89 +1.84
    • 16 Wendy Holdener Svizzera 1:09.01 +1.96
    • 17 Franziska Gritsch Austria 1:09.02 +1.97
    • 18 Nina O’Brien Stati Uniti 1:09.06 +2.01
    • 19 Lena Duerr Germania 1:09.21 +2.16
    • 20 Paula Moltzan Stati Uniti 1:09.22 +2.17
    • 21 Cassidy Gray Canada 1:09.29 +2.24
    • 22 Erika Pykalainen Finlandia 1:09.37 +2.32
    • 23 Lara Della Mea Italia 1:09.41 +2.36
    • 24 Madeleine Sylvester-Davik Norvegia 1:09.43 +2.38
    • 25 Sue Piller Svizzera 1:09.49 +2.44
    • 26 Nina Astner Austria 1:09.62 +2.57
    • 27 Ilaria Ghisalberti Italia 1:09.64 +2.59
    • 28 Lara Colturi Albania 1:09.69 +2.64
    • 29 Simone Wild Svizzera 1:09.71 +2.66
    • 29 Lisa Hoerhager Austria 1:09.71 +2.66
    18:32
  2. Live
    Terminata la prima manche

    Si è conclusa la prima manche, che ha confermato la superiorità di Robinson, prima con il tempo di 1:07.05. Vicine alla neozelandese anche Ljutic, Shiffrin, Stjernesund e Grenier, tutte sotto il secondo di distacco. Più lontana invece Goggia, che però può ancora puntare al podio

    18:29
  4. Live
    Eliminate Zenere e Collomb

    Purtroppo niente da fare per Collomb e Zenere, scivolate in 32esima e 33esima posizione quando mancano ancora tre atlete. Qualificate invece Goggia, Della Mea e Ghisalberti

    18:23
  5. Live
    Male anche Ghisalberti

    Chiude con il tempo di 1:09.64 Ghisalberti, che come le altre azzurre a eccezione di Goggia si posiziona in fondo alla classifica

    17:56
  6. Live
    Male Collomb

    Troppa foga per Giorgia Collomb, che chiude con il secondo peggior tempo a 1:09.79 davanti alla sola Zenere

    17:51
  7. Live
    Direz scavalca Goggia!

    Gran gara di Direz, che parte malissimo ma poi recupera alla grande e chiude in 1:08.21 che le permettono di posizionarsi momentaneamente al settimo posto, facendo scivolare Goggia al decimo

    17:50
  8. Live
    Male Della Mea

    Parte bene Lara Della Mea, che però poi rallenta troppo nella parte in piano e perde tantissimo tempo da Robinson chiudendo a 1:09.41 che le vale il terzultimo posto momentaneo

    17:47
  10. Live
    Disastro Zenere

    Discesa da dimenticare per Zenere, che chiude la sua peggior manche con il tempo di 1:10.01 che le vale l’ultimo posto

    17:43
  11. Live
    Alphand dietro Goggia

    Alphand chiude anche lei alle spalle di Goggia con il tempo di 1:08.62

    17:41
  12. Live
    Brunner dietro Goggia

    Brenner chiude a un solo centesimo da Goggia, che rimane dunque nona

    17:39
  13. Live
    Goggia così così

    Non una brutta discesa di Goggia, forse solo troppo frettolosa in paio di circostanze. La prima azzurra in gara chiude con il discreto tempo di 1:08.32, che la rendono momentaneamente la nona migliore

    17:36
  14. Live
    Ottimo tempo per Shiffrin

    Ottima discesa di Shiffrin, che nonostante la pista sporca chiude in 1:07.54 che le vale il momentaneo terzo posto. Ora Goggia!

    17:35
  16. Live
    O'Brien lenta

    Nessun errore particolarmente grave per O’Brien, che però fatica a trovare velocità e chiude con il tempo di 1:09.06

    17:28
  17. Live
    Male Duerr

    Parecchi errori per Duer, che chiude in 1:09.21, terzo peggior tempo al momento

    17:26
  18. Live
    Richardson recupera dopo un errore

    Buona gara dell’altra canadese Richardson, che sbaglia nella parte alta ma poi rimonta alla grande e chiude con il tempo di 1:08.22

    17:24
  19. Live
    Molto bene Grenier

    L’atleta di casa compie un’ottima discesa, dove soprattutto nel finale non ha sbagliato assolutamente nulla chiudendo a 1:07.79, a soli 74 centesimi da Robinson

    17:23
  20. Live
    Benino Holtmann

    Fa poco peggio Holtmann, che chiude alle spalle di Gasienica-Daniel con il tempo di 1:08.33

    17:21
  22. Live
    Gasienica-Daniel non corre rischi

    Più controllo che velocità per Gasienica-Daniel, che chiude in 1:08.21

    17:20
  23. Live
    Holdener lontana da Robinson

    Peggiorano le condizioni della pista così come la visibilità. Ne paga le coseguenze Holdener che chiude con 1:09.21, a quasi due secondi da Robinson

    17:19
  24. Live
    Rast dietro a Stjernesund

    Non impressiona Rast, che sale al quarto posto con il tempo di 1:08.19

    17:15
  25. Live
    Stjernesund a 53 centesimi da Robinson

    Discesa discreta di Stjernesund, che si piazza momentaneamente al terzo posto

    17:14
  26. Live
    Male Colturi

    Tanti errori per Colturi, che rallenta tantissimo sul piano e finisce col chiudere all’ultimo posto con il tempo di 1:09.69

    17:12
  28. Live
    Robinson senza problemi

    Non sbaglia invece Robinson, che al termine della discesa sembra essere molto soddisfatta del suo 1:07.05 che le permette di scavalcare Ljutic

    17:10
  29. Live
    Fuori Scheib!

    La leader della classifica di specialità dopo una buona partenza finisce lunga e non riesce a rientrare prendendo in mezzo una porta e uscendo dunque di scena. Iniziano a ridursi le contendenti a Goggia per la vittoria

    17:09
  30. Live
    Ljutic non entusiasma

    Discesa molto controllata per Ljutic, che comunque da un distacco importante a Moltzan chiudendo con 1:07.38

    17:06
  31. Live
    Male anche Moltzan

    Brutta discesa per Moltzan, che ha commesso tanti errori chiudendo con il tempo di 1’09″22

    17:04
  32. Live
    Subito fuori Sara Hector

    Subito una sorpresa, con Sara Hector che esce di scena dopo pochi secondi dopo aver saltato una porta. Quasi scordandosi di un dosso l’atleta è svedese è andata dritta per dritta, arrabbiandosi poi molto con se stessa

    17:02
  34. Live
    Tutto pronto a Tremblant

    Sta per iniziare la prima manche del gigante di Tremblant con Sara Hector che sarà la prima a scendere

    16:59
  35. Pre
    Le partecipanti

    Saranno ben 5o le atlete in gara oggi in Canada, provenienti da 17 paesi differenti

    16:43
  36. Pre
    Domani il bis a Tremblant

    Non ci sarà neanche il tempo di fare un bilancio della gara di oggi, che già si torna in campo per il bis con Tremblant che occupa una doppia tappa di slalom gigante. Poi il saluto al tour statunitense con le gare che tornano in Europa. Il 12 a St. Moritz comincia infatti la stagione della velocità con la prima discesa libera della stagione.

    15:24
  37. Pre
    Le favorite a Tremblant

    Il novero delle favorite è più o meno sempre lo stesso anche sulle nevi canadese di Tremblant. L’assenza di Brignone e Lara Gut-Behrami ha privato lo sci femminile di due delle protagoniste più attese. E in questo vuoto di poter potrebbe fiondarsi Alice Robinson, con la neozelandese che nella scorsa stagione ha dato battaglie e Brignone fino all’ultima gara per la coppa di specialità. Ma attenzione anche al talento emergente di Lara Colturi e della canadese Britt Richardson.

    15:24
  38. Pre
    Italia: avvio complicato

    Partenza complicata per l’Italia nella Coppa del Mondo femminile. L’assenza di Federica Brignone e Marta Bassino pesa soprattutto in gigante, ora tocca a Sofia Goggia riuscire a trascinare le azzurre verso una posizione di vertice.

    15:18

  41. La Coppa del mondo femminile continua a far tappa in Nord America e si continua sulle discipline tecniche con il terzo slalom gigante della stagione (che sarà seguito da una nuova prova nella stessa disciplina domani). Cinque le azzurre al via con le attenzioni che saranno tutte puntate su Sofia Goggia ma c’è curiosità anche per capire se Asja Zenere riuscirà a continuare il suo percorso di crescita. La grande favorita di giornata però è ancora una volta la neozelandese Alice Robinson, reduce dal successo a Copper Mountain.

Gigante femminile Tremblant diretta live: Goggia non convince, disastro Zenere. Robinson è una sentenza Fonte: Ansa

WeWALK

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio