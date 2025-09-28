Mondiali, Italia-Bulgaria vale il titolo: Giannelli e Michieletto contro i Nikolov, al via la finale

ITALIA-Bulgaria
Finale Mondiali – Inizio alle 12.30
|ITALIA
|–
|7
|–
|–
|–
|–
|BULGARIA
|–
|7
|–
|–
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
Dopo un avvio un po’ difficile, la Bulgaria si mette in moto con il primo tempo di Petkov (6-5) e i nostri avversari recuperano anche il minibreak trovando il pareggio a quota 6 con il solo Aleksandar Nikolov. E’ sempre lui a mettere in difficoltà la difesa azzurra (7-7).
E’ uno dei Nikolov a mettersi subito in moto per provare a tenere i suoi in partita, ma l’errore al servizio dei bulgari regala il quarto punto all’Italia (4-2). Gli azzurri però dimostrano di essere partiti ancora con il piede giusto con un altro attacco vincente di Romanò (5-3).
Il primo punto è dell’Italia con l’attacco vincente di Yuri Romanò. Gli azzurri partono subito fortissimo con grande difesa e poi il muro vincente di Russo (2-0). La replica della Bulgaria non si fa attendere con un bel primo tempo (2-1). Giannelli coinvolge subito Bottolo con una pipe perfetta (3-1).
Il ct azzurro per la finale contro la Bulgaria decide di inserire nel sestetto Simone Anzani nel ruolo di centrale al posto di Gargiulo, apparso in difficoltà contro la Polonia.
Manca ancora qualche minuto prima dell’inizio del match, le due squadre sono in campo ed è il momento degli inni nazionali.
Una delle formazioni più giovane al Mondiale di Manila, questa la squadra bulgara che affronterà gli azzurri:
Questi i giocatori a disposizione di De Giorgi:
Sbirciando i precedenti (e toccando ferro) ci si accorge che l’Italia non perde contro i bulgari dal lontano 2015. Nove le vittorie consecutive dell’Italvolley sui prossimi rivali, compreso il 3-1 di Quebec City dello scorso giugno, valevole per la Volleyball Nations League.
Solo vittorie per i bulgari in questa edizione dei Mondiali. Dopo aver chiuso in prima posizione la fase a gironi davanti a Slovenia, Germania e Cile, il sestetto di Blengini ha piegato Portogallo agli ottavi (3-0), Stati Uniti nei quarti (3-2) e Cechia in semifinale (3-1).
Sono quattro i titoli mondiali vinti dall’Italia nella sua storia: 1990, 1994, 1998 e più recentemente nel 2022. Per gli Azzurri anche un pioneristico secondo posto nell’edizione dei Mondiali del 1978.
Gli azzurri di Fefè De Giorgi hanno alternato luci e ombre nella fase a gironi. Dopo l’esordio vincente, è arrivata la sconfitta con il Belgio al tie-break, uno stop che ha fatto rumore e che ha costretto Giannelli e compagni a rialzarsi subito. La reazione non è mancata: quattro successi convincenti, con una crescita costante soprattutto in battuta e ricezione, hanno riportato l’Italia tra le grandi del torneo. Negli ottavi di finale gli azzurri hanno mostrato carattere, superando l’ostacolo Argentina. Poi la vittoria della rivincita nei quarti sul Belgio e in semifinale la grande impresa contro la Polonia.
Appuntamento con la storia a Pasay, nell’hinterland di Manila: l’Italia sfida la Bulgaria nella finale dei Mondiali di volley. Azzurri a caccia del quinto titolo iridato, per i giovani guidati dall’ex Ct italiano Blengini si trattrebbe invece della prima volta. Giannelli e Michieletto guidano il sestetto tricolore, di fronte gli spauracchi sono i fratelli Nikolov, Aleksandar e Simeon, figli di Vlado, grande ex campione.
