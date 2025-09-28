Virgilio Sport
Mondiali, Italia-Bulgaria vale il titolo: Giannelli e Michieletto contro i Nikolov, al via la finale

Azzurri a caccia del quinto titolo iridato della storia contro i sorprendenti giovani guidati dall'ex Ct: dopo aver battuto la Polonia, l'Italvolley crede nell'impresa.

Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

ITALIA-Bulgaria

Finale Mondiali – Inizio alle 12.30

ITALIA 7
BULGARIA 7

Cronaca in diretta

  1. 1° Set
    Italia-Bulgaria 7-7

    Dopo un avvio un po’ difficile, la Bulgaria si mette in moto con il primo tempo di Petkov (6-5) e i nostri avversari recuperano anche il minibreak trovando il pareggio a quota 6 con il solo Aleksandar Nikolov. E’ sempre lui a mettere in difficoltà la difesa azzurra (7-7).

    12:39
  2. 1° Set
    Italia-Bulgaria 5-3

    E’ uno dei Nikolov a mettersi subito in moto per provare a tenere i suoi in partita, ma l’errore al servizio dei bulgari regala il quarto punto all’Italia (4-2). Gli azzurri però dimostrano di essere partiti ancora con il piede giusto con un altro attacco vincente di Romanò (5-3).

    12:37
  4. 1° Set
    Italia-Bulgaria 3-1

    Il primo punto è dell’Italia con l’attacco vincente di Yuri Romanò. Gli azzurri partono subito fortissimo con grande difesa e poi il muro vincente di Russo (2-0). La replica della Bulgaria non si fa attendere con un bel primo tempo (2-1). Giannelli coinvolge subito Bottolo con una pipe perfetta (3-1).

    12:35
  5. Pre
    De Giorgi punta sull'esperienza di Anzani

    Il ct azzurro per la finale contro la Bulgaria decide di inserire nel sestetto Simone Anzani nel ruolo di centrale al posto di Gargiulo, apparso in difficoltà contro la Polonia.

    12:31
  6. Pre
    E' il momento degli inni nazionali

    Manca ancora qualche minuto prima dell’inizio del match, le due squadre sono in campo ed è il momento degli inni nazionali.

    12:26
  7. Pre
    La rosa della Bulgaria

    Una delle formazioni più giovane al Mondiale di Manila, questa la squadra bulgara che affronterà gli azzurri:

    • 1 Simeon Nikolov
    • 3 Iliya Petkov
    • 4 Martin Atanasov
    • 5 Boris Nachev
    • 8 Asparuh Asparuhov
    • 11 Aleks Grozdanov (C)
    • 12 Georgi Tatarov
    • 15 Rusi Zhelev
    • 18 Venislav Antov
    • 20 Stoil Palev
    • 21 Dimitar Dobrev
    • 22 Damyan Kolev
    • 23 Aleksandar Nikolov
    • 29 Preslav Petkov
    12:21
  8. Pre
    La rosa dell’Italia

    Questi i giocatori a disposizione di De Giorgi:

    • 5 Alessandro Michieletto
    • 6 Simone Giannelli (C)
    • 7 Fabio Balaso
    • 8 Riccardo Sbertoli
    • 9 Francesco Sani
    • 11 Kamil Rychlicki
    • 12 Mattia Bottolo
    • 14 Gianluca Galassi
    • 16 Yury Romanò
    • 17 Simone Anzani
    • 19 Roberto Russo
    • 25 Giovannimaria Gargiulo
    • 28 Domenico Pace
    • 31 Luca Porro
    12:19
  10. Pre
    L'ultimo precedente

    Sbirciando i precedenti (e toccando ferro) ci si accorge che l’Italia non perde contro i bulgari dal lontano 2015. Nove le vittorie consecutive dell’Italvolley sui prossimi rivali, compreso il 3-1 di Quebec City dello scorso giugno, valevole per la Volleyball Nations League.

    00:05
  11. Pre
    Il cammino della Bulgaria

    Solo vittorie per i bulgari in questa edizione dei Mondiali. Dopo aver chiuso in prima posizione la fase a gironi davanti a Slovenia, Germania e Cile, il sestetto di Blengini ha piegato Portogallo agli ottavi (3-0), Stati Uniti nei quarti (3-2) e Cechia in semifinale (3-1).

    00:05
  12. Pre
    Azzurri a caccia del quinto titolo

    Sono quattro i titoli mondiali vinti dall’Italia nella sua storia: 1990, 1994, 1998 e più recentemente nel 2022. Per gli Azzurri anche un pioneristico secondo posto nell’edizione dei Mondiali del 1978.

    00:05
  13. Pre
    Il cammino dell’Italia

    Gli azzurri di Fefè De Giorgi hanno alternato luci e ombre nella fase a gironi. Dopo l’esordio vincente, è arrivata la sconfitta con il Belgio al tie-break, uno stop che ha fatto rumore e che ha costretto Giannelli e compagni a rialzarsi subito. La reazione non è mancata: quattro successi convincenti, con una crescita costante soprattutto in battuta e ricezione, hanno riportato l’Italia tra le grandi del torneo. Negli ottavi di finale gli azzurri hanno mostrato carattere, superando l’ostacolo Argentina. Poi la vittoria della rivincita nei quarti sul Belgio e in semifinale la grande impresa contro la Polonia.

    00:05

  15. Appuntamento con la storia a Pasay, nell’hinterland di Manila: l’Italia sfida la Bulgaria nella finale dei Mondiali di volley. Azzurri a caccia del quinto titolo iridato, per i giovani guidati dall’ex Ct italiano Blengini si trattrebbe invece della prima volta. Giannelli e Michieletto guidano il sestetto tricolore, di fronte gli spauracchi sono i fratelli Nikolov, Aleksandar e Simeon, figli di Vlado, grande ex campione.

Mondiali, Italia-Bulgaria vale il titolo: Giannelli e Michieletto contro i Nikolov, al via la finale Fonte: FIPAV

