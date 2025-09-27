Mondiali, Italia con cuore e cervello: gli azzurri battono la Polonia e domani sarà finale con la Bulgaria

ITALIA-Polonia
Semifinale Mondiali – Inizio alle 12.30
|ITALIA
|3
|25
|25
|25
|–
|–
|POLONIA
|0
|21
|22
|23
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
L’Italia firma un’impresa clamorosa battendo la corazzata Polonia ai Mondiali di pallavolo: De Giorgi supera gli avversari grazie a una panchina che fa alla grande il suo lavoro. E ora per completare l’opera ci sarà la sfida con la Bulgaria. Prestazione super di Romanò, ma tutti riescono a portare il proprio contributo con Porro e Sani che diventano fondamentali a match in corso.
Non è ancora finita perché la Polonia rosicchia un altro punto con il solito Leon (22-21). E’ ancora Luca Porro a trovare un punto fondamentale. Michieletto trova un gioiello dalla seconda linea con attacco di seconda (24-21). Il servizio di Romanò finisce fuori (24-22), il secondo match point se ne va sul muro subito da Porro. Poi ci pensa Michieletto a chiudere i conti.
La risposta arriva come sempre dalla mano destra di Leon (19-18). L’ennesimo errore al servizio di Sasak vale il 19-19 e l’inizio di un finale di set per cuori forti. Il muro di Anzani vale il vantaggio dell’Italia (20-19). Il nuovo ingresso di Sani regala all’Italia il doppio vantaggio (21-19). Ancora un grande muro di Anzani, l’Italia vola sul 22-19. Il momento finisce con l’errore di Sani (22-20).
L’Italia prova a rimanere agganciata con le unghie e con i denti al set e l’errore di Leon vale il 16-17. Si dovrà lottare su tutti i palloni per provare l’impresa. Giannelli però sbaglia il servizio (16-18). Ed è ancora Porro a portare un punto prezioso (17-18). Poi arriva l’ace di Michieletto che vale la parità a quota 18.
De Giorgi manda in campo anche Porro che risponde subito presente con il punto numero 12 per l’Italia (12-14) costringendo i nostri avversari al timeout. I punti da recuperare però restano ancora 3 sull’errore al servizio di Porro (13-16). L’attacco vincente di Romanò vale il -2 ma Leon è una certezza (14-17).
Un muro di Russo dà un po’ di energia agli azzurri che però non ne approfittano (13-8), Michieletto prova a rimettersi in partita con una bella pipe (13-9). La Polonia però in questa fase non concede nulla. Romanò è il più costante ma i punti da recuperare sono tanti (14-10).
Ancora un errore per l’Italia, stavolta di Michieletto (5-10). Il mancino azzurro prova a reagire (6-10) ma è una fase piena di errori per la nostra nazionale (6-11). Sasak sale di livello e trova il punto numero 12 per i suoi (7-12).
Gli azzurri approfittano di un errore al servizio per muovere il punteggio ma la Polonia sembra aver approcciato meglio il parziale (3-6). C’è troppa confusione in campo azzurro (3-7). Un errore di Leon dà un po’ di respiro. Ma l’Italia non ne approfitta (8-4).
La risposta dei nostri avversari è immediata con Huber al servizio (3-1) con De Giorgi che si affida subito al timeout per fermare il momento negativo. La fase difficile continua con la Polonia che allunga sul 4-1. Gli azzurri continuano a sbagliare con l’errore di Bottolo (5-1).
Il primo punto nel terzo set è degli azzurri grazie a un errore di Leon (1-0), la replica della Polonia arriva dopo un punto interminabile. Ma la cattiva notizia arriva da un problema fisico per Romanò.
La Polonia trova prima il pareggio e poi il vantaggio rimettendo tutto in discussione ma gli azzurri provano a rispondere (22-22). De Giorgi si gioca la carta Sani che paga con l’attacco di Bottolo che vale il 24-22 e proprio Sani firma l’ace del 2-0.
Huber risolve un po’ di problemi ai suoi con un attacco in primo tempo (18-15). La Polonia sbaglia tanto al servizio (19-15). Komenda trova un attacco in parallela (19-16), c’è ancora da soffrire. Michieletto trova il punto numero 20. La Polonia risponde con Leon (20-18) e un momento complicato (20-19).
L’ace di Romanò permette all’Italia di trovare un mini-break (15-13) con la Polonia che risponde con Sasak. Michieletto continua a far male in pipe (16-14). Arriva anche l’ace di Bottolo (17-14). Errore in attacco della Polonia con gli azzurri che provano a scappare (18-14).
Il vantaggio non arriva perché il muro polacco fa’ buona guardia su Michieletto (10-11) ma arriva l’ennesimo errore di Sasak al servizio (11-11). Set molto equilibrato con qualche errore di troppo da una parte e dall’altra (12-12). Leon non sbaglia però (12-13) come Romanò (13-13). Poi ci pensa Bottolo a trovare l’attacco che vale il vantaggio (14-13).
Giannelli si mette in proprio con un punto di secondo (8-9) ma arriva un altro errore in battuta (8-10). Punto ad altissima difficoltà, si combatte su ogni pallone poi arriva l’attacco mancino di Michieletto (9-10). E l’ace di Giannelli vale il pareggio a quota 10.
Bottolo fa fatica a chiudere il punto e allora Giannelli si affida a Romanò (5-6) poi il muro azzurro che vale il pareggio a quota 6. Nel momento migliore azzurro però tornano le difficoltà in attacco con la Polonia che va di nuovo avanti di 2 (6-8) e ci deve pensare il solito Romanò.
Ancora un errore al servizio di Sasak (2-4). La battuta di Michieletto mette in difficoltà la ricezione avversaria ma l’invasione di Bottolo vanifica tutto (2-5). Giannelli si affida alla pipe di Michieletto (3-5). Il muro di Romanò dà una piccola speranza agli azzurri ma Russo sbaglia il servizio (4-6).
Il secondo set comincia con un bel pallonetto di Leon (0-1), sono i nostri avversari che provano a prendere subito le redini del set stavolta con Leon che firma un grande muro (0-2). E’ Russo a firmare il primo punto dell’Italia (1-2).
Semeniuk trova la pipe dell’1-3 e la risposta azzurra non passa con la Polonia che scappa (1-4).
Al servizio sbaglia però anche Giannelli (22-20) ma arriva il terzo errore consecutivo di Sasak (23-20). L’errore di Leon dà all’Italia 4 set point (24-20). Il primo però se ne va sull’errore in attacco di Bottolo (24-21). Ma al secondo Bottolo trova il punto che vale il set (25-21).
Momento di confusione della squadra polacca che regala il punto numero 20 agli azzurri. Si arriva nel momento chiave del primo parziale con Bottolo che però non sfrutta il momento positivo (20-18). Ci pensa Michieletto a piegare le mani al muro e a mettere a terra il punto numero 21. Il servizio polacco continua a essere molto incostante (22-19).
La difesa dell’Italia continua a fare bene con Romanò che trova il nuovo vantaggio sul 15-14 ma Michieletto sbaglia al servizio (15-15) ma arriva anche l’errore della Polonia con Leon (16-15). Un po’ di fortuna dei nostri avversari che trovano un punto importante con Semeniuk (16-6). Gli azzurri giocano con lucidità e il primo tempo di Gargiulo va a segno (17-16). Poi fa tutto Romanò che trova il primo break (18-16).
Anche la Polonia sbaglia qualcosa, sull’attacco fuori di Sasak arriva la richiesta di Var per un tocco al muro che per non c’è (12-13). L’Italia prova ad affidarsi a muro e difesa ma arriva il punto numero 14 per i nostri avversari che però sbagliano un po’ al servizio (13-14). Il bellissimo muro di Russo vale il pareggio a quota 14.
La Polonia continua a far male nonostante delle ottime difese da parte degli azzurri (8-12). Semeniuk sbaglia il servizio con l’Italia che cerca la scintilla per rimettere in sesto il parziale e con un po’ di fortuna arriva l’ace di Gargiulo (10-12). Leon per non perdona (10-13).
E’ un momento difficile per l’Italia con l’invasione di Gargiulo che fa scappare la Polonia e De Giorgi chiama subito timeout per richiamare la squadra alla calma. Nonostante la sospensione però gli azzurri continua a far fatica (7-11). E’ Romanò a sbloccare gli azzurri che trovano finalmente il punto numero 8.
Le due squadre provano a forzare un po’ il servizio per mettere pressione alla ricezione ma sull’attacco di Mattia Bottolo arriva il muro vincente di Komenda (6-7). Ancora un muro dei polacchi e arriva il primo minibreak del match (6-8). L’errore di Kochanowski al servizio dà un po’ di respiro (7-8). Ma un altro muro su Bottolo (7-9).
Il primo tempo di Russo vale il pareggio a quota 3. Giannelli però manda di poco fuori il suo servizio ma la Polonia restituisce il favore (4-4). Leon è un punto di riferimento per l’attacco polacco (4-5). Romanò risolve una situazione complicata per l’Italia (5-5).
Il match comincia con un errore in attacco dell’Italia ma gli azzurri rispondono subito con una grande difesa ed è Michieletto che trova i primi due punti per la nostra squadra (2-1). Poi Gargiulo spedisce fuori la sua battuta (2-2). La Polonia risponde con un ace di Huber (2-3).
Assenza importante per la Polonia che in semifinale non avrà a disposizione Kurek a causa di un infortunio.
E’ il momento degli inni nazionali, prima quello dell’Italia poi quello polacco. Ancora pochi minuti prima dell’inizio della sfida.
La vincente della semifinale tra Italia e Polonia sfiderà la Bulgaria che nell’altra porzione di tabellone ha avuto la meglio della Repubblica Ceca per 3-1. E non è un mistero che quella degli azzurri sia una sorta di finale anticipata.
Percorso netto per la Polonia che ha vinto nettamente il girone B di qualificazione contro Olanda, Qatar e Romania. Il cammino è poi proseguito con le vittorie ai danni del Canada (3-1) e della Turchia (3-0).
L’Italia ha chiuso al secondo posto il gruppo F con la sconfitta con il Belgio che ha complicato le cose. Negli ottavi di finale è invece arrivata la netta affermazione ai danni dell’Argentina seguita ai quarti dalla “vendetta” per 3-0 proprio ai danni della nazionale belga.
Gli azzurri vanno a caccia di una vera e propria impresa contro la Polonia, una nazionale che negli ultimi anni ha dominato il mondo della pallavolo maschile grazie a tantissimo talento. La diagonale Komenda-Kurek è tra le più competitive al ondo, ma occhio anche alle capacità di Leon e Semeniuk.
Gli azzurri di Fefè De Giorgi hanno alternato luci e ombre nella fase a gironi. Dopo l’esordio vincente, è arrivata la sconfitta con il Belgio al tie-break, uno stop che ha fatto rumore e che ha costretto Giannelli e compagni a rialzarsi subito. La reazione non è mancata: due successi convincenti, con una crescita costante soprattutto in battuta e ricezione, hanno riportato l’Italia tra le grandi del torneo. Negli ottavi di finale gli azzurri hanno mostrato carattere, superando l’ostacolo Argentina senza mai dare l’impressione di voler mollare. Ora l’obiettivo è fare un passo in più: tornare a disputare una semifinale del Mondiale.
Una sfida complicatissima per l’Italia che dopo qualche passaggio a vuoto nella fase a gironi è riuscita a raggiungere la semifinale mondiale a Manila. La squadra di Fefè De Giorgi è apparsa in crescita gara dopo gara riuscendo a raggiungere un traguardo importante ma ora di fronte c’è una formazione fortissima come la Polonia che negli ultimi confronti ha sempre avuto la meglio sugli azzurri.
