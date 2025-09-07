Italia-Turchia diretta live finale Mondiali volley femminili: grande equilibrio nel primo set

ITALIA-TURCHIA Finale Mondiali alle 14.30
ITALIA-TURCHIA Finale Mondiali alle 14.30
L’Italia non riesce a trovare ritmo commettendo qualche errore di troppo Ma è Antropova a tenere le sue a galla. E’ un finale di set equilibratissimo.
Le azzurre non approfittano del momento e la Turchia non si lascia scappare l’occasione per trovare il pari a quota 14. Il primo attacco di Antropova è subito vincente ma arriva il sorpasso firmato Vargas.
La reazione turca è affidata a Karakurt che accorcia subito le distanze (12-13). L’errore di Vargas da una mano alle azzurre con Velasco che lancia nella mischia Antropova.
Vargas entra nel match a modo suo riportando la Turchia in parità a quota 9. Le azzurre sprecano qualche occasione di troppo in fase di ricostruzione. Ma quando Egonu comincia a scaldarsi arriva anche il minibreak sul 10-12 con Santarelli che si rifugia subito nel timeout.
Sylla trova il diagonale che ci riporta avanti mentre Egonu fa fatica a ingranare e arriva il primo break azzurro con la battuta di Fahr.
Karakurt mette in difficoltà il muro azzurro con l’Italia che trova un punto importante grazie a un’invasione turca. Il muro italiano non riesce a organizzarsi ma le nostre sono tutte sul pezzo.
Il gioco al centro funziona con Danesi che trova subito il secondo punto della sua partita ma vale lo stesso discorso anche dall’altra parte del campo.
Sylla sembra essere entrata subito bene in partita, molto attiva in tutte le fasi del gioco ma è la Turchia ad andare in vantaggio.
Il primo punto è per l’Italia con l’attacco vincente di Danesi. Ma arriva subito la risposta delle nostre avversarie.
E’ il momento degli inni nazionali con le azzurre che si tengono per mano. Ancora qualche minuto prima dell’inizio del match.
La Turchia di Santarelli ha dimostrato, anche nel corso di questo Mondiale, di essere una delle migliori formazioni. Merito soprattutto del talento straripante di Melissa Vargas, la cubana naturalizzata turca che contende a Egonu e Haak il titolo di miglior giocatrice del mondo. Ma da tenere d’occhio c’è anche la centrale Zehra Gunes, una tra le migliori nel suo ruolo.
E’ stata un’estate lunghissima quella della nazionale italiana e ovviamente non manca qualche preoccupazione sotto l’aspetto infortuni. Dalla sfida con il Brasile sono infatti uscite acciaccate sia Sarah Fahr che Alessia Orro che però oggi dovrebbero essere regolarmente in campo.
Percorso netto anche della Turchia che sotto la guida di Daniele Santarelli continua a essere una delle superpotenze della pallavolo femminile. Girone di qualificazione superato senza perdere un set contro Spagna, Bulgaria e Canada. Agli ottavi altra prestazione da applausi contro la Slovenia, ma la vera impresa è arrivata ai quarti di finale contro gli Stati Uniti battuti per 3-1. Ieri la semifinale vinta contro il Giappone con il punteggio di 3-1.
L’Italia di Velasco ha avuto un cammino immacolato fino a questo momento ai Mondiali e vuole conservarlo tale. Nella fase a gironi le azzurre hanno battuto in successione Slovacchia, Cuba e Belgio (perdendo solo un set proprio nell’ultima gara). Agli ottavi di finale vittoria agevole contro la Germania (3-0), e altra prestazione super contro la Polonia nei quarti (3-0). La semifinale con il Brasile è stata invece una vera e propria maratona che le azzurre hanno vinto solo al tiebreak.
Una sfida unica quella che attende Moki De Gennaro, una partita che comunque vada non dimenticherà mai. La veterana azzurra infatti è alla sua ultima partita con la maglia della nazionale e dall’altra parte della rete sulla panchina della Turchia ci sarà il marito Daniele Santarelli. “Una finale con Dani – ha detto ieri – era quello che volevo”.
L’Italia non ha nessuna intenzione di fermarsi proprio sul più bello. Dopo aver vinto la Nations League, la nazionale di Velasco punta anche al titolo mondiale nella finale che la vedrà opposta alla Turchia di Santarelli. Una sfida delicatissima per le azzurre e speciale per la veterana Moki De Gennaro che se la vedrà contro suo marito dall’altra parte della rete. Contro il Brasile però le azzurre hanno speso tantissimo.
