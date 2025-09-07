Italia-Turchia diretta live finale Mondiali volley femminili: grande equilibrio nel primo set

L’Italia di Velasco ha avuto un cammino immacolato fino a questo momento ai Mondiali e vuole conservarlo tale. Nella fase a gironi le azzurre hanno battuto in successione Slovacchia, Cuba e Belgio (perdendo solo un set proprio nell’ultima gara). Agli ottavi di finale vittoria agevole contro la Germania (3-0), e altra prestazione super contro la Polonia nei quarti (3-0). La semifinale con il Brasile è stata invece una vera e propria maratona che le azzurre hanno vinto solo al tiebreak.