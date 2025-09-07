Virgilio Sport
Italia-Turchia diretta live finale Mondiali volley femminili: grande equilibrio nel primo set

Mondiali volley femminili, l'Italia di Julio Velasco a caccia del titolo iridato nella sfida contro la Turchia di Santarelli: una sfida particolare per Moki De Gennaro

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

Riassunto dell'evento

ITALIA-TURCHIA Finale Mondiali alle 14.30

ITALIA 18
TURCHIA 18

Cronaca in diretta

  1. 1° Set
    Italia-Turchia 18-18

    L’Italia non riesce a trovare ritmo commettendo qualche errore di troppo Ma è Antropova a tenere le sue a galla. E’ un finale di set equilibratissimo.

    14:49
  2. 1° Set
    Italia-Turchia
    14:49
  4. 1° Set
    Italia-Turchia 15-16

    Le azzurre non approfittano del momento e la Turchia non si lascia scappare l’occasione per trovare il pari a quota 14. Il primo attacco di Antropova è subito vincente ma arriva il sorpasso firmato Vargas.

    14:46
  5. 1° Set
    Italia-Turchia 13-14

    La reazione turca è affidata a Karakurt che accorcia subito le distanze (12-13). L’errore di Vargas da una mano alle azzurre con Velasco che lancia nella mischia Antropova.

    14:44
  6. 1° Set
    Italia-Turchia 13-10

    Vargas entra nel match a modo suo riportando la Turchia in parità a quota 9. Le azzurre sprecano qualche occasione di troppo in fase di ricostruzione. Ma quando Egonu comincia a scaldarsi arriva anche il minibreak sul 10-12 con Santarelli che si rifugia subito nel timeout.

    14:41
  7. 1° Set
    Italia-Turchia 8-7

    Sylla trova il diagonale che ci riporta avanti mentre Egonu fa fatica a ingranare e arriva il primo break azzurro con la battuta di Fahr.

    14:38
  8. 1° Set
    Italia-Turchia 6-6

    Karakurt mette in difficoltà il muro azzurro con l’Italia che trova un punto importante grazie a un’invasione turca. Il muro italiano non riesce a organizzarsi ma le nostre sono tutte sul pezzo.

    14:36
  10. 1° Set
    Italia-Turchia 4-4

    Il gioco al centro funziona con Danesi che trova subito il secondo punto della sua partita ma vale lo stesso discorso anche dall’altra parte del campo.

    14:34
  11. 1° Set
    Italia-Turchia 2-3

    Sylla sembra essere entrata subito bene in partita, molto attiva in tutte le fasi del gioco ma è la Turchia ad andare in vantaggio.

    14:33
  12. 1° Set
    Italia-Turchia 1-1

    Il primo punto è per l’Italia con l’attacco vincente di Danesi. Ma arriva subito la risposta delle nostre avversarie.

    14:32
  13. Pre
    E’ il momento degli inni

    E’ il momento degli inni nazionali con le azzurre che si tengono per mano. Ancora qualche minuto prima dell’inizio del match.

    14:27
  14. Pre
    La Turchia di Santarelli ha dimostrato, anche nel corso di questo Mondiale, di essere una delle migl

    La Turchia di Santarelli ha dimostrato, anche nel corso di questo Mondiale, di essere una delle migliori formazioni. Merito soprattutto del talento straripante di Melissa Vargas, la cubana naturalizzata turca che contende a Egonu e Haak il titolo di miglior giocatrice del mondo. Ma da tenere d’occhio c’è anche la centrale Zehra Gunes, una tra le migliori nel suo ruolo.

    13:56
  16. Pre
    Le incognite di Velasco

    E’ stata un’estate lunghissima quella della nazionale italiana e ovviamente non manca qualche preoccupazione sotto l’aspetto infortuni. Dalla sfida con il Brasile sono infatti uscite acciaccate sia Sarah Fahr che Alessia Orro che però oggi dovrebbero essere regolarmente in campo.

    13:51
  17. Pre
    Il cammino della Turchia

    Percorso netto anche della Turchia che sotto la guida di Daniele Santarelli continua a essere una delle superpotenze della pallavolo femminile. Girone di qualificazione superato senza perdere un set contro Spagna, Bulgaria e Canada. Agli ottavi altra prestazione da applausi contro la Slovenia, ma la vera impresa è arrivata ai quarti di finale contro gli Stati Uniti battuti per 3-1. Ieri la semifinale vinta contro il Giappone con il punteggio di 3-1.

    10:17
  18. Pre
    Il cammino dell’Italia

    L’Italia di Velasco ha avuto un cammino immacolato fino a questo momento ai Mondiali e vuole conservarlo tale. Nella fase a gironi le azzurre hanno battuto in successione Slovacchia, Cuba e Belgio (perdendo solo un set proprio nell’ultima gara). Agli ottavi di finale vittoria agevole contro la Germania (3-0), e altra prestazione super contro la Polonia nei quarti (3-0). La semifinale con il Brasile è stata invece una vera e propria maratona che le azzurre hanno vinto solo al tiebreak.

    10:15
  19. Pre
    La sfida speciale di Moki De Gennaro

    Una sfida unica quella che attende Moki De Gennaro, una partita che comunque vada non dimenticherà mai. La veterana azzurra infatti è alla sua ultima partita con la maglia della nazionale e dall’altra parte della rete sulla panchina della Turchia ci sarà il marito Daniele Santarelli. “Una finale con Dani – ha detto ieri – era quello che volevo”.

    10:11

  21. L’Italia non ha nessuna intenzione di fermarsi proprio sul più bello. Dopo aver vinto la Nations League, la nazionale di Velasco punta anche al titolo mondiale nella finale che la vedrà opposta alla Turchia di Santarelli. Una sfida delicatissima per le azzurre e speciale per la veterana Moki De Gennaro che se la vedrà contro suo marito dall’altra parte della rete. Contro il Brasile però le azzurre hanno speso tantissimo.

Italia-Turchia diretta live finale Mondiali volley femminili: grande equilibrio nel primo set

