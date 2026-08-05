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Diretta LIVE Juventus-Chelsea amichevole estiva: Zhegrova si accende! La perla all'incrocio vale il vantaggio bianconero

I bianconeri sfidano i Blues nella prima amichevole stagionale della tournée estiva. Alajbegovic e Kolo Muani scaldano i motori, il tecnico di Certaldo vuole risposte

Aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Summer Tour – Amichevole estiva

Mercoledì 5 agosto 2026 -Kai Tak Stadium di Hong Kong – ore 13.30

Juventus-Chelsea 1-0

Cronaca in diretta

  1. Live
    89'

    In protezione la Juventus in questo finale di partita.

    15:20
  2. Live
    82'

    Leggibile la conclusione di Jackson, bene Perin che para e inchioda a terra.

    15:14
  4. Live
    81'

    Ritorna in campo Mudryk, l’ucraino era stato squalificato nel novembre del 2024 a causa del doping.

    15:13
  5. Live
    80'

    Ruvido intervento di Bremer, scintille tra il brasiliano e Jackson.

    15:11
  6. Live
    Altri cambi per Spalletti

    Altro giro di cambi per la Juventus. Dentro Rugani, Durmisi e Arhtur. Escono David, Owusu e Gatti.

    15:06
  7. Live
    Ammonito Gatti

    Fallo tattico di Federico Gatti, cartellino giallo per l’ex Frosinone.

    15:02
  8. Live
    Zhegrovaaaa!!! Juve-Chelsea 1-0

    Una perlaaaa!!! Yildiz lascia per Zhegrova che dalla trequarti a giro trova l’incrocio dei pali. Juve avanti!!! Una magia dell’ex esterno del Lille.

    14:59
  10. Live
    66'

    Dipinge Zhegrova sulla punizione, di testa Bremer non riesce a centrare lo specchio della porta.

    14:58
  11. Live
    Tanti cambi per Xabi Alonso

    Massiccia rotazione per Xabi Alonso che ne cambia addirittura sei. Termina la partita anche dell’ex Cagliari Palestra.

    14:57
  12. Live
    Tre cambi per Spalletti

    Tre cambi per Luciano Spalletti. Fuori Douglas Luiz, Miretti e Kalulu. Dentro Koopmeiners, Cabal e Kenan Yildiz.

    14:54
  13. Live
    Ammonito Caicedo

    Cartellino giallo per Caicedo.

    14:53
  14. Live
    61'

    Traversone velenoso di Zhegrova, Douglas Luiz non riesce a impattare di millimetri. Decisiva l’uscita di Mike Penders.

    14:53
  16. Live
    Ammonito Douglas Luiz

    Fallo tattico e ruvido di Douglas Luiz. Primo ammonito della partita, fin qui corretta.

    14:50
  17. Live
    50'

    Verticalizzazione interessante di Caicedo, Palestra, ancora lui, a tu per tu con Perin non riesce ad angolare la conclusione. Bene Perin che si ritrova la sfera tra i guanti.

    14:42
  18. Live
    48'

    Mancino debole di Palestra, parato agevolmente da Perin. Il primo tiro nello specchio della porta bianconera dei Blues.

    14:40
  19. Live
    Ripartiti

    Ripartiti! Diverse sostituzioni lato Chelsea.  La Juve cambia Di Gregorio con Perin; Zhegrova al posto di Cambiaso; David per Milik. Dentro anche il classe 2005, Owusu, fuori Locatelli. In campo Bremer.

    14:37
  20. Live
    Fine primo tempo. Juve-Chelsea 0-0

    Termina, in questo momento, la prima frazione tra Juventus-Chelsea (risultato inchiodato sullo 0-0), meglio la squadra di Luciano Spalletti che ha collezionato sicuramente le occasioni migliori per sbloccare la partita. Zero, invece, gli interventi di Di Gregorio.

    14:20
  22. Live
    Recupero

    Quattro i minuti di recupero concessi dal direttore di gara.

    14:16
  23. Live
    44'

    Botta improvvisa di Milik, pallone che transita vicino al palo sinistro della porta di Sanchez.

    14:15
  24. Live
    Boga spaventa Sanchez

    Gatti verticalizza bene per Miretti che salta la linea di pressione avversaria, cede a Boga, si accentra, scocca il tiro a giro, parato da un ottimo Sanchez. Tratti di Spallettismo.

    14:14
  25. Live
    41'

    Nuovo spunto di Boga, tra i più positivi della squadra di Spalletti. L’ex Sassuolo scappa via a Quenda, traversone letto bene però dal numero uno dei Blues.

    14:12
  26. Live
    38'

    Bianconeri, nuovamente pericolosi, Boga mette un cross interessante, uscita a vuoto di Sanchez, sul secondo palo, però, Cambiaso (defilato) non riesce a ribadire in rete.

    14:08
  28. Live
    33'

    Svirgola la conclusione Quenda dal limite, palla comunque deviata, corner Chelsea.

    14:04
  29. Live
    29'

    Palla pericolosa messa dentro da Gittens, per fortuna della Juve, però, non c’era nessun attaccante del Chelsea pronto a intervenire.

    14:00
  30. Live
    Hydration-break

    Metà del primo tempo, il direttore di gara chiama l’hydration-break.

    13:54
  31. Live
    21'

    Velenosa transizione del Chelsea. Quenda salta Celik, trova l’ex Cagliari Palestra che mette in mezzo una rasoiata, ma è bravo Kelly a deviare in calcio d’angolo.

    13:52
  32. Live
    20'

    Bellissimo cambio di scena di Kelly per Cambiaso che punta l’area dei Blues, serve in mezzo Miretti, ma di punta non riesce a trovare lo specchio della porta. Altra occasione per i bianconeri.

    13:51
  34. Live
    17'

    Fatica a uscire dalla propria metà campo la Juve, Chelsea che ha alzato il baricentro.

    13:47
  35. Live
    Occasione Chelsea

    Bella palla di Quenda che trova Welbeck in mezzo all’area, ma la girata di testa termina sul fondo.

    13:43
  36. Live
    11'

    Fraseggia bene il Chelsea in mezzo al campo, Juve che, però, rimane compatta e non concede sbocchi di conclusione ai Blues.

    13:41
  37. 6'
    Cambiaso si divora il vantaggio

    Apertura bellissima di Fabio Miretti che trova sull’out di destra Cambiaso, ma non riesce ad angolare e dare forza alla sua conclusione. Tiro masticato.

    13:36
  38. Live
    3'

    Ritmi iniziali blandi, le due squadre continuano a studiarsi.

    13:34
  40. 1'
    Match iniziato!

    Partita iniziata. Primo possesso della Juventus in maglia rosa. In caso di parità non sono previsti i tempi supplementari, ma si passerà direttamente ai calci di rigore.

    13:30
  41. Live
    Squadre in campo

    Entrano in questo momento le due squadre. Tanta curiosità di vedere all’opera la formazione di Luciano Spalletti, impegnata nel primo test di livello dopo le tre amichevoli contro Basilea, Standard Liegi e Nizza. Gioco di luci spettacolare al Kai Tak Stadium di Hong Kong. 

    13:25
  42. Live
    Le prossime amichevoli dei bianconeri

    Tra pochi minuti il fischio d’inizio. Questo il calendario completo delle amichevoli della tournée bianconera.

    • Oggi, ore 13.30: Juve-Chelsea
    • Sabato 8 agosto: Juve-Inter
    • Martedì 11 agosto: Juve-Palermo
    13:18
  43. Live
    La formazione dei Blues

    Questa la formazione scelta da Xabi Alonso.

    Chelsea (4-3-2-1): Sanchez; Palestra, Fofana, Tosin, Hato; Caicedo, Jazuli, Quenda; Joao Pedro, Gittens; Welbeck. All. Xabi Alonso.

    13:12
  44. Live
    La formazione dei bianconeri

    Questa la formazione di partenza della Juventus. Ecco le scelte di Luciano Spalletti. 

    Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Celik; Douglas Luiz, Locatelli; Cambiaso, Miretti, Boga; Milk. All. Spalletti. 

    13:08
  46. Live
    Messaggio al campionato

    Al di là dell’esito dell’amichevole, la Juventus vuole iniziare a mandare un segnale alle rivali. L’estate bianconera è partita tra dubbi e attese, ma gli ultimi movimenti di mercato hanno restituito entusiasmo all’ambiente. Spalletti sa che servirà tempo per costruire una squadra capace di competere ai massimi livelli, ma la sensazione è che il percorso sia ormai tracciato. Contro il Chelsea arriveranno le prime risposte sul campo e, soprattutto, i primi indizi su quella che sarà la Juventus chiamata a rilanciarsi nella nuova stagione.

    13:06
  47. Live
    Contro il Chelsea spazio ai primi esperimenti

    La sfida con gli inglesi servirà anche per testare nuove soluzioni tattiche. Spalletti potrebbe alternare uomini e sistemi di gioco per valutare le caratteristiche della rosa e capire quali combinazioni funzionino meglio. L’obiettivo è arrivare all’esordio ufficiale con certezze consolidate, ma senza rinunciare a sperimentare. In questo senso la tournée asiatica rappresenta un laboratorio ideale, dove provare meccanismi, rotazioni e gerarchie senza la pressione dei punti in palio.

    12:58
  48. Live
    Alajbegovic, il talento da coltivare

    Accanto al francese cresce l’attesa anche per Kerim Alajbegovic. Il giovane bosniaco è stato uno dei colpi più sorprendenti dell’estate juventina e Spalletti non ha nascosto la stima nei suoi confronti. Lo ha descritto come un calciatore di grande prospettiva, arrivato a Torino dopo essere stato seguito a lungo dalla dirigenza. Il suo inserimento sarà graduale, ma l’impressione è che il club voglia puntare con decisione sul suo talento, considerandolo un investimento importante anche in prospettiva futura.

    12:47
  49. Live
    Xabi Alonso. “Juve squadra forte”

    Alla vigilia della partita,  il nuovo tecnico del Chelsea Xabi Alonso ha parlato così della Juventus e di Luciano Spalletti. “Sono passate tre settimane da quando abbiamo iniziato la preparazione e ne mancano tre più o meno. Quindi prendiamo ogni partita analizzando le cose su cui abbiamo lavorato, se abbiamo fatto bene, cosa abbiamo migliorato. La Juventus è una grande squadra con grandi giocatori esperti, con un grande allenatore. Quindi sarà un test molto interessante e utile per noi”.

    12:40
  50. Live
    Kolo Muani, il centravanti da cui ripartire

    Tra i volti nuovi c’è inevitabilmente Randal Kolo Muani, destinato a diventare uno dei riferimenti offensivi della nuova Juventus. Spalletti lo considera un attaccante completo, capace di dare profondità, qualità e imprevedibilità al reparto avanzato. Ma oltre alle caratteristiche tecniche, il tecnico ha sottolineato anche l’aspetto umano, definendolo un ragazzo apprezzato da tutto lo spogliatoio. Un’investitura importante per un giocatore chiamato a guidare l’attacco bianconero in una stagione ricca di aspettative.

    12:37
  52. Live
    Spalletti vede una squadra già più completa

    Nella conferenza della vigilia il tecnico bianconero ha trasmesso fiducia, sia nei confronti della squadra sia verso il lavoro svolto dalla società sul mercato. Senza sbilanciarsi troppo, Spalletti ha spiegato che la Juventus è cresciuta rispetto a poche settimane fa e che gli ultimi innesti hanno aumentato il livello della rosa. Il tecnico ha comunque ricordato che il mercato non è ancora concluso e che restano alcuni tasselli da sistemare, ma la sensazione è quella di una squadra che sta prendendo forma secondo le sue idee.

    12:29

  54. Dopo settimane di lavoro alla Continassa e il viaggio in Asia, la Juventus è pronta ad affrontare il primo test davvero significativo della sua estate. L’amichevole contro il Chelsea, in programma a Hong Kong, rappresenta molto più di una semplice tappa della tournée: sarà l’occasione per capire a che punto è il progetto tecnico di Luciano Spalletti. Il risultato conterà fino a un certo punto, ma atteggiamento, intensità e organizzazione saranno osservati con attenzione in vista dell’inizio della stagione.

Diretta LIVE Juventus-Chelsea amichevole estiva: Zhegrova si accende! La perla all'incrocio vale il vantaggio bianconero Fonte: Getty

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