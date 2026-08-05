Diretta LIVE Juventus-Chelsea amichevole estiva: Zhegrova si accende! La perla all'incrocio vale il vantaggio bianconero

Nella conferenza della vigilia il tecnico bianconero ha trasmesso fiducia, sia nei confronti della squadra sia verso il lavoro svolto dalla società sul mercato. Senza sbilanciarsi troppo, Spalletti ha spiegato che la Juventus è cresciuta rispetto a poche settimane fa e che gli ultimi innesti hanno aumentato il livello della rosa. Il tecnico ha comunque ricordato che il mercato non è ancora concluso e che restano alcuni tasselli da sistemare, ma la sensazione è quella di una squadra che sta prendendo forma secondo le sue idee.