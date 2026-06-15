LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Inter su Camavinga, Amorim al Milan, la nuova Juve, colpo Cucurella-Real

Le indiscrezioni su trattative e operazioni proseguono nel mezzo dei Mondiali e in vista della sessione estiva di calciomercato. La Juventus deve fronteggiare un cambiamento enorme: il CDA ha ufficializzato l’arrivo di Carnevali, oggi si apre formalmente una nuova era. L’Inter sogna Eduardo Camavinga. Il Milan è alle prese con il nodo allenatore e valuta alternative al blocco Rangnick-Glasner. Qui tutte le notizie della giornata del 15 giugno:
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