LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Inter su Camavinga, Amorim al Milan, la nuova Juve, colpo Cucurella-Real

Mister Gasperini avrebbe telefonato a Mason Greewood per convincerlo della bontà del progetto Roma. E gli avrebbe chiesto di aspettare, stando alle ultimissime del Corriere dello Sport. Un colloquio importante, nel quale Gasp ha illustrato il proprio progetto, il ruolo centrale che l’inglese avrebbe nello scacchiere offensivo e le ambizioni di una squadra che, con i giusti rinforzi, punta a tornare stabilmente ai vertici del campionato e il sogno Champions.