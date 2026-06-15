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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Inter su Camavinga, Amorim al Milan, la nuova Juve, colpo Cucurella-Real

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 15 giugno in attesa dell'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e non solo

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

Le indiscrezioni su trattative e operazioni proseguono nel mezzo dei Mondiali e in vista della sessione estiva di calciomercato. La Juventus deve fronteggiare un cambiamento enorme: il CDA ha ufficializzato l’arrivo di Carnevali, oggi si apre formalmente una nuova era. L’Inter sogna Eduardo Camavinga. Il Milan è alle prese con il nodo allenatore e valuta alternative al blocco Rangnick-Glasner. Qui tutte le notizie della giornata del 15 giugno:

Cronaca in diretta

  1. 11:20
    Attesa visite per Ederson

    Il centrocampista brasiliano Ederson avrebbe dovuto sottoporsi alle visite mediche domenica 14 giugno, in vista del suo trasferimento dall’Atalanta al Manchester United. Si attendono aggiornamenti in merito a una delle operazioni di mercato più interessanti, in questa fase.

    11:22
  2. 11:10
    Ufficiale, Cucurella al Real Madrid

    Il difensore del Chelsea, Marc Cucurella, è un nuovo giocatore del Real Madrid che annuncia il colpo di mercato con un comunicato ufficiale dopo le indiscrezioni e quanto già annunciato da noi e prima ancora dallo spagnolo Marca.

    11:16
  4. 11:00
    Roma: Gasperini chiama Greenwood per chiedere tempo

    Mister Gasperini avrebbe telefonato a Mason Greewood per convincerlo della bontà del progetto Roma. E gli avrebbe chiesto di aspettare, stando alle ultimissime del Corriere dello Sport. Un colloquio importante, nel quale Gasp ha illustrato il proprio progetto, il ruolo centrale che l’inglese avrebbe nello scacchiere offensivo e le ambizioni di una squadra che, con i giusti rinforzi, punta a tornare stabilmente ai vertici del campionato e il sogno Champions.

    11:08
  5. 10:50
    Rimpasto Milan, che cosa cambia fino ad ora

    Mentre Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sono negli Stati Uniti, in Italia il Milan affronta il cambiamento dettato dalla nuova linea. A breve la nomina del nuovo direttore sportivo, in corsa: Ozek attuale direttore sportivo del Fenerbache mentre Krösche è direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte, di cui è membro del board. Intanto sembra effettiva la promozione dell’ex match analyst del Milan, Bobby Gardinier, il quale dalla prossima stagione ricoprirà il ruolo di capo scouting.

    10:55
  6. 10:20
    Panchina Sampdoria: la situazione

    La Sampdoria valuta diversi profili per la panchina. Secondo Sky Sport, i nomi sono quelli di Possanzini, al Mantova l’anno scorso, di Ryan Mason ex giovanili del Tottenham e di Bo Henriksen, ex Mainz. Nelle ultime ore ha preso quota anche il nome di Fabio Pecchia, il quale sembra in vantaggio.

    10:26
  7. 09:57
    Juventus, si riapre la pista Vlahovic

    La Juventus riparte da Giovanni Carnevali che si pone, rispetto all’arduo compito di raggiungere gli obiettivi prefissati dalla proprietà, di far quadrare i conti e mettere a segno i prossimi colpi di calciomercato. A partire dal futuro di Dusan Vlahovic, una vera incognita.

    10:11
  8. 09:48
    Ivan Juric per la panchina del Monza

    Secondo Sky Sport, Ivan Juric è il favorito per il Monza. Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’allenatore croato è in pole position per la panchina brianzola. In queste ore è previsto un incontro con la società. Si attendono già oggi aggiornamenti.

    09:50
  10. 09:44
    Real Madrid, c'è il sì per Cucurella

    Dicevamo del Real Madrid. Come riportato da SkySportsUK, il club madrileno ha raggiunto un accordo con il Chelsea per Marc Cucurella voluto fortemente da José Mourinho. Superata la concorrenza di Barcellona e Manchester City.

    09:48
  11. 09:39
    Juventus, il primo giorno di Carnevali

    Per Giovanni Carnevali si tratta del primo giorno alla Juventus: prende il via ufficialmente la nuova era per spocietà e squadra dopo l’addio a Comolli..

    09:42
  12. 09:38
    Fiorentina, tutto attorno a Kean

    La Fiorentina di Paratici e Grosso riparte da Kean. Secondo il Corriere dello Sport, Dodò e Gudmundsson sarebbero nella lista dei giocatori in uscita mentre Moise Kean rimarrebbe il perno della squadra.

    09:41
  13. 09:35
    Milan, avanti con Amorim

    Ruben Amorim è sempre più vicino al Milan, dopo i no e l’addio di Allegri atteso al Napoli. Il club rossonero ha sondato diversi nomi, ma ora il portoghese è in cima alla lista della dirigenza dopo videocall e contatti.

    09:38
  14. 08:45
    Inter su Camavinga

    Il viaggio di Giuseppe Marotta a Madrid, per vedere la partita tra Legends di Inter e Real ha scatenato voci di mercato. Con José Mourinho in panchina, il Real Madrid punta alla rinascita: Dumfries, Konaté, Bernardo Silva e l’ultimo, Cucurella obiettivi per la prossima sessione e già ufficializzati. ma il nome nuovo sarebbe un altro: Eduardo Camavinga. Classe 2002, stabilmente nazionale francese, il Real lo aveva acquistato cinque estati fa per 35 milioni e dopo tre stagioni da titolare fisso, nelle ultime due ha registrato meno presenze. Il Real dovrebbe puntare a 60 milioni di introito dalla sua cessione: operazione in evoluzione.

    09:36

  17. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative in divenire in attesa dell’apertura ufficiale della sessione estiva. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa. Con le riflessioni inevitabili legate ai nomi emersi o emergenti dai Mondiali.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Inter su Camavinga, Amorim al Milan, la nuova Juve, colpo Cucurella-Real Fonte: ANSA

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