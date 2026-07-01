I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni animano questo mercoledì, dopo l’avvio della sessione estiva, nel mezzo dei Mondiali americani. Ripercussioni inevitabili, anche sul mercato dell’Inter, del caso Bastoni: probabile, più di prima, l’acquisto di un centrale. La Juventus insiste per Kolo Muani e prende contatti per Svilar. Il Milan incomincia a impostare il mercato dopo Goncalo Ramos, ufficiale. Roma alle strette per il fair play finanziario. Qui tutte le notizie della giornata del 1° luglio:
Cultura e territorio
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