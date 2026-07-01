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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, affondo Juve Kolo Muani e avanza Vicario, Milan sogna van Dijk, incognita Inter

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 1 luglio dopo l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e non solo

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni animano questo mercoledì, dopo l’avvio della sessione estiva, nel mezzo dei Mondiali americani. Ripercussioni inevitabili, anche sul mercato dell’Inter, del caso Bastoni: probabile, più di prima, l’acquisto di un centrale. La Juventus insiste per Kolo Muani e prende contatti per Svilar. Il Milan incomincia a impostare il mercato dopo Goncalo Ramos, ufficiale. Roma alle strette per il fair play finanziario. Qui tutte le notizie della giornata del 1° luglio:

Cronaca in diretta

  1. 10:24
    Roma, il caso Dybala

    Paulo Dybala deve decidere del suo futuro, anche se la sua scelta è già segnata: il giocatore avrebbe scelto la Roma preferendo il club capitolo all’argentino Boca Juniors.

    10:26
  2. 09:55
    Chukwueze vuole rimanere al Milan, ma il Trabzonspor insiste

    Operazioni in uscita, per il Milan. Samuel Chukwueze, dopo il prestito al Fulham , ha rifiutato l’offerta del club turco Trabzonspor, poiché il 27enne nazionale nigeriano desidera rientrare a Milano dopo che il Fulham ha deciso di non riscattarlo a titolo definitivo. Lo riferisce il Daily Post. 

    09:57
  4. 09:50
    Tonali al Tottenham, raggiunto l'accordo

    Il Tottenham ha raggiunto un accordo con il centrocampista del Newcastle Sandro Tonali, 26 anni, ed è pronto a sborsare circa 100 milioni di sterline per il giocatore italiano. Per ora nessun annuncio, invece, su una presunta intesa tra i club.

    09:55
  5. 09:45
    Barcola, il PSG frena Arsenal e Liverpool

    Il Paris Saint-Germain valuta l’esterno francese Bradley Barcola oltre 116 milioni di sterline e mantiene la sua posizione, nonostante l’interesse di Liverpool e Arsenal. A riportarlo è l’Athletic.

    09:53
  6. 09:15
    il blitz per Ekhator, attesa per l'annuncio

    Si avvicina l’annuncio di Ekhator alla Juventus per 18 milioni e di Puczka al Genoa per 5 milioni. L’attaccante classe 2006 ha già svolto le visite mediche a Torino e si attende la firma con relativo comunicato e annuncio.

    09:26
  7. 08:54
    Portiere Juventus, riprende quota Vicario

    Capitolo portiere, riprende quota il nome di Vicario su Svilar e Dibu Martinez: la Juventus ha deciso di cambiare tra i pali ma la situazione non è affatto banale. A riferire della notizia è l’esperto Gianluca Di Marzio.

    08:57
  8. 08:45
    Bastoni, le dichiarazioni dell'avvocato

    Contattato dall’agenzia AGI, il legale di Alessandro Bastoni, il quale ha ricevuto un avviso di garanzia nell’ambito dell’inchiesta sulle escort, avvocato Salvatore Scuto, ha commentato: “Il mio assistito esclude di avere avuto un rapporto con una ragazza che sapeva essere minorenne. L’invito a comparire per venerdi’ 3 luglio è al buio, non sappiamo nulla delle indagini. Valuteremo se rispondere o meno ai pm”. In base all’evolversi della situazione, è possibile l’Inter possa rivedere i piani degli acquisti in difesa.

    08:52
  10. 08:41
    Roma, sondaggio su Sebastiano Esposito

    La Roma avrebbe effettuato un sondaggio per Sebastiano Esposito, fratello di Pio. L’attaccante di proprietà del Cagliari.

    08:49
  11. 08:40
    Ekhator alla Juventus, accordo raggiunto

    Jeff Ekhator saluta il Genoa. L’attaccante scuola rossoblu ha lasciato Genova per approdare alla Juventus dove già nelle prossime ore sarà sottoposto a visite e poi la firma dopo il raggiungimento dell’accordo nella tarda serata di martedì. Le cifre, stando a quel che citano i quotidiani di stamattina, sono pari a 18 milioni più Puczka.

    08:47
  12. 08:39
    Offerta per Kolo Muani, la Juve vuole chiudere

    La Juventus, secondo Tuttosport, avrebbe avanzato la seconda offerta per Randal Kolo Muani pari a 33 milioni. Il PSG ne chiede 40 ma la sensazione è che si sia intavolata una trattativa che potrebbe portare alla chiusura e al trasferimento dell’attaccante. Spalletti sarebbe stato rassicurato sulla presenza del giocatore al ritiro, fissato per il 13 luglio.

    08:44
  13. 08:37
    Milan, il sogno per la difesa è van Dijk

    Virgil van Dijk è il sogno per la difesa del Milan di Ibrahimovic e Cardinale. Secondo la Gazzetta dello Sport, c’è anche una pista più concreta per il mercato rossonero che porta a Gonçalo Inacio, valutato fra i 30 e i 40 milioni di euro dallo Sporting Lisbona.

    08:39
  14. 08:30
    Juventus, Kessie si propone

    Franck Kessie, uno dei grandi protagonisti della Costa d’Avorio in questo Mondiale, ha parlato dopo l’eliminazione ai sedicesimi contro la Norvegia: “La Juventus? Sì, se ne parla, ho visto. Io penso solo al Mondiale, ma aggiungo una cosa: sono un gran bel colpo. In forma e soprattutto svincolato, difficile chiedere di più. Ora penso a riposarmi, poi vedremo”.

    09:42

  17. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative in divenire oggi, dopo l’apertura ufficiale della sessione estiva del 29 giugno. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa. 

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, affondo Juve Kolo Muani e avanza Vicario, Milan sogna van Dijk, incognita Inter Fonte: ANSA

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