Contattato dall’agenzia AGI, il legale di Alessandro Bastoni, il quale ha ricevuto un avviso di garanzia nell’ambito dell’inchiesta sulle escort, avvocato Salvatore Scuto, ha commentato: “Il mio assistito esclude di avere avuto un rapporto con una ragazza che sapeva essere minorenne. L’invito a comparire per venerdi’ 3 luglio è al buio, non sappiamo nulla delle indagini. Valuteremo se rispondere o meno ai pm”. In base all’evolversi della situazione, è possibile l’Inter possa rivedere i piani degli acquisti in difesa.