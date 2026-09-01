Ultime ore per perfezionare le operazioni ancora in divenire. La Juventus sceglie Woltemade, preferito a Zirkzee per via della formula più consona alle ragioni del club bianconero. Arriva anche Sarr. Passiamo al Milan: Hutchinson in rossonero e Gimenez ufficiale al Porto. Il Como invece si gode Moise Kean. Il Bologna sceglie Mbangula, ex bianconero. Roma scatenata e Napoli saluta Lindstrom. Qui tutte le notizie della giornata del 1° settembre, giornata conclusiva della sessione in corso con chiusura ufficiale alle ore 20 (Inghilterra e Spagna potranno depositare i contratti fino alle 24):