L’annuncio, non proprio a sorpresa, dell’addio di Karim Benzema ha riaperto il dibattito sui media in merito al futuro del Pallone d’Oro. “Proprio nella giornata di oggi, Karim Benzema ha annunciato l’addio all’Al Hilal guidato da Simone Inzaghi tramite un post su Instagram: “Un capitolo che è arrivato alla fine – ha scritto il francese -, sono grato a squadra, compagni, staff, tifosi e a tutto il club per il tempo che abbiamo condiviso insieme. Vi auguro il meglio per il futuro”, ha scritto su Instagram il campione. Ma quali sono gli scenari? Il ritiro, secondo molti ma pure un accordo annuale dopo la chiusura del capitolo arabo (contratto in scadenza fino al 2030). In Spagna, As e Marca hanno rimarcato il concetto più l’eventualità di rimanere un’altra stagione in Arabia ma non con Inzaghi. L’esperto di mercato Fabrizio Romano esclude categoricamente un ritorno di Benzema in Europa e soprattutto al Lione, da cui tutto è iniziato.