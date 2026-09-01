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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta ultimo giorno Juve-Woltemade, Roma scatenata, Icardi, non è finita con Hutchinson per il Milan

Le indiscrezioni, affari e trattative di oggi 1° settembre ultimo giorno per chiudere trattative e operazioni in Italia: news in tempo reale

Aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

Ultime ore per perfezionare le operazioni ancora in divenire. La Juventus sceglie Woltemade, preferito a Zirkzee per via della formula più consona alle ragioni del club bianconero. Arriva anche Sarr. Passiamo al Milan: Hutchinson in rossonero e Gimenez ufficiale al Porto. Il Como invece si gode Moise Kean. Il Bologna sceglie Mbangula, ex bianconero. Roma scatenata e Napoli saluta Lindstrom. Qui tutte le notizie della giornata del 1° settembre, giornata conclusiva della sessione in corso con chiusura ufficiale alle ore 20 (Inghilterra e Spagna potranno depositare i contratti fino alle 24):

Cronaca in diretta

  1. 10:47
    La Lazio respinge le offerte per Cancellieri

    Stando a quanto riporta Sky Sport, la Lazio non ha alcuna intenzione di cedere Cancellieri né al Parma né alla Fiorentina, che pure si era fatta sotto per il giocatore biancoceleste.

    10:50
  2. 10:22
    Parma non molla Cancellieri

    Il Parma prova a chiudere per Matteo Cancellieri. Il club gialloblù sta cercando l’intesa con la Lazio per l’attaccante verso cui aveva già manifestato interesse, pur essendo stato titolare (e dunque assolutamente utile) nelle prime due giornate di Serie A.

    10:25
  4. 10:20
    Roma, contatti per Konè

    I media inglesi riferiscono di contatti in corso tra Chelsea Roma per Manu Konè. 

    10:23
  5. 10:19
    Atalanta-Rowe, iniziate le visite

    Incominciate le visite di rito per Jonathan Rowe con l’Atalanta. L’esterno offensivo arriva dal Bologna in prestito oneroso a 5 milioni con obbligo di riscatto a 30 e aggiuntivi 5 milioni di euro di bonus. Operazione da 40 milioni in totale per la Dea.

    10:21
  6. 10:10
    David partito per Madrid: visite con l'Atletico

    Jonathan David è partito dall’aeroporto di Torino alla volta di Madrid. Visite mediche e firma per l’attaccante canadese con l’Atletico Madrid, oggi stesso. Operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Una buona parte dell’ingaggio da 6 milioni netti, circa la metà, resterà a carico della Juventus che ha preferito Woltemade al canadese.

    10:16
  7. 09:52
    Il futuro di Benzema

    L’annuncio, non proprio a sorpresa, dell’addio di Karim Benzema ha riaperto il dibattito sui media in merito al futuro del Pallone d’Oro. “Proprio nella giornata di oggi, Karim Benzema ha annunciato l’addio all’Al Hilal guidato da Simone Inzaghi tramite un post su Instagram: “Un capitolo che è arrivato alla fine – ha scritto il francese -, sono grato a squadra, compagni, staff, tifosi e a tutto il club per il tempo che abbiamo condiviso insieme. Vi auguro il meglio per il futuro”, ha scritto su Instagram il campione. Ma quali sono gli scenari? Il ritiro, secondo molti ma pure un accordo annuale dopo la chiusura del capitolo arabo (contratto in scadenza fino al 2030). In Spagna, As e Marca hanno rimarcato il concetto più l’eventualità di rimanere un’altra stagione in Arabia ma non con Inzaghi. L’esperto di mercato Fabrizio Romano esclude categoricamente un ritorno di Benzema in Europa e soprattutto al Lione, da cui tutto è iniziato.

    10:00
  8. 09:50
    Torino, preso Patterson

    Dopo aver ceduto il norvegese Marcus Pedersen all’Olympiacos, il Torino prende dagli inglesi dell’Everton Nathan Patterson (classe 2001), già arrivato in Italia per visite mediche e firma sul contratto: trasferimento a titolo definitivo con una percentuale (30%) sulla futura rivendita per il club dei Friedkin.

    09:52
  10. 09:41
    Roma, tutto su Gittens

    Dopo quanto scritto, la Roma può fare però un nuovo tentativo per Jamie Gittens. Il Chelsea potrebbe aprire alla formula del prestito oneroso da 5 milioni di euro, con un significativ diritto di riscatto. L’idea è di tentare di completare la rosa dopo  Castro, Molina, Koulierakis, Mora, Balerdi e de Roon e il riscatto di Malen e Ghilardi.

    09:45
  11. 09:38
    Roma-Leweling, la situazione

    La Roma continua a trattare ma salvo sorprese, Jamie Leweling resterà allo Stoccarda. Il 25enne ha respinto le offerte dei giallorossi e dell’Everton ma ieri sembrava si fosse riaperto il canale della trattativa.

    09:42
  12. 09:30
    Lazio su Icardi

    La Lazio torna su Mauro Icardi, tornato in auge con il romeno Dennis Man, ex Parma, nell’ultima stagione al Psv Eindhoven. In alternativa all’attaccante c’è l’iracheno Madjed (Hammarby) e proprio la suggestione Icardi dopo l’apertura di uno dei suoi agenti.

    09:39
  13. 09:17
    Milan, addio a Gimenez e arriva Hutchinson

    Ultimo giorno di mercato per il Milan che ha chiuso la cessione di Gimenez al Porto in prestito e si gode Hutchinson dal Nottingham. Possibili anche altre uscite come chiesto da Cardinale.

    09:28
  14. 09:01
    Intrigo Juve-Atalanta per Cabal

    Juventus e Atalanta continuano a trattare, in queste ultime ore, per Juan Cabal. La sua eventuale cessione potrebbe sbloccare un’altra operazione in entrata per i bianconeri: Nicolas Tagliafico del Lione.

    09:17
  16. 08:59
    Napoli, cessione inevitabile

    Lindstrom parte e lascia il Napoli e per il Salisburgo: autorizzata la partenza al giocatore per l’Austria.

    09:16
  17. 08:46
    Sarr, visite e firma con la Juventus per il centrocampista

    Il centrocampista Pape Sarr è atterrato a Torino in serata per sottoporsi ai test medici di rito e la firma. Il giocatore arriva dal Tottenham con un’operazione in prestito con obbligo condizionato.

    09:13
  18. 08:30
    Juventus, è fatta per Woltemade

    Nick Woltemade ha dato il via libera al trasferimento alla Juventus e oggi arriverà a Torino per visite e firma. Operazione con il Newcastle in prestito, come auspicato da Carnevali e Massara.

     

     

    10:02

  20. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative di oggi, 1° settembre. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa in questo ultimo giorno utile in Italia.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta ultimo giorno Juve-Woltemade, Roma scatenata, Icardi, non è finita con Hutchinson per il Milan Fonte: ANSA

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