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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Gimenez libera Mora per la Roma, Lunin o Trubin alla Juve, Milan su El Ouahdi, l'Inter accelera

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 10 agosto dopo i primi colpi e un parziale riassetto delle squadre a poco, ormai, dall'avvio della stagione

Aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

Rumors e indiscrezioni su trattative e operazioni in questo 10 agosto seguono il passo dettato dall’avvicinarsi all’avvio del campionato e degli impegni europei. Manca ormai poco, ma il mercato dell’Inter si complica dopo il caso Romero: rimangono vive le piste Diaby, Curtis Jones e Nico Gonzalez. La Juventus studia l’alternativa in porta tra Lunin, Trubin, i nomi nuovi e il già noto Suzuki. Koop in uscita. Milan prova a chiudere le cessioni. Il Napoli lavora sulle cessioni oltre che su Lukaku. Qui tutte le notizie della giornata del 10 agosto:

Cronaca in diretta

  1. 14:20
    Gatti, il Napoli e Allegri ci riprovano

    Secondo quel che riporta Tuttosport, Federico Gatti sarebbe ancora tra i difensori ambiti dal Napoli e da Allegri che lo segue e lo conosce bene. Il centrale darebbe utile alla squadra, posta la volontà della Juventus. Con l’infortunio di Marianucci riprende quota l’idea. La quotazione del suo cartellino si aggira sui 25 milioni di euro.

    14:24
  2. 13:00
    Porto-Gimenez, sembra ci sia il sì

    Santiago Gimenez sarebbe propenso ad accettare la proposta del Porto e avrebbe detto sì. A questo punto, il Milan potrebbe alleggerirsi e la Roma sarebbe pronta all’affondo su Mora.

    13:32
  4. 11:55
    Cagliari, Daniel Maldini ufficiale

    Daniel Maldini è un nuovo giocatore del Cagliari: operazione  in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, fissato a 8 milioni di euro. Il comunicato del club: “

    Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Maldini, che si trasferisce in rossoblù dall’Atalanta BC in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni sportive.

    Classe 2001, nato a Milano, è cresciuto nel vivaio del Milan sino al debutto in Prima Squadra, avvenuto ad appena 18 anni, il 2 febbraio 2020 contro il Verona. Nella stagione successiva 9 presenze tra Europa League e campionato per poi proseguire la scalata: nella stagione 2021/22 fa il suo esordio in Champions League in trasferta contro il Liverpool (15 settembre 2021), pochi giorni dopo segna la sua prima rete tra i professionisti nella vittoria esterna contro lo Spezia. Sarà un’annata fondamentale: gioca 13 gare, dà il suo contributo alla conquista dello Scudetto.

    Nell’estate del 2022 si trasferisce in prestito allo Spezia: totalizza 20 partite e 3 reti. Dopo l’esperienza all’Empoli, arriva quella cruciale al Monza, dove gioca 32 gare, segna 7 gol e con le sue prestazioni conquista anche la Nazionale azzurra, con cui attualmente vanta 6 presenze.

    Nel febbraio 2025 viene acquistato a titolo definitivo dall’Atalanta: a Bergamo colleziona 22 gare e 3 reti. Ha chiuso l’ultima parte della scorsa stagione tra le fila della Lazio (10 partite e 2 reti).

    Ben strutturato fisicamente, alto 188 centimetri, Maldini è un calciatore duttile: ottime qualità tecniche, può agire sia sulla trequarti che come esterno offensivo o, all’occorrenza, anche da mezz’ala. Buona visione di gioco, particolarmente abile nell’uno contro uno, dotato di un buon calcio, grazie alle sue qualità sa arrivare con facilità alla conclusione o mettere i compagni nelle migliori condizioni di segnare.

    Benvenuto in rossoblù, Daniel!”.

    11:59
  5. 11:00
    Tra Arsenal e Tottenham la spunta il PSG: dove andrà Ferran Torres

    Arsenal e Tottenham avevano mostrato interesse per uno dei protagonisti della vittoria Mondiale della Spagna, Ferran Torres, che lascerà il Barcellona. Sembrava che dovesse giocare in Premier invece il club catalano sta lavorando a un accordo con il Paris Saint-Germain in netto vantaggio.

    11:02
  6. 10:58
    Harry Kane verso il rinnovo con il Bayern Monaco

    Stando al Times, l’attaccante inglese Harry Kane dovrebbe prolungare il suo contratto con il Bayern Monaco fino al 2029.

    10:59
  7. 10:56
    Roma su Endrick

    Aston Villa e Roma hanno manifestato interesse per l’attaccante brasiliano Endrick, 22 anni, in prestito dal Real Madrid. A riportarlo è l’edizione odierna di As.

    10:58
  8. 10:47
    Napoli, il destino di Lukaku è la Turchia?

    La domanda non è affatto retorica. Rom Lukaku approderà in Turchia, come Momo Salah? Non è affatto scontato, a nostro avviso. Prima di tutto il Fenerbahce dovrà ritoccare l’offerta. In estate sono già arrivati tra gli altri Salah, Malinovskyi, Muriqi, Skov Olsen, Ramadani e Orban che si aggiungono agli altri “italiani”. Ma Rom può sperare in altri club di A o Premier? Non è detta l’ultima parola…

    10:56
  10. 09:55
    Vertice Milan tra Amorim e Cardinale per Leao

    Chiusa la tournée tra Australia e Indonesia, per il Milan è il momento di procedere sul mercato e sciogliere i nodi più difficili. Lo aveva annunciato Ruben Amorim dopo la sconfitta col Chelsea e infatti nei prossimi giorni l’allenatore portoghese incontrerà il proprietario del club, Gerry Cardinale, per fare il punto sul mercato. Primo nodo il futuro di Rafa Leao. Il futuro dell’esterno è ancora un’incognita ma stando a Sportmediaset il dialogo con il Galatasaray prosegue: il Milan e Cardinale chiedono almeno 50 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. Settimana decisiva.

    10:00
  11. 09:46
    Milan, Gimenez può andare al Porto: dipende tutto da Mora

    Complice la procuratrice Rafaela Pimenta, il Porto si sarebbe palesata per raccogliere informazioni su Santiago Gimenez, attaccante messicano in uscita dal Milan dopo le incertezze e i numeri deludenti. La trattativa potrebbe subire un’accelerazione quando e se la Roma dovesse chiudere con i portoghesi per Rodrigo Mora, obiettivo del club. A quel punto i portoghesi affonderebbe il colpo, alla ricerca dell’intesa con società e l’agente di Gimenez. Farioli lo attende.

    09:56
  12. 09:25
    Inter, pronta nuova offerta per Diaby

    L’Inter continua a seguire Moussa Diaby. I nerazzurri sono ancora in cerca dell’esterno destro per rimpiazzare Denzel Dumfries, andato al Real Madrid ma senza successo. Sfumati Palestra e Khalaili, la dirigenza interista ha sondato altre piste: una di queste porta a Diaby, per cui l’Inter aveva già formulato un’offerta che non aveva convinto l’Al Ittihad, proprietaria del cartellino. Secondo le ultime, dovrebbe rilanciare per provare a battere sul tempo il Bayer Leverkusen, che non ha ancora ricevuto il sì del giocatore. A riportare le novità, l’esperto Gianluca Di Marzio.

    09:49
  13. 09:00
    Lucumi, svolta nel piano Juve per il difensore, Koop in prestito?

    La Juventus potrebbe chiudere un’operazione clamorosa con il Bologna, come emerso duranteil fine settimana. Federico Gatti resta tra i partenti, anche se il Napoli non ha ancora fatto la sua offerta vera e propria, mentre il favorito rimane Jhon Lucumi. Massara contava di inserire il cartellino di uno tra Fabio Miretti e Juan Cabal nella trattativa col Bologna, per cercare di abbassare la richiesta rossoblu che si aggira sui 25 milioni. Ma addirittura potrebbe rivelarsi utile Koopmeiners che potrebbe partire, anche in prestito.

    15:18
  14. 08:59
    Portiere Juve: Lunin e Trubin i nomi nuovi

    Con l’operazione Suzuki sullo sfondo, proseguono le trattative e i sondaggi della Juventus per non lasciare la porta senza il titolare adatto a centrare gli obiettivi della società. Così i dirigenti bianconeri premono per Guglielmo Vicario del Tottenham, senza escludere nuove alternative oltre a quelle già note. In questo senso si spiegano i sondaggi effettuati in questi giorni dalla Juventus per due portieri ucraini: Andrij Lunin del Real Madrid (classe 1999) e Anatolij Trubin del Benfica (classe 2001).

    11:13
  16. 08:56
    La Roma accelera per Molina

    Tutto pronto per Molina, la Roma sta definendo i dettagli per l’accordo che dovrebbe garantire un altro colpo di mercato come nei desideri di mister Gasperini in vista degli impegni della squadra, nella stagione alle porte ormai.

    09:16
  17. 08:54
    L'Inter e l'obiettivo Curtis Jones

    Con la mancata convocazione di Curtis Jones si sono riaccese le speranze che possa attivarsi il mercato Inter. L’allenatore del Liverpool, Andoni Iraola, ha voluto però spegnerle chiarendo la questione: «Curtis si è allenato tutti i giorni, ma ieri ha avuto problemi all’anca. Non sembra niente di grave, ma non aveva senso rischiarlo».

    09:13
  18. 08:30
    Milan, si punta El Ouahdi

    Come emerso in queste ore il Milan, per sostituire Zachary Athekame in uscita, starebbe valutando il nome di Zakaria El Ouahdi, belga ma naturalizzato marocchino del Genk. I costi dell’operazione si aggirerebbero tra i 13 e i 15 milioni di euro.

    16:07

  20. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative di oggi, 3 agosto. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa. Ancora nodo portiere per la Juventus, che punta Zirkzee. Inter in dubbio. 

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Gimenez libera Mora per la Roma, Lunin o Trubin alla Juve, Milan su El Ouahdi, l'Inter accelera Fonte: ANSA

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