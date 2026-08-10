Chiusa la tournée tra Australia e Indonesia, per il Milan è il momento di procedere sul mercato e sciogliere i nodi più difficili. Lo aveva annunciato Ruben Amorim dopo la sconfitta col Chelsea e infatti nei prossimi giorni l’allenatore portoghese incontrerà il proprietario del club, Gerry Cardinale, per fare il punto sul mercato. Primo nodo il futuro di Rafa Leao. Il futuro dell’esterno è ancora un’incognita ma stando a Sportmediaset il dialogo con il Galatasaray prosegue: il Milan e Cardinale chiedono almeno 50 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. Settimana decisiva.