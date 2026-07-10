Virgilio Sport
CALCIOMERCATO LIVE

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, dubbi Yildiz, incrocio pericoloso Juve tra Kolo Muani e Vlahovic, Inter su Chalobah e visite Khalaili

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 10 luglio dopo l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e i principali campionati esteri

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Aggiorna

Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e ufficialità di oggi, venerdì 10 luglio, mentre scorrono i Mondiali americani. Il mercato dell’Inter incomincia a prendere forma con Chalobah e un patto con il Como, ma su Atta è la Fiorentina a superare il club. La Juventus dopo aver annunciato Massara punta Solet. Vlahovic si propone. Mister Amorim si presenta ai media in una conferenza programmata ma densa di spunti sul versante mercato con Leao, Modric e la sua idea di gioco. Il Napoli con Allegri lancia i primi segnali, in una fase molto delicata. Qui tutte le notizie della giornata del 10 luglio:

Cronaca in diretta

  1. 12:02
    Udinese, ufficiale Traoré

    L’Udinese ha ufficializzato l’acquisto di Omar Traoré dall’Heidenheim a titolo definitivo e di Giorgi Chakvetadze. 

    12:19
  2. 12:00
    Yildiz preoccupa la Juventus: rischia l'operazione, cosa cambia

    Kenan Yildiz preoccupa. Il giocatore bianconero già durante il soggiorno negli Stati Uniti, ha seguito un fitto programma di terapie e trattamenti mirati alla riduzione del dolore, un percorso riabilitativo che proseguirà nel corso dei giorni di vacanza. Come riporta Tuttosport, il rientro alla Continassa è previsto attorno al 20 luglio, a circa tre settimane dall’ultima sfida disputata ai Mondiali. Una volta a Torino, lo staff medico bianconero valuterà attentamente lo stato dell’articolazione per pianificare i carichi di lavoro e se effettivamente c’è rischio di intervento. Tra due settimane si capirà il da farsi, per Yildiz e il mercato bainconero.

    12:09
  4. 11:55
    Juventus, ufficiale la risoluzione con Modesto

    Ufficiale la risoluzione del contratto tra Francois Modesto e la Juventus. Il comunicato: “

    Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale con François Modesto per la risoluzione del proprio incarico di Direttore Tecnico, con efficacia a partire da oggi.

    Il Club desidera ringraziare François per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua collaborazione, e gli augura il migliore futuro professionale e personale”, si legge.

    12:01
  5. 11:30
    Inter, visite per Khalaili arrivato a Milano

    Il neo acquisto dell’Inter è arrivato a Milano per sottoporsi a visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club nerazzurro. Lo mostrano immagini di Sky Sport.

    11:57
  6. 10:45
    Juventus, Aston Villa non cede su Dibu Martinez

    Secondo il Birminghamworld, l’Aston Villa dovrebbe rimanere fermo sulla sua posizione riguardo al portiere argentino Emiliano Dibu Martinez, nonostante il continuo interesse della Juventus. 

    10:48
  7. 10:42
    Torino, portiere in prestito

    Il portiere brasiliano del Leeds United, Lucas Perri, e il portiere del Southampton e della nazionale inglese, Aaron Ramsdale, sono oggetto di interesse da parte del Torino, club di Serie A, per un possibile prestito. 

    10:45
  8. 10:40
    Roma, Greenwood verso il Fenerbahçe

    L’attaccante inglese Mason Greenwood è vicino al trasferimento al Fenerbahçe, con il club turco che ha presentato offerte sia al Marsiglia che ai rappresentanti del ventiquattrenne. La Roma sarebbe quindi seriamente minacciata da questa proposta. A riferire l’evolversi della situazione del giocatore è Sky Sport.

    10:44
  10. 10:31
    Lazio, Fabiani a Zagabria per Sergi Dominguez

    Ieri il ds della Lazio, Angelo Fabiani, è arrivato a Zagabria per Sergi Dominguez. L’acquisto è diventato prioritario dopo la cessione di Gila. L’ex Barcellona è stato individuato per ricoprire il settore del centro destra della difesa. Con il giocatore c’è già un’intesa per un quinquennale da 1,5 milioni a stagione con diversi bonus. Attesa per il sì della Dinamo Zagabria.

    10:40
  11. 10:30
    Roma su Dan Ndoye e Can Uzun

    Il neo ds D’Amico ha sondato Dan Ndoye e Can Uzun, trequartista dell’Eintracht Francoforte, possibili obiettivi della Roma che procederà, come da tabella, ai rinnovi in stand by.

    10:33
  12. 10:18
    Milinkovic-Savic in uscita dal Napoli

    Milinkovic-Savic sembrerebbe in uscita dal Napoli, ma non andrà con assoluta sicurezza alla Juventus che sta insistendo per Dibu Martinez e pensa all’alternativa Vicario. Per il portiere serbo c’è l’interesse dell’Hull City. Il Napoli lo valuta 18 milioni.

    10:19
  13. 10:04
    Real Madrid sullo svincolato Brozovic

    Il Real Madrid sta riflettendo su Marcelo Brozovic, rimasto svincolato dopo l’addio all’Al Nassr e proposto a José Mourinho come rinforzo d’esperienza forte della reciproca stima. L’unico punto interrogativo, in questa operazione, resta lo stato di forma del trentatreenne, dopo la sua esperienza nel campionato arabo. A riportare la news è Sacha Tavolieri, esperto di mercato.

    10:07
  14. 09:46
    Milan su Alajbegovic
    Il nuovo Milan di Amorim attende l’ufficialità di Mario Gila, impegnato nelle visite. Come specifica il Corriere dello Sport la società rossonera cerca un profilo giovane, tecnico per un progetto di medio-lungo periodo. Tra le soluzioni in prima fila c’è il nome di Karim Alajbegovic.
    09:51
  16. 09:21
    Inter su Chalobah, alternativa Alaba

    L’Inter sta intervenendo sul reparto arretrato, dopo aver salutato anche De Vrij e Acerbi. Annunciato nel ruolo di portiere Provedel e chiuso per Khalaili, l’entourage nerazzurro punta a prendere un centralone d’esperienza internazionale e qualità, come raccontato dalla Gazzetta dello Sport. La prima scelta è Trevoh Chalobah, giocatore del Chelsea e impegnato al Mondiale, seguito anche dal Como. Piace anche David Alaba. 

    09:49
  17. 08:45
    Ederson verso il Manchester Utd

    Mentre in nerazzurro arriva Gaetano, siamo ormai ai dettagli finali per il trasferimento di Ederson al Manchester United. Lascia l’Atalanta dopo aver ricevuto la corte di Inter e Juve, a cui ha preferito la Premier.

    08:47
  18. 08:38
    Matic proposto alla Juventus

    Ipotesi da capire per la Juventus, a centrocampo. Come racconta l’edizione di oggi di Tuttosport, è stata ventilata alla dirigenza bianconera la possibilità di andare su Nemanja Matic, 38 anni, svincolato d’esperienza.

    08:43
  19. 08:38
    Vlahovic e la Juve, la situazione

    Dusan Vlahovic rimane ancora incerto sul futuro. L’ingaggio importante, pur essendo svincolato, rischia di lasciare tutto in sospeso e di compromettere la sua situazione così lo stesso attaccante avrebbe contattato la Juventus e mister Spalletti per sbloccare la situazione. Molto dipenderà dagli incastro che Carnevali e Massara riusciranno a realizzare, posta la trattativa Kolo Muani.

    08:40
  20. 08:34
    Gila a Milano per chiudere

    Mario Gila è arrivato nella prima serata di giovedì 9 luglio a Milano. Stamattina visite mediche alla clinica La Madonnina, poi firma in via Aldo Rossi, sede del Milan, e annuncio.

    08:37
  22. 08:30
    Inter-Khalaili, le cifre

    Inter e Khalaili è fatta, accordo con l’Union Saint-Gilloise per 25 milioni più bonus. Con l’intesa con il giocatore già stretta, adesso mancano solo i passaggi obbligati per visite, firma e l’annuncio.

    17:18

  24. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative di oggi, 10 luglio. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa. Primo colpo Inter, Milan al lavoro.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, dubbi Yildiz, incrocio pericoloso Juve tra Kolo Muani e Vlahovic, Inter su Chalobah e visite Khalaili Fonte: ANSA

Falkensteiner Hotel Sonnenalpe

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio