L’Inter sta intervenendo sul reparto arretrato, dopo aver salutato anche De Vrij e Acerbi. Annunciato nel ruolo di portiere Provedel e chiuso per Khalaili, l’entourage nerazzurro punta a prendere un centralone d’esperienza internazionale e qualità, come raccontato dalla Gazzetta dello Sport. La prima scelta è Trevoh Chalobah, giocatore del Chelsea e impegnato al Mondiale, seguito anche dal Como. Piace anche David Alaba.