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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Bastoni all'Inter, alla Juve piace Lucumì, Thuram chiama Akliouche

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 11 giugno in attesa dell'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e non solo

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

Le indiscrezioni su trattative e operazioni in attesa dell’apertura ufficiale del Mondiale e della sessione estiva di calciomercato. La Juventus punta Lucumì del Bologna. L’Arsenal ha chiesto informazioni e inviato una prima offerta per Yildiz. L’Inter studia alternative a Palestra, mentre Frattesi è nel mirino del Napoli e del Nottingham Forest. Il Milan è alle prese con il nodo allenatore. Qui tutte le notizie della giornata del 11 giugno:

Cronaca in diretta

  1. 12:52
    Inter, Tinti conferma Bastoni: "La maglia tatuata addosso"

    L’agente di Alessandro Bastoni, Tullio Tinti, ha parlato dalla sede dell’Inter del futuro del suo assistito in nerazzurro su quale c’erano state indiscrezioni in passato: “Nel calcio non si può mai dire nulla con certezza, ma questa è casa sua ed è felice qui. Bastoni ha la maglia dell’Inter tatuata addosso”.

    12:54
  2. 12:12
    Juventus: Comolli ad in discussione, indiscrezioni

    Secondo Sky Sport, Damien Comolli sarebbe in discussione stando a fonti dell’emittente nel ruolo attuale. Stando a queste indiscrezioni, l’attuale ad potrebbe cambiare ruolo e funzione. La posizione sarebbe in discussione, riunioni in corso.

    12:15
  4. 11:59
    Zaniolo verso il riscatto

    Udinese in attesa del riscatto di Nicolò Zaniolo, in questi giorni dal Galatasaray. Per quanto riguarda Simone Pafundi, inizierà il ritiro con la prima squadra e poi sarà valutato il suo futuro.

    12:11
  5. 11:00
    Bernardo Silva, c'è ancora distanza con il Barcellona

    Dopo i rumors su Real e soprattutto Atletico, Bernardo Silva pare abbia scelto il Barcellona pur non avendo ancora trovato l’accordo con il club che non intende sborsare cifre astronomiche. “Alla fine, cercherò di trovare una squadra in cui mi senta desiderato, in cui mi senta davvero apprezzato. Questo è molto importante, e il giorno in cui prenderò la mia decisione, lo saprete”, ha dichiarato il giocatore al termine dell’ultima amichevole del Portogallo.

    11:07
  6. 10:31
    Pisa, attesa per Bianco

    Paolo Bianco non rimarrà sulla panchina del Monza come emerso già ieri: l’allenatore ha espresso la volontà di lasciare i biancorossi dopo la promozione in Serie A. L’alternativa è una sorta di scambio in panchina: Bianco al Pisa e Gilardino al Monza, stando alle ultime di Sky Sport.

    10:34
  7. 10:15
    akliouche Fonte:ANSA
    Thuram chiama Akliouche alla Juventus

    Maghnes Akliouche intervistato da La Gazzetta dello Sport ha rivelato l’invito di Thuram a raggiungerlo alla Juventus: “Khephren è un grande amico che mi ha aiutato molto nei momenti più difficili al Monaco. È vero, a volte, un po’ scherzando, mi ha chiesto di raggiungerlo alla Juve. Sono felice per quello che fa a Torino”.  La sua ambizione, però, rimane la Champions.

    10:19
  8. 10:11
    Inter, il day after

    Giornata di incontri e confronti, ieri, in viale della Liberazione. Provedel sarebbe vicino all’accordo con l’Inter, dove sono stati visti i sui agenti ieri. Da comprendere, fino in fondo, se poi il confronto su Bastoni, invece, sia una richiesta di ritocco al rialzo dell’ingaggio del difensore di cui si è parlato a lungo per via di un interessamento da parte del Barcellona e della Premier.

    10:14
  10. 10:01
    Milan, colloquio con Amorim

    La ricerca dell’allenatore della prossima stagione del Milan prosegue. Dopo le affermazioni di Oliver Glasner, è emerso un colloquio che Gerry Cardinale avrebbe avuto con Ruben Amorim, tecnico portoghese ex Sporting Lisbona reduce dall’esperienza non proprio esaltante al Manchester United, secondo La Gazzetta dello Sport. La ricerca di possibili alternative al tecnico del Crystal Palace prosegue.

    10:05
  11. 09:58
    Lotito smentisce la cessione imminente della Lazio

    Claudo Lotito non ha intenzione di cedere la Lazio e rompe il silenzio parlando in una lettera ai tifosi con una lunga lettera aperta pubblicata sul sito ufficiale della società per smentire le voci di una ipotetica cessione della società. Il numero uno biancoceleste vuole rilanciare il dialogo che si era interrotto con l’ambiente e respingere con forza le voci su una possibile vendita del club, con le voci che erano circolate di un possibile interesse dell’emiro Al Thani per il club biancoceleste. “

    In relazione alle notizie e alle ricostruzioni diffuse nelle ultime ore da alcuni organi di informazione e canali social riguardanti una presunta cessione della S.S. Lazio, la Società smentisce categoricamente quanto riportato.

    Non esiste alcuna trattativa in corso finalizzata alla vendita della Società, né sono stati sottoscritti accordi, intese o impegni di qualsiasi natura aventi ad oggetto il trasferimento, totale o parziale, della proprietà del Club.

    La proprietà non ha conferito alcun mandato per la cessione della Società né ha avviato interlocuzioni finalizzate a operazioni di vendita.

    Le informazioni relative a presunti nuovi proprietari, investitori italiani o stranieri, fondi di investimento, modifiche dell’assetto proprietario o accordi collegati al progetto Stadio Flaminio risultano del tutto prive di fondamento.

    La Società invita tifosi, azionisti, investitori e operatori dell’informazione a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali diffuse attraverso i canali istituzionali della S.S. Lazio.

    La diffusione reiterata di notizie prive di riscontro riguardanti la governance, l’assetto proprietario e le strategie societarie della Società rischia di generare disinformazione, alterare la corretta percezione del mercato e influenzare l’andamento del titolo.

    Per tali ragioni, la S.S. Lazio, in qualità di società quotata, ha provveduto a trasmettere apposita segnalazione alle Autorità competenti affinché possano essere svolte le opportune verifiche in merito alla diffusione di informazioni non supportate da elementi oggettivi e ai possibili effetti sul regolare funzionamento del mercato.

    La Società continuerà a operare con la trasparenza, la responsabilità e il rispetto delle regole che hanno sempre contraddistinto la propria attività, riservandosi ogni opportuna iniziativa a tutela della Società, dei propri azionisti e della comunità biancoceleste.

    S.S. LAZIO S.p.A.”

    10:02
  12. 09:52
    La Juventus punta Lucumì

    La Juventus punta a Lucumí. Primi sondaggi dei bianconeri per il difensore, per cui il Bologna chiede almeno 28 milioni. da clausola in scadenza fino al 15 luglio, secondo Sky Sport.

    09:55
  13. 09:47
    Juve, Dibu Martinez e Sorloth: la situazione

    La Juventus continua a lavorare, oltre che su Dibu Martinez, anche per Sorloth. L’attaccante norvegese è l’obiettivo più importante per l’attacco, dopo l’addio di Vlahovic. Trattativa in corso con l’Atletico Madrid che chiede più di quanto abbia offerto il club bianconero, circa 25 milioni di euro, 30 bonus compresi.

    09:50
  14. 09:45
    Inter, si ricomincia a parlare di Frattesi

    Davide Frattesi riuscirà a lasciare l’Inter, in questa sessione di mercato? La situazione è in divenire e, dopo quanto emerso ieri, il giocatore classe 1999 è nel mirino del Napoli e anche del Nottingham Forest, da cui ha fatto rientro Lorenzo Lucca.

    09:47
  16. 09:44
    La verità su Yildiz-Arsenal

    L’Arsenal punta forte Yildiz, ciò è quanto emerso nelle scorse ore ma la Juventus che pure sarebbe propensa a ragionare si troverebbe a cedere il grande talento cresciuto dalle giovanili, dopo l’addio a Vlahovic. I tifosi sono irritati, è innegabile. Ma soprattutto perché cedere adesso Yildiz, ora che il suo valore (cartellino) sta calando?

    10:56
  17. 09:34
    Atta nel mirino dell'Inter, perché è il prescelto

    Arthur Atta è diventato un obiettivo del calciomercato dell’Inter. In concomitanza con le trattative sempre più avanzate con l’Udinese per il difensore Oumar Solet, la società nerazzurra si è informata sul giocatore arrivato in Friuli nel 2024. La richiesta dovrebbe aggirarsi attorno ai 30 milioni ma attenzione al Napoli, che potrebbe piombare sul giocatore dopo i primi contatti.

    10:45
  18. 09:00
    Juve-Dibu Martinez, c'è l'accordo

    C’è l’accordo tra la Juventus e Dibu Martinez. Come, infatti, viene riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la Juventus è sempre più vicina dato che avrebbe raggiunto l’accordo con l’entourage del giocatore. Ora tocca raggiungere l’intesa con l’Aston Villa.

    09:58

  20. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative in divenire in attesa dell’apertura ufficiale della sessione estiva. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa. Attenzione alla Juventus e all’Inter si studia l’alternativa a Palestra. Frattesi verso il Napoli.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Bastoni all'Inter, alla Juve piace Lucumì, Thuram chiama Akliouche Fonte: ANSA

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