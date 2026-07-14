“La direzione sportiva dell’Inter, rappresentata da Piero Ausilio, ha portato avanti con noi dei dialoghi costanti e costruttivi sull’opportunità di completare il trasferimento del ragazzo – ha proseguito Lucci – . Ma l’elemento che ha determinato l’esito della trattativa non è stato ricostruito in modo aderente ai fatti neanche nella conferenza stampa di oggi: nell’arco di quarantacinque giorni i due club (Inter e Atalanta, ndr), con i quali ero in contatto quotidiano, non sono mai riusciti a trovare l’accordo definitivo”.