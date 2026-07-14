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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, clamoroso Balogun alla Juve, offerta Kessie, replica Palestra all'Inter, Milan-Ederson

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 14 luglio dopo l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e i principali campionati esteri

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, martedì 14 luglio, quando siamo ormai al rush finale dei Mondiali americani. Ufficiale il rinnovo con la Roma di Paulo Dybala. Il mercato dell’Inter ancora segnato da uno stop, stavolta il CONI ferma Khalaili. La Juventus inizia la stagione e spera nel grande colpo dopo le notizie su Kolo Muani. Mister Amorim punta forte Ederson. Il Napoli con Allegri lancia i primi segnali, in una fase molto delicata. Qui tutte le notizie della giornata del 14 luglio:

Cronaca in diretta

  1. 11:08
    Al via il ritiro della Fiorentina

    Incomincia oggi il ritiro della Fiorentina: previsto per stamani il raduno al Viola Park, accolto da un grande entusiasmo da parte dei tifosi che hanno celebrato l’arrivo di Atta.

    11:10
  2. 10:58
    La Roma su Garnacho

    La Roma punta Garnacho e per avvicinarsi alla richiesta da 40 milioni di euro del Chelsea ha presentato un’offerta di prestito oneroso a 5 milioni con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di determinate condizioni fissato a 35. A riferirlo è Sky Sport.

    11:03
  4. 10:01
    Milan, Ederson non è semplice

    Vero che la pista che porta a Manchester è definitivamente tramontata, ma Ederson al Milan non è affatto scontato. Il giocatore dell’Atalanta non verrà ceduto a poco: la Dea è bottega cara e l’ostacolo maggiore sarà la richiesta da parte del club bergamasco.

    10:15
  5. 09:56
    Vlahovic ancora libero

    Dusan Vlahovic è ancora sul mercato. Parametro zero di lusso, sarebbe la pedina per la Juventus da muovere sulla scacchiera in ultima istanza. Giovanni carnevali ha spiegato la situazione e ha illustrato le concrete possibilità di ritorno: dipende da quanto chiede l’attaccante e da quanto può pesare sul bilancio.

    09:59
  6. 09:56

    Il Barcellona è disposto a cedere l’attaccante spagnolo Ferran Torres, 26 anni, per evitare di dover pagare al suo ex club, il Manchester City, circa 7 milioni di sterline in caso di rinnovo del contratto

    09:56
  7. 09:36
    Barcellona, sul mercato Ferran Torres

    Il Barcellona è disposto a cedere l’attaccante spagnolo Ferran Torres, 26 anni, per evitare di dover pagare al suo ex club, il Manchester City, circa 7 milioni di sterline in caso di rinnovo del contratto. A riferire la notizia è Athletic, New York Times.

    09:43
  8. 09:30
    Roma, respinto offerta dell'Atletico per Manu Kone

    La Roma ha respinto un’offerta di 40 milioni di euro dall’Atletico Madrid per il venticinquenne Manu Kone. Anche Manchester United e Liverpool sono interessati al centrocampista francese. Lo riporta il Corriere dello Sport.

    09:38
  10. 09:10
    No di David alla Turchia, Juve ancora ferma

    Secondo Tuttosport, Jonathan David, dopo il no al Trabzonspor dalla Turchia, potrebbe valutare il Paris FC, la seconda squadra di Parigi, che non dispiace a nessuna delle parti in causa.

    09:24
  11. 08:59
    Juventus, effetto domino Kolo Muani ora Kessie e si valuta Balogun

    Con le difficoltà relative a Kolo Muani, la Juventus valuta alternativa. La Gazzetta riferisce dell’interessamento per Balogun mentre per Kessie, Carnevali starebbe preparando l’offerta. Per l’attacco non si valuta solo Sorloth, ma anche Oyarzabal – per il quale però i costi sono molto alti – e l’attaccante del Monaco e della Nazionale statunitense.

    09:03
  12. 08:56
    L'agente di Palestra replica a Marotta e all'Inter

    “Ho ascoltato con profondo dispiacere e, allo stesso tempo, con enorme stupore le parole del presidente dell’Inter Marotta, al quale, da oltre venticinque anni, mi lega un rapporto di stima professionale, che ci ha condotto a realizzare diverse operazioni di mercato”. Così, in una dichiarazione all’ANSA, Alessandro Lucci, agente di Marco Palestra, ha risposto alle parole di Marotta, secondo cui “Palestra è venuto meno a un impegno con l’Inter, l’agente ha scelto un’altra strada e ci siamo dovuti arrendere”.

    “La direzione sportiva dell’Inter, rappresentata da Piero Ausilio, ha portato avanti con noi dei dialoghi costanti e costruttivi sull’opportunità di completare il trasferimento del ragazzo – ha proseguito Lucci – . Ma l’elemento che ha determinato l’esito della trattativa non è stato ricostruito in modo aderente ai fatti neanche nella conferenza stampa di oggi: nell’arco di quarantacinque giorni i due club (Inter e Atalanta, ndr), con i quali ero in contatto quotidiano, non sono mai riusciti a trovare l’accordo definitivo”.

    “Questo ha fatto sì che il Chelsea, con il quale i contatti erano iniziati da appena due settimane – ha concluso Lucci – come tempestivamente fatto presente a entrambe le società, entrasse negli ultimi giorni in maniera dirompente nel deal con l’Atalanta, con il calciatore e con noi per chiudere in maniera tempestiva l’operazione. A questo punto mi auguro che si volti definitivamente pagina e che si possa trovare la serenità per lavorare con lo sguardo rivolto al futuro, senza più attacchi pretestuosi a un ragazzo che merita rispetto”.

    08:47
  13. 08:38
    Juventus, le condizioni di Thuram

    La Juventus attende con una certa apprensione il rientro dalle vacanze di Kenan Yildiz (che è alle prese con una nota tendinopatia al ginocchio), ma le preoccupazioni non finiscono con lui. Khephren Thuram è altrettanto acciaccato: il centrocampista, per cui non è esclusa una cessione davanti alla giusta offerta dopo l’interessamento del PSG, ha anche lui un problema non sottovalutabile proprio al ginocchio.

    08:40
  14. 08:34
    Roma, pista viva per Tresoldi

    Secondo il Corriere dello Sport, rimane attiva la pista che porta la Roma a Tresoldi. Per l’affondo prima Tony D’Amico dovrà chiudere il capitolo rinnovi, dopo l’annuncio sul prolungamento di Paulo Dybala.

    08:37
  16. 08:30
    Inter-Khalaili, dopo il no caccia all'esterno

    La vicenda Khalaili ha segnato la giornata di ieri e il raduno dell’Inter, ma non si interrompe la caccia all’esterno. Come riportato daMatteo Moretto, il nome nuovo è quello di Diop Tehuti Djed-Hotep Spence o più semplicemente Djed Spence, che abbiamo già ammirato in Italia con la maglia del Genoa in prestito dal Tottenham con cui è sotto contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione per un’altra annata. Le cifre richieste dagli Spurs non sono basse, complice un ottimo Mondiale che l’inglese sta disputando.

    17:18

  18. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative di oggi, 14 luglio. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa. Salta Khalaili all’Inter, rinnova Dybala con la Roma.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, clamoroso Balogun alla Juve, offerta Kessie, replica Palestra all'Inter, Milan-Ederson Fonte: ANSA

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