I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, martedì 14 luglio, quando siamo ormai al rush finale dei Mondiali americani. Ufficiale il rinnovo con la Roma di Paulo Dybala. Il mercato dell’Inter ancora segnato da uno stop, stavolta il CONI ferma Khalaili. La Juventus inizia la stagione e spera nel grande colpo dopo le notizie su Kolo Muani. Mister Amorim punta forte Ederson. Il Napoli con Allegri lancia i primi segnali, in una fase molto delicata. Qui tutte le notizie della giornata del 14 luglio: