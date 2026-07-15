I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, mercoledì 15 luglio, quando siamo ormai al rush finale dei Mondiali americani. Il mercato dell’Inter dopo il caso Khalaili punta su Curtis Jones. La Juventus poco certa di Kolo Muani valuta Castro oppure Balogun. Mister Amorim punta forte Ederson ma prima via libera alle cessioni, Leao compreso. Il Napoli con Allegri lancia i primi segnali, in una fase molto delicata. Qui tutte le notizie della giornata del 15 luglio: