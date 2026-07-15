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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, la Juve su Castro, Leao e gli altri via dal Milan, frenata Curtis Jones, Inter su Spence

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 15 luglio dopo l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e i principali campionati esteri

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, mercoledì 15 luglio, quando siamo ormai al rush finale dei Mondiali americani. Il mercato dell’Inter dopo il caso Khalaili punta su Curtis Jones. La Juventus poco certa di Kolo Muani valuta Castro oppure Balogun. Mister Amorim punta forte Ederson ma prima via libera alle cessioni, Leao compreso. Il Napoli con Allegri lancia i primi segnali, in una fase molto delicata. Qui tutte le notizie della giornata del 15 luglio:

Cronaca in diretta

  1. 10:22
    Summerville-Roma, incontro con gli agenti

    Gli agenti di Crysencio Summerville hanno incontrato la Roma per discutere del trasferimento dell’attaccante olandese, 24 anni, dal West Ham.

    10:23
  2. 10:21
    Everton su Norton-Cuffy

    L’Everton ha intensificato il suo interesse per Brooke Norton-Cuffy, 22 anni, del Genoa , e ha avviato nuovi colloqui per un possibile trasferimento della difensore dell’Inghilterra Under 21.

    10:22
  4. 10:18
    Curtis Jones, il Liverpool rifiuta la nuova offerta dell'Inter

    Sempre dall’Inghilterra arriva l’aggiornamento sull’obiettivo di Marotta. Il Liverpool ha respinto una nuova offerta per Curtis Jones: la proposta migliorata dell’Inter, per 27 milioni di sterline, è risultata inferiore ai 30 milioni richiesti per il centrocampista inglese di 25 anni.

    10:21
  5. 10:01
    Gabriel Jesus piace al Milan

    L’Arsenal sta cercando di cedere l’attaccante brasiliano Gabriel Jesus, con il Milan tra le squadre principali interessate al giocatore di 29 anni, stando a quel che riporta oggi TeamTalk.

    10:19
  6. 09:45
    Cremonese, Fellipe Jack in prestito dal Como

    Rinforzo per la Cremonese, che acquista dal Como Fellipe Jack, operazione in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Como.

    09:50
  7. 09:40
    Lazio, Doekhi è ufficiale

    Danilho Doekhi è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio: contratto fino al 2029. Il difensore classe 1998 era svincolato ed è stato acquistato a parametro zero.

    09:49
  8. 09:15
    Incognita Vlahovic

    Parametro zero di lusso, è una vera incognita sul mercato. Stiamo parlando di Dusan Vlahovic che ad oggi non ha ancora un’offerta significativa. L’idea sarebbe una big spagnola e un’esperienza in Liga, sfiorata anni fa.

    09:44
  10. 08:45
    Juventus-Pellegrino, la situazione

    Mateo Pellegrino rimane un obiettivo della Juventus: nelle prossime ore potrebbe vedere un vertice tra i bianconeri con l’agente Sabbag che informerà Carnevali dell’interesse pure della Premier League.

    08:51
  11. 08:42
    Juventus, torna in auge il nome di Castro

    Oltre a Balogun, secondo Alfredo Pedullà, la Juventus potrebbe puntare su Santiago Castro già valutato in precedenza. Il giocatore era stato sondato nel corso del mercato invernale: ha un contratto in scadenza 2028 ed è valutato dai rossoblù oltre 40 milioni di euro. L’ipotesi reggerebbe qualora saltasse Kolo Muani, perché la richiesta della proprietà rimane il bilancio o meglio le plusvalenze necessarie a progredire.

    08:47
  12. 08:40
    Juventus, nuova offerta Kessie

    Secondo Gianluca Di Marzio, la Juventus sarebbe pronta a rilanciare per Kessie. I bianconeri hanno pronta nelle prossime ore un’offerta migliorativa al centrocampista svincolato, dopo che la prima è stata di 3,5 milioni di euro a stagione, per cercare di avvicinarsi alla sue richieste. Nelle prossime ore, l’agente di Kessie arriverà in Italia per parlare con la Juventus e provare a trovare l’intesa sul piano economico.

    09:03
  13. 08:56
    Milan, 150 milioni di Leao per il mercato

    Il Milan prepara la seconda fase del mercato dopo i colpi spettacolari di questi primi giorni. Secondo La Gazzetta dello Sportla dirigenza punta a incassare fino a 150 milioni di euro attraverso una serie di cessioni, a partire dalla vendita di Rafa Leao. Clausola e valori di mercato aiutano, ma non bastano. In lista anche Santiago Gimenez, Youssouf Fofana, Ruben Loftus-Cheek e Warren Bondo. In difesa, infine, le cessioni di Pervis Estupiñán, seguito dall’Aston Villa, e Fikayo Tomori potrebbero garantire altri 30 milioni, circa 15 milioni ciascuno.

    08:47
  14. 08:38
    Juventus, Balogun se non arriva Kolo Muani

    La Juventus vive un a fase delicata sul versante rinforzi. Balogun è la pista secondo Tuttosport, qualora il PSG non accetti la proposta bianconera su Kolo Muani che avrebbe già l’accordo con la società.

    08:40
  16. 08:30
    Inter-Khalaili, dopo il no affondo Curtis Jone

    Come riportato già ieri da Matteo Moretto, il nome nuovo per  l’Inter è quello di Diop Tehuti Djed-Hotep Spence o più semplicemente Djed Spence, che abbiamo già ammirato in Italia con la maglia del Genoa in prestito dal Tottenham con cui è sotto contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione per un’altra annata. Non si molla la pista che porta a Curtis Jones, il quale in Gran Bretagna, viene indicato come obiettivo nerazzurro dall’inizio dell’estate.

    17:18

  18. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative di oggi, 15 luglio. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa. La Juve punta Balogun come alternativa a Kolo Muani, l’Inter torna a concentrarsi su Curtis Jones.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, la Juve su Castro, Leao e gli altri via dal Milan, frenata Curtis Jones, Inter su Spence Fonte: ANSA

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