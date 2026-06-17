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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, il futuro di Modric, Real e Mourinho su Bastoni, Cambiaso sacrificabile per la nuova Juve

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 17 giugno in attesa dell'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e non solo

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

Le indiscrezioni su trattative e operazioni proseguono nel mezzo dei Mondiali e in vista della sessione estiva di calciomercato. La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Carnevali, con il primo atto Boga e qualche ritocco già importante. Segnali di attività soprattutto in uscita. L’Inter sogna Eduardo Camavinga ma è su Bastoni il focus di queste ore. Il Milan ha ufficializzato anche Amorim. Qui tutte le notizie della giornata del 17 giugno:

Cronaca in diretta

  1. 11:16
    Milan, Modric rientra in Spagna al Real?

    Intervistato da Radio Marca, l’ex attaccante croato Davor Suker ha parlato del futuro del suo connazionale Luka Modric, in scadenza di contratto con il Milan: “Penso che succederà qualcosa con il Real. Bisogna ovviamente aspettare la fine del Modiale, poi credo tornerà a Madrid. Con che ruolo? Non posso dire altro”.

    11:18
  2. 11:12
    Ufficiale, Bernardo Silva al Real Madrid

    Ufficiale anche Bernardo Silva al Real Madrid che mette a segno anche questo colpo superando la concorrenza delle big italiane e del Barcellona, a principio interessato al giocatore ex Manchester City.

    11:14
  4. 11:10
    Fiorentina, vertice oggi con l'agente di Moise Kean

    Come anticipato da Sky Sport, oggi la Fiorentina discuterà del contratto di Moise Kean con gli agenti dell’attaccante.

    11:12
  5. 11:05
    Juventus, per il portiere più Vicaro che Dibu Martinez

    Il tema portiere è sempre al centro delle valutazioni della Juventus che si trova a decidere il da farsi dopo l’arrivo di Giovanni Carnevali. Vicario o Dibu Martinez? Sono davvero solo due i giocatori su cui si concentreranno gli sforzi del club bianconero?

    11:09
  6. 10:25

    Ufficiale, Arthur torna alla Juventus. Come annunciato dal Gremio in una nota sui propri profili ufficiali, il centrocampista brasiliano non sarà acquistato a titolo definitivo e dall’1 luglio sarà nuovamente un calciatore bianconero.

    10:26
  7. 10:23
    Frattesi sul mercato, l'Inter valuta

    Davide Frattesi è sul mercato e presto potrebbe uscire. Che sia in un’operazione di scambio, vedi Cambiaso sull’asse Inter-Juve o altra operazione, la società di viale della Liberazione.

    10:25
  8. 10:08
    Cambiaso primo cedibile della Juventus

    Andrea Cambiaso è destinato ad essere uno dei grandi protagonisti della sessione estiva di calciomercato in casa Juventus. Reduce da un’annata non particolarmente convincente sul piano personale (3 goal e 5 assist in 47 presenze) e viziata a livello generale dalla mancata qualificazione alla prossima Champions League, l’esterno classe 2000 può essere uno dei sacrifici. Per lui ci potrebbe essere l’Inter come Manchester City, Barcellona, Chelsea.

    10:11
  10. 09:59
    Real Madrid su Bastoni

    Il Real Madrid torna su Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter già seguito da Barcellona e in questo senso, tornnao sul tema i colleghi di The Athletic.

    10:09
  11. 09:58
    Il destino di Camarda

    Il Lecce esercita l’opzione di riscatto per Camarda che diventa un giocatore giallorosso a titolo definitivo. Il Milan, tuttavia, eserciterà la controopzione, valida dal 18 al 20 giugno.

    10:07
  12. 09:00
    Milan, nuova era Amorim

    Le sue prime parole di Ruben Amorim: “Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e, per me, allenare il Milan è sempre stata una di queste. So perfettamente cosa rappresenta questo Club: storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. È una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo, con la piena consapevolezza di ciò che significano questi colori. Non vedo l’ora di iniziare e di vivere ogni giorno la passione che anima il Milan”.

    10:06

  14. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative in divenire in attesa dell’apertura ufficiale della sessione estiva. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa. Con l’ufficialità di Ruben Amorim si chiude la vicenda dell’allenatore Milan che ha condizionato il club fino ad oggi. Intanto si lavora su altri fronti, con l’Inter che segue ancora Palestra con le inevitabili interferenze. Carnevali, appena arrivato alla Juve, valuta che cosa fare e da che cessioni partire.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, il futuro di Modric, Real e Mourinho su Bastoni, Cambiaso sacrificabile per la nuova Juve Fonte: ANSA

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