LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, il futuro di Modric, Real e Mourinho su Bastoni, Cambiaso sacrificabile per la nuova Juve

Le indiscrezioni su trattative e operazioni proseguono nel mezzo dei Mondiali e in vista della sessione estiva di calciomercato. La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Carnevali, con il primo atto Boga e qualche ritocco già importante. Segnali di attività soprattutto in uscita. L’Inter sogna Eduardo Camavinga ma è su Bastoni il focus di queste ore. Il Milan ha ufficializzato anche Amorim. Qui tutte le notizie della giornata del 17 giugno:
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