LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, il futuro di Modric, Real e Mourinho su Bastoni, Cambiaso sacrificabile per la nuova Juve

Ultimo aggiornamento: 17-06-2026 11:18

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Le indiscrezioni su trattative e operazioni proseguono nel mezzo dei Mondiali e in vista della sessione estiva di calciomercato. La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Carnevali, con il primo atto Boga e qualche ritocco già importante. Segnali di attività soprattutto in uscita. L’Inter sogna Eduardo Camavinga ma è su Bastoni il focus di queste ore. Il Milan ha ufficializzato anche Amorim. Qui tutte le notizie della giornata del 17 giugno: