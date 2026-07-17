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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, blitz Juve per Celik e stretta Pellegrini, Milan su Mazraouri e Zaniolo, l'Inter ha il sì di Spence

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 17 luglio dopo l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e i principali campionati esteri

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, venerdì 17 luglio, quando siamo ormai alla finale dei Mondiali americani. La Juventus soffia Celik alla Roma. Il mercato dell’Inter dopo il caso Khalaili mira a Spence che ha detto sì, si tratta adesso con il Tottenham. Mister Amorim punta forte Ederson ma sogna Foden, ma dopo le prime cessioni di peso. Il Napoli con Allegri apre un nuovo ciclo. Qui tutte le notizie della giornata del 17 luglio:

Cronaca in diretta

  1. 10:16
    Diego Coppola al Paris FC

    Il Paris Fc ha ufficializzato l’acquisto e il ritorno di Diego Coppola. Il centrale italiano ha già giocato nella capitale francese in prestito nella seconda metà della passata stagione e ora si è trasferito a titolo definitivo firmando un contratto fino al 30 giugno 2031.

    10:26
  2. 09:45
    Dopo Celik anche Pellegrini, la Juve insiste

    Riferisce Tuttosport che Gian Piero Gasperini ha accusato non solo lo scippo della Juve per Zeki Celik, a cui la società aveva prenotato il biglietto aereo per la Capitale pur non avendo controfirmato il contratto. La Roma rischia una seconda beffa su Lorenzo Pellegrini, che non ha ancora firmato il rinnovo.

    10:10
  4. 09:40
    Il saluto di Celik ai romanisti

    Definito il trasferimento alla Juventus, colpo a parametro zero, è arrivato il saluto social di Celik ai tifosi nella serata di giovedì: “Cari Romanisti, oggi nel salutare questa grande famiglia provo emozioni difficili da descrivere. Indossare la maglia della Roma, lottare per questi colori e scendere in campo davanti a voi è stato per me un immenso onore e un grande orgoglio. Ogni giorno trascorso in questo club mi ha fatto crescere, sia come calciatore che come persona. Abbiamo vissuto insieme momenti indimenticabili. Porterò per sempre con me l’orgoglio di aver contribuito a riportare la Roma in Champions League. Desidero ringraziare di cuore tutti i miei compagni di squadra, tutte le persone che lavorano ogni giorno per questo club, i direttori sportivi e tutti gli allenatori e gli staff tecnici con cui ho avuto il privilegio di lavorare. Ognuno di voi avrà sempre un posto speciale nella mia carriera e nella mia vita. Un ringraziamento speciale va a José Mourinho, che mi ha dato l’opportunità di indossare questa maglia. Desidero inoltre ringraziare Daniele De Rossi, Ivan Jurić e Claudio Ranieri per tutto ciò che mi hanno trasmesso, per la fiducia che hanno riposto in me e per il loro sostegno. Infine, voglio rivolgere un ringraziamento particolare a Gian Piero Gasperini. Anche se abbiamo lavorato insieme per poco tempo, la fiducia, la sincerità e il rispetto che mi ha dimostrato hanno significato davvero tanto per me. Gliene sarò sempre grato. Ora è arrivato il momento di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera. Ma porterò sempre nel cuore questo club, questa città e tutti voi. Auguro alla Roma di continuare a raggiungere tutti i successi che merita. Grazie di cuore per tutto”.

    09:46
  5. 09:00
    Incroci di mercato Atalanta-Sassuolo

    Il Sassuolo vuole Daniel Maldini, ma prima di chiudere dovrà aspettare che l’Atalanta trovi l’intesa economica con il Bayer Leverkusen per Kerim Alajbegovic.

    09:42
  6. 08:30
    Juventus su Pellegrino, si continua a trattare

    Secondo le ultime, la Juventus continua a trattare Pellegrino del Parma visto come alternativa a Kolo Muani.

    08:33
  7. 08:20
    Inter, trattativa con il Tottenham dopo il sì di Spence

    C’è il sì di Spence, ma l’Inter deve ancora ottenere l’accordo con il Tottenham che lo cederebbe ma a non meno di 35 milioni considerata anche l’ottima prestazione del giocatore al Mondiale e la visibilità acquisita. Cristian Chivu lo apprezza molto e non è scoraggiato dalle difficoltà della trattativa. 

    08:26
  8. 08:15
    Milan, Zaniolo e Mazraouri

    Due nomi si rincorrono per il MilanNassir Mazraouri per la fascia e Nicolò Zaniolo. Le tensioni con l’Udinese potrebbero favorire la chiusura dell’operazione.

    08:18
  10. 08:13
    Roma su Molina, attenzione a Dodo e Summerville

    La Roma, dopo il mancato accordo per il rinnovo di Celik che ha firmato un triennale alla Juventus, i giallorossi stanno valutando Molina. Intanto la società sta tornare a seguire Dodo, mentre il Napoli rimane in attesa. Diversa la questione per Summerville che rimane un obiettivo della Roma e di Gasperini. A riferirlo è Gianluca Di Marzio.

    08:15
  11. 08:10
    Blitz Juve per Celik, ufficiale

    La Juve mette a segno il colpo Celik. Come riportato da Fabrizio Romano, la società ha lavorato per soffiare il giocatore alla Roma, nonostante l’accordo vicino sul rinnovo dopo la scadenza del 30 giugno. Carnevali e Massara si sono inseriti e con un blitz e hanno chiuso l’affare. Sky Sport ha rivelato come Celik abbia già svolto le visite mediche con la Juventus e abbia firmato un accordo dalla durata triennale. Ora l’acquisto è ufficiale con comunicato e post social.

    08:11

  13. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative di oggi, 17 luglio. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa. La Juve soffia Celik alla Roma.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, blitz Juve per Celik e stretta Pellegrini, Milan su Mazraouri e Zaniolo, l'Inter ha il sì di Spence Fonte: ANSA

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