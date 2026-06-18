LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve su Milinkovic Savic, Leao gela il Milan, Inter-Palestra c'è l'accordo

Ultimo aggiornamento: 18-06-2026 08:33

Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni si susseguono (e rafforzano, in alcuni casi) nel mezzo dei Mondiali americani e in vista della sessione estiva di calciomercato che apre il 29 giugno. La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Carnevali, che valuta le uscite e deve risolvere il nodo portiere: l’ultima pista porta a Milinkovic-Savic. L’Inter sogna Eduardo Camavinga ma è su Bastoni il focus di queste ultime ore. Il Milan ha ufficializzato Amorim, ma incassa un doppio no da parte di Markus Krösche e Timmo Hardung. Qui tutte le notizie della giornata del 18 giugno: