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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve su Milinkovic Savic, Leao gela il Milan, Inter-Palestra c'è l'accordo

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 18 giugno in attesa dell'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e non solo

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni si susseguono (e rafforzano, in alcuni casi) nel mezzo dei Mondiali americani e in vista della sessione estiva di calciomercato che apre il 29 giugno. La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Carnevali, che valuta le uscite e deve risolvere il nodo portiere: l’ultima pista porta a Milinkovic-Savic. L’Inter sogna Eduardo Camavinga ma è su Bastoni il focus di queste ultime ore. Il Milan ha ufficializzato Amorim, ma incassa un doppio no da parte di Markus Krösche e Timmo Hardung. Qui tutte le notizie della giornata del 18 giugno:

Il racconto della giornata

  1. 08:30
    Leao sul futuro al Milan

    Rafa Leao ha risposto ai microfoni dopo la partita del Portogallo anche sulla permanenza in rossonero, dopo le prime manovre del Milan e l’ufficialità di Amorim. “L’arrivo di Amorim al Milan non è qualcosa a cui penso adesso sinceramente: ora penso solamente al Mondiale, ad aiutare il Portogallo. La mia attenzione è completamente orientata a questa competizione, ad aiutare la mia Nazionale. Poi, quando saranno finiti questi Mondiali, allora inizierò a pensare al mio futuro”.

    08:32
  2. 08:28
    Fiorentina, Baroni nel mirino

    La Fiorentina continua a seguire anche il giovane talento argentino Giovanni Baroni del Talleres, considerato uno dei principali prospetti del calcio sudamericano. Su di lui ci sono diversi club, tra cui Chelsea e Borussia Dortmund. Il giocatore ha una clausola rescissoria di 25 milioni, ma potrebbero essere sufficienti 15 milioni più bonus per acquistarlo

    08:30
  4. 08:25
    Fiorentina-Kean, si prosegue insieme fino a offerta top

    L’esito dell’incontro tra Fiorentina e i rappresentanti di Moise Kean ha rinsaldato il legame del giocatore con la Viola ma non esclude che, se dovesse arrivare un’offerta adeguata alle aspettative da top, allora si potrebbe aprire un tavolo per le trattative. Nel frattempo, il giocatore rimarrà a Firenze. A riportarlo è Sky Sport.

    08:28
  5. 08:20
    Atalanta, piace Gaetano: incontro in serata

    Il Cagliari si prepara ad accogliere il giovane Akarakiri e punta Broja, mentre l’Atalanta è interessata a un giocatore proprio dei sardi, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio. Parliamo di Gianluca Gaetano, trequartista classe 2000 per il quale ci sarebbe stato un incontro nella serata di mercoledì 17 giugno.

    08:24
  6. 08:16
    Juve su Milinkovic-Savic

    L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport segnala una nuova pista per la Juventus utile a risolvere il nodo portiere. Vanja Milinkovic-Savic entra tra i nomi valutati dalla società che avrebbe inserito l’estremo difensore serbo nella lista dei profili monitorati in vista della prossima stagione, raccogliendo già informazioni sulla fattibilità dell’operazione.

    08:21
  7. 08:08
    Milan il doppio no di Krösche e Hardung

    Niente da fare per Markus Krösche e Timmo Hardung che rimarranno a Francoforte, al servizio dell’Eintracht che, da quello che racconta la Bild, non intende liberarli avvalendosi di ruoli e vincoli stretti con entrambi. Per il Milan, tutto da rifare dopo il sì dell’allenatore, Ruben Amorim.

    08:17
  8. 08:00
    Il Milan si aggiudica Guernier

    Il Milan è pronto ad anticipare la concorrenza internazionale per Aurelien Guernier. Come vi abbiamo raccontato, ci sono già stati contatti tra i club. La società avrebbe superato la concorrenza del Chelsea, dello Strasburgo e altri club esteri che avevano manifestato interesse.

    18:07

  11. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative in divenire in attesa dell’apertura ufficiale della sessione estiva. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa. Situazione ancora molto tormentata al Milan, mentre l’Inter sembra consolidare la leadership di Chivu. Confermato Di Francesco al Lecce, mentre in dirittura d’arrivo Juric al Monza.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve su Milinkovic Savic, Leao gela il Milan, Inter-Palestra c'è l'accordo Fonte: ANSA

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