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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve su Brahim Diaz, intrigo per Vicario e Milinkovic-Savic, Inter e Palestra ai dettagli

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 19 giugno in attesa dell'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e non solo

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni si susseguono (e rafforzano, in alcuni casi) nel mezzo dei Mondiali americani e in vista della sessione estiva di calciomercato che apre il 29 giugno. La Juventus con l’arrivo di Carnevali è più che attiva: l’ultima pista porta a Milinkovic-Savic ma va inquadrata in chiave Vicario. L’Inter stringe e rilancia per Marco Palestra e ufficializza il rinnovo di mister Chivu. Il Milan ha chiuso per Amorim, ma incassa un doppio no da parte di Markus Krösche e Timmo Hardung. Tutto da rifare. Qui tutte le notizie della giornata del 19 giugno:

Cronaca in diretta

  1. 09:01
    Nico Paz e Real Madrid ai ferri corti, il Como aspetta

    Nico Paz e Real Madrid non sono in sintonia, da quel che sta emergendo nelle ultime ore. Per far partire Nico a titolo definitivo, la richiesta inoltrata agli agenti del giocatore da parte di Florentino Perez è di 60 milioni di euro. A queste cifre il Como è inevitabilmente tagliato fuori da un riscatto definitivo mentre l’Inter su tutte rimane spettatore vigile. Vedremo.

    09:35
  2. 08:30
    JUventus su Lucumi e Miharemovic

    Ancora Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Jhon Lucumí del Bologna: il classe ’98 è in scadenza nel 2027 ma non sembra intenzionato a rinnovare il contratto. Giovanni Carnevali sta sondando anche la pista che porta a Tarik Muharemovic. Sul centrale del Sassuolo, la Juventus ha il 50% della futura rivendita e potrebbe portarlo a Torino a metà prezzo.

    08:31
  4. 08:24
    Juventus, Spalletti ha chiesto Brahim Diaz a Carnevali

    Come già emerso, Luciano Spalletti avrebbe chiesto a Giovanni Carnevali di tentare l’operazione Brahim Diaz. Il nazionale marocchino, impegnato ai Mondiali, sarebbe l’uomo giusto per la squadra che l’allenatore ha in mente.

    08:27
  5. 08:23
    Inter, per Palestra siamo ai dettagli con l'Atalanta

    Per Marco Palestra, Inter e Atalanta sarebbero ai dettagli. Il rilancio dei 45 milioni più 5 di bonus avrebbe accontentato la Dea che sta valutando con il club nerazzurro il capitolo bonus, appunto. Il s^ del giocatore era già arrivato.

    08:24
  6. 08:20
    Juventus, si lavora per Kolo Muani

    Randal Kolo Muani potrebbe tornare alla Juventus. Il nuovo ad bianconero Giovanni Carnevali vuole capire le cifre dell’operazione e ci sono stati nuovi contatti per l’attaccante rientrato al PSG dopo l’esperienza al Tottenham. La Juve non avrebbe intenzione di rinnovare con Dusan Vlahovic, alle condizioni che sono emerse in questi ultimi giorni.

    08:21
  7. 08:19
    Inter, ufficiale il rinnovo di Chivu

    Nella serata di ieri 18 giugno, è arrivata l’ufficialità del rinnovo di Cristian Chivu all’Inter. “

    Con una nota ufficiale l’Inter ha comunicato il rinnovo di Cristian Chivu fino al 2028. Questo il comunicato: “FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell’allenatore Cristian Chivu. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2028″.

    08:19
  8. 08:18
    Juve, nessun rilancio per Vlahovic

    Secondo Orazio Accomando, esperto di Sportmediaset, la Juventus e Dusan Vlahovic sono destinati a dirsi addio. Anche dopo l’annuncio di Giovanni Carnevali come nuovo direttore generale, la società non sarebbe propensa a rilanciare. Da qui a scadenza del contratto, si capirà il destino dell’attaccante.

    19:23
  10. 08:15
    Ufficiale controriscatto di Camarda, il comunicato

    Con questa mossa, il Milan si è assicurato il cartellino di Francesco Camarda che lascia dunque il Lecce. Il comunicato che rende di dominio pubblico la notizia: “L’U.S. Lecce comunica che, dopo aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Francesco Camarda, l’A.C. Milan ha fatto valere il diritto di controopzione sul calciatore”.

    18:42
  11. 08:10
    Juve su Milinkovic-Savic, Vicario al Napoli: intreccio di mercato

    Si infittisce di dettagli e scenari nuovi la trattativa tra Juventus e Napoli sul fronte portieri: Guglielmo Vicario è un obiettivo comune. Ma il futuro dell’attuale portiere del Tottenham potrebbe dipendere da quello di Alex Meret, un profilo che non dispiace a Luciano Spalletti. Vanja Milinkovic-Savic entra tra i nomi valutati dalla società che avrebbe inserito l’estremo difensore nella lista dei profili monitorati raccogliendo già informazioni sulla fattibilità dell’operazione. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.

    08:21

  13. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative in divenire in attesa dell’apertura ufficiale della sessione estiva. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa. Proposta top per Marco Palestra da parte dell’Inter, che discute con l’Atalanta sui bonus. Milan in difficoltà sul fronte ds, Juve su Milinkovic-Savic.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve su Brahim Diaz, intrigo per Vicario e Milinkovic-Savic, Inter e Palestra ai dettagli Fonte: ANSA

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