LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve su Brahim Diaz, intrigo per Vicario e Milinkovic-Savic, Inter e Palestra ai dettagli

Ultimo aggiornamento: 19-06-2026 09:35

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni si susseguono (e rafforzano, in alcuni casi) nel mezzo dei Mondiali americani e in vista della sessione estiva di calciomercato che apre il 29 giugno. La Juventus con l’arrivo di Carnevali è più che attiva: l’ultima pista porta a Milinkovic-Savic ma va inquadrata in chiave Vicario. L’Inter stringe e rilancia per Marco Palestra e ufficializza il rinnovo di mister Chivu. Il Milan ha chiuso per Amorim, ma incassa un doppio no da parte di Markus Krösche e Timmo Hardung. Tutto da rifare. Qui tutte le notizie della giornata del 19 giugno: