I rumors e le indiscrezioni su trattative e primi annunci di oggi, martedì 7 luglio, nel mezzo dei Mondiali americani. Il mercato dell’Inter incomincia a prendere forma. La Juventus ha trovato l’intesa con il PSG per Kolo Muani e punta Pellegrino mentre il sogno di Spalletti diventa Brahim Diaz. Il Milan si gode Amorim ma potrebbe perdere Leao dopo Liberali, chiuso il colpo Goncalo Ramos. Qui tutte le notizie della giornata del 7 luglio:
Estate in quota
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