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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, offerta Inter per Khalaili, Juve su Pellegrino, il nuovo Milan

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 7 luglio dopo l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e i principali campionati esteri

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e primi annunci di oggi, martedì 7 luglio, nel mezzo dei Mondiali americani. Il mercato dell’Inter incomincia a prendere forma. La Juventus ha trovato l’intesa con il PSG per Kolo Muani e punta Pellegrino mentre il sogno di Spalletti diventa Brahim Diaz. Il Milan si gode Amorim ma potrebbe perdere Leao dopo Liberali, chiuso il colpo Goncalo Ramos. Qui tutte le notizie della giornata del 7 luglio:

Cronaca in diretta

  1. 09:10
    Inter, prima offerta per Khalaili

    Dopo la manovra di disturbo del Como, l’Inter ha presentato la prima manovra ufficiale per Adan Khalaili e in queste ore ha piazzato la sua prima offerta all’Union Saint-Gilloise. Fra le parti c’è però ancora distanza: secondo Sky Sport, i nerazzurri hanno avanzato una richiesta per 20 milioni contro i 30 valutati dal club.

    09:16
  2. 08:50
    Gila-Milan, a che punto siamo

    Nella giornata di lunedì 6 luglio c’è stato un incontro a Roma tra Alejandro Camaño e la Lazio. L’agente di Mario Gila ha presentato al club la prima offerta del Milan per il difensore, offerta che la società biancoceleste ha rifiutato. Atteso un rilancio a metà strada. A riferirlo Sky Sport.

    09:13
  4. 08:30
    Juventus su Pellegrino

    Come anticipato ieri in chiusura di giornata, la Juventus sarebbe interessata a Mateo Pellegrino, gioiello del Parma. Vedremo se questa stima si trasmuterà in un’operazione concreta.

    09:12

  6. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative in divenire oggi, 6 luglio. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa.  Attese novità su fronte Juve e Milan.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, offerta Inter per Khalaili, Juve su Pellegrino, il nuovo Milan Fonte: ANSA

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