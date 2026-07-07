Ultimo aggiornamento: 07-07-2026 09:35

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

I rumors e le indiscrezioni su trattative e primi annunci di oggi, martedì 7 luglio, nel mezzo dei Mondiali americani. Il mercato dell’Inter incomincia a prendere forma. La Juventus ha trovato l’intesa con il PSG per Kolo Muani e punta Pellegrino mentre il sogno di Spalletti diventa Brahim Diaz. Il Milan si gode Amorim ma potrebbe perdere Leao dopo Liberali, chiuso il colpo Goncalo Ramos. Qui tutte le notizie della giornata del 7 luglio: