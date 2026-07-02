Protesta alquanto esplicita dell’agente di Michele Di Gregorio nei riguardi della Juventus attraverso IG e i social. In questo contesto Carlo Alberto Belloni, procuratore che cura gli interessi di Di Gregorio, che sui social si lancia in un durissimo attacco alla dirigenza della Vecchia Signora. Nelle storie sul suo profilo Instagram e su quello della sua agenzia (CA Sport Management), pubblica un messaggio forte e chiaro alla Juventus elencando le scelte della dirigenza contrapposte ai numeri di Di Gregorio. 20 giocatori nuovi in due stagioni 3 allenatori in 2 stagioni 3 dirigenze in 2 stagioni, Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica Sofascore quarto davanti a Milinkovic-Savic e Sommer. Vincitore del campionato e secondo classificato”.