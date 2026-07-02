I rumors e le indiscrezioni su trattative e primi annunci segnano questo giovedì, dopo l’avvio della sessione estiva il 29 giugno e nel mezzo dei Mondiali americani. Il mercato dell’Inter prende forma dopo il no di Palestra, passato al Chelsea, e di Nico Paz, oltre il caso Bastoni. La Juventus chiude per Ekthor e insiste per Kolo Muani mentre sul portiere c’è ancora innegabile incertezza. Il Milan perde Liberali dopo il colpo Goncalo Ramos ma incassa da Tonali. Roma saluta Bruno Conti. Qui tutte le notizie della giornata del 2 luglio:
Cultura e territorio
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