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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, grana Di Gregorio, Tonali al Tottenham guadagna il Milan, Inter da ricostruire

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 2 luglio dopo l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e non solo

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e primi annunci segnano questo giovedì, dopo l’avvio della sessione estiva il 29 giugno e nel mezzo dei Mondiali americani. Il mercato dell’Inter prende forma dopo il no di Palestra, passato al Chelsea, e di Nico Paz, oltre il caso Bastoni. La Juventus chiude per Ekthor e insiste per Kolo Muani mentre sul portiere c’è ancora innegabile incertezza. Il Milan perde Liberali dopo il colpo Goncalo Ramos ma incassa da Tonali. Roma saluta Bruno Conti. Qui tutte le notizie della giornata del 2 luglio:

Cronaca in diretta

  1. 09:24
    Jurgen Klopp ct della Germania?

    Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’ex allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, sarebbe interessato ad assumere la guida della nazionale tedesca, qualora Julian Nagelsmann dovesse lasciare l’incarico dopo l’eliminazione ai sedicesimi di finale del Mondiale.

    09:27
  2. 09:20
    Juve, l'alternativa a Kolo Muani

    L’attaccante del Sunderland e della nazionale olandese Brian Brobbey, 24 anni, è considerato dalla Juventus come alternativa al suo obiettivo principale, il francese Randal Kolo Muani, su cui il PSG continua a chiedere una cifra al di sopra dell’offerta bianconera.

    09:26
  4. 09:09
    Via libera Conte ct azzurro

    Prende il sopravvento il nome di Antonio Conte come ct azzurro: il ritorno in panchina con l’Italia anticipato dalla Gazzetta con alcuni dettagli in più su ingaggio e durata. Maldini avrebbe rivisto la sua posizione, ma manca il sì definitivo.

    09:12
  5. 09:00
    Inter, addii e nuovi ingressi: la situazione

    Secondo le indiscrezioni di questi ultimi giorni, i primi due nomi appetibili per il reparto arretrato sono quelli di Trevoh Chalobah – nel mirino anche del Como -, e Oumar Solet ma non è il solo nome, anzi. Il primo in lista per la fascia destra, invece, è quello di Anan Khalaili, sul quale c’è anche il club Napoli, il cui valore si aggira attorno ai 25 milioni.

    09:05
  6. 08:50
    Lobotka e Kessie per la Juventus

    Secondo Tuttosport, per arrivare all’acquisto di Lobotka e Kessie (più che disponibile e in scadenza) la Juventus sarebbe disposta a cedere un big. Prima l’indiziato sembrava Cambiaso, ma più che Andrea e Bremer l’indiziato sarebbe Thuram dal quale potrebbero ricavare un tesoretto qualora il PSG insista.

    09:02
  7. 08:45
    La protesta di Di Gregorio con la Juventus

    Protesta alquanto esplicita dell’agente di Michele Di Gregorio nei riguardi della Juventus attraverso IG e i social. In questo contesto Carlo Alberto Belloni, procuratore che cura gli interessi di Di Gregorio, che sui social si lancia in un durissimo attacco alla dirigenza della Vecchia Signora. Nelle storie sul suo profilo Instagram e su quello della sua agenzia (CA Sport Management), pubblica un messaggio forte e chiaro alla Juventus elencando le scelte della dirigenza contrapposte ai numeri di Di Gregorio. 20 giocatori nuovi in due stagioni 3 allenatori in 2 stagioni 3 dirigenze in 2 stagioni, Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica Sofascore quarto davanti a Milinkovic-Savic e Sommer. Vincitore del campionato e secondo classificato”.

    08:58
  8. 08:35
    Tonali al Tottenham, oggi le visite

    Dopo l’accelerazione delle ultime 48 ore, secondo quanto riferito da Sky Sport, il Tottenham ha definito tutti i dettagli per il trasferimento dell’estate con Sandro Tonali e il Newcastle. L’esperto Fabrizio Romano ha annunciato che nella giornata di oggi, giovedì 2 luglio, il giocatore viaggerà in direzione Londra insieme alla famiglia per sostenere le visite mediche. Poi seguirà la firma dell’accordo. L’operazione supererà i 100 milioni e ne guadagnerà anche il Milan che si era riservato una percentuale di profitto.

    08:55

  11. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative in divenire oggi, 2 luglio. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa. Si parte con l’annuncio incredibile di Sandro Tonali al Tottenham, oggi visite mediche.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, grana Di Gregorio, Tonali al Tottenham guadagna il Milan, Inter da ricostruire Fonte: ANSA

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