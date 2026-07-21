I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, martedì 21 luglio, quando siamo quasi entrati nell’ultimo mese di calciomercato. Bastoni può lasciare l’Inter e i nerazzurri pensano a Romero del Tottenham per rinforzare il reparto difensivo, in attesa di Spence. La Roma è pronta ad alzare l’offerta per Summerville del West Ham, il Como valuta Kean della Fiorentina. In casa Juventus può essere la settimana decisiva per il “Tiburon” Dibu Martinez dell’Aston Villa, il Milan ha rinnovato Modric e mette nel mirino Ederson dell’Atalanta. Napoli in pressing su Vicario se esce Milinkovic-Savic. Qui tutte le notizie della giornata del 21 luglio: