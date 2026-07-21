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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Bastoni può partire e l'Inter pensa a Romero. Roma tutto su Summerville, Kean apre al Como

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 21 luglio dopo l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e i principali campionati esteri

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

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Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, martedì 21 luglio, quando siamo quasi entrati nell’ultimo mese di calciomercato. Bastoni può lasciare l’Inter e i nerazzurri pensano a Romero del Tottenham per rinforzare il reparto difensivo, in attesa di Spence. La Roma è pronta ad alzare l’offerta per Summerville del West Ham, il Como valuta Kean della Fiorentina. In casa Juventus può essere la settimana decisiva per il “Tiburon” Dibu Martinez dell’Aston Villa, il Milan ha rinnovato Modric e mette nel mirino Ederson dell’Atalanta. Napoli in pressing su Vicario se esce Milinkovic-Savic. Qui tutte le notizie della giornata del 21 luglio:

Cronaca in diretta

  1. 10.00
    Udinese, Zaniolo prolunga il contratto

    Tutto fatto tra l’Udinese e il Galatasaray per il passaggio definitivo di Zaniolo in Friuli. L’ex Roma, infatti, ha rinnovato il contratto con i bianconeri per altri quattro anni. Il club Giampaolo Pozzo inoltre ha ufficializzato l’acquisto di Vojvoda dal Como.

     

    10:06
  2. 09.50
    Inter, Bastoni lascia?

    Tra i principali rumors, resta concreta l’ipotesi che Alessandro Bastoni possa lasciare i nerazzurri e riabbracciare Simone Inzaghi. Sul difensore italiano, infatti, c’è l’interesse dell’Al Hilal e l’Inter aspetta un primo passo ufficiale del club arabo con il fine di sbloccare un mercato in entrata complicatissimo. L’alternativa a Bastoni è Romero del Tottenham e pilastro della Nazionale Argentina. 

    10:06
  4. 09.38
    Juve, Spalletti aspetta il centrocampista

    Luciano Spalletti attende una svolta sul calciomercato in entrata e il tandem Massara-Carnevali starebbe lavorando sotto traccia per portare alla Continassa Goretzka. La richiesta del giocatore tedesco, svincolato dal Bayern Monaco, è di un triennale da 5 milioni di euro netti a stagione. Sullo sfondo resta, invece, la pista che porta a Kessie.

    10:06

  6. Bastoni può lasciare l’Inter e i nerazzurri pensano a Romero del Tottenham per rinforzare il reparto difensivo, in attesa di Spence. La Roma è pronta ad alzare l’offerta per Summerville del West Ham, il Como valuta Kean della Fiorentina. In casa Juventus può essere la settimana decisiva per il “Tiburon” Dibu Martinez dell’Aston Villa, il Milan ha trovato l’accordo per un altro anno con Modric e mette nel mirino Ederson dell’Atalanta. Napoli in pressing su Vicario se esce Milinkovic-Savic. 

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