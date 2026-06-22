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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Inter stringe per Curtis Jones, la sorte di Dybala, Vlahovic al Besiktas, reset Milan

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 22 giugno in attesa dell'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e non solo

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni in questo lunedì si susseguono nel giorno decisivo per la FIGC, nel mezzo dei Mondiali americani e in vista della sessione estiva alle porte. La Juventus con l’arrivo di Carnevali prova a risolvere il nodo Vlahovic. L’Inter pronta a chiudere per Marco Palestra ufficializza il rinnovo di mister Chivu. Il Milan ha chiuso per Amorim, che ricopre un ruolo inedito nel nostro calcio e diventa l’inizio di una rivoluzione societaria. Qui tutte le notizie della giornata del 22 giugno:

Cronaca in diretta

  1. 08:38
    Inter su Curtis Jones

    Curtis Jones, dopo Palestra, sarebbe il prossimo colpo dell’Inter. Secondo quanto riporta The Times e conferma Fabrizio Romano, il Liverpool ha rifiutato l’ultima offerta da circa 25 milioni di euro da parte dell’Inter per il giocatore.

    08:42
  2. 08:30
    Rivoluzione interna Milan

    Gerry Cardinale ha deciso di operare una rivoluzione interna dopo i no e le complicazioni legate alla ricostruzione dell’organigramma del Milan. Ruben Amorim avrà un ruolo inedito, per il calcio italiano. In estrema sintesi, non ci saranno ds e dt ma al loro posto il Milan avrebbe scelto di operare in maniera diversa, con un team integrato e strategico di lavoro con al vertice lo stesso Cardinale. Bobby Gardiner (ex recruitment analyst e ora Head of Performance Analytics che presto diventerà il nuovo capo scout del Milan, venendo promosso in tale ruolo), Hendrik Almstadt, David Castelblanco, membro del Cda focalizzato su investimenti nei settori dei Media, dell’Intrattenimento e dei Consumi, più professionisti di fiducia RedBird.

    Ogni decisione – rinnovi compresi – dovrebbe quindi alla fine passare da Gerry Cardinale

    08:38
  4. 08:27
    Fiorentina, potrebbe arrivare Bonucci

    Come viene riportato da La Nazione, Leonardo Bonucci è l’ultima idea di Paratici come possibile prossimo allenatore della squadra Primavera. Dopo l’esperienza azzurra, potrebbe aprirsi un nuovo capitolo per l’ex difensore della Nazionale e della Juventus.

    08:34
  5. 08:20
    Dybala, il Boca Juniors si fa avanti

    A nove giorni dalla scadenza del contratto con la Roma, Paulo Dybala non ha ancora firmato il rinnovo. In questa fase potrebbe approfittarne la Juventus ma dall’Argentina arrivano notizie su un nuovo tentativo del Boca Juniors di ingaggiarlo a parametro zero. Secondo quanto riporta Tyc Sports, l’allenatore Rodolfo Arruabarrena, allenatore del Boca, che avrebbe chiamato personalmente Dybala per convincerlo.

    08:33
  6. 08:10
    Besiktas su Vlahovic, ingaggio top

    Dusan Vlahovic è uno degli obiettivi del Besiktas di Vincenzo Italiano. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club turco è disposto a mettere sul piatto un ingaggio da 10 milioni di euro (gli stessi che aveva offerto il Fenerbahce nell’estate del 2025 incassando il rifiuto di Vlahovic) e un bonus alla firma da almeno 5 milioni di euro.

    08:30

  8. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative in divenire in attesa dell’apertura ufficiale della sessione estiva. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa. Le manovre nella giornata delle elezioni FIGC.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Inter stringe per Curtis Jones, la sorte di Dybala, Vlahovic al Besiktas, reset Milan Fonte: ANSA

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