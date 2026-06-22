LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Inter stringe per Curtis Jones, la sorte di Dybala, Vlahovic al Besiktas, reset Milan

Gerry Cardinale ha deciso di operare una rivoluzione interna dopo i no e le complicazioni legate alla ricostruzione dell’organigramma del Milan. Ruben Amorim avrà un ruolo inedito, per il calcio italiano. In estrema sintesi, non ci saranno ds e dt ma al loro posto il Milan avrebbe scelto di operare in maniera diversa, con un team integrato e strategico di lavoro con al vertice lo stesso Cardinale. Bobby Gardiner (ex recruitment analyst e ora Head of Performance Analytics che presto diventerà il nuovo capo scout del Milan, venendo promosso in tale ruolo), Hendrik Almstadt, David Castelblanco, membro del Cda focalizzato su investimenti nei settori dei Media, dell’Intrattenimento e dei Consumi, più professionisti di fiducia RedBird.

Ogni decisione – rinnovi compresi – dovrebbe quindi alla fine passare da Gerry Cardinale