I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, mercoledì 22 luglio, quando siamo quasi entrati nell’ultimo mese di calciomercato. Enigma Summerville-Roma con l’olandese che non ha ancora accettato la corte dell’Al Hilal dopo la telefonata di Gasperini all’esterno; la società capitolina, inoltre, valuta anche Nusa del Lipsia. Tentativo concreto del Como per Kean, la Juventus continua a trovare un muro del PSG per Kolo Muani (i parigini valutano il centravanti cinquanta milioni di euro) e intanto si avvicina Pellegrino del Parma. Fumata bianca tra Modric e il Milan per il rinnovo di contratto, Banda rompe definitivamente col Lecce, l’Inter contatta l’entourage di Romero per il dopo Bastoni, Openda piace al Lione, sogno Pinamonti per la Lazio di Gattuso. Qui tutte le notizie della giornata del 22 luglio:
Incidenti stradali
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