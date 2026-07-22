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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, enigma Summerville-Roma, Fiorentina su Mastantuono. Bastoni vuole Inzaghi

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 22 luglio dopo l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e i principali campionati esteri

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

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Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, mercoledì 22 luglio, quando siamo quasi entrati nell’ultimo mese di calciomercato. Enigma Summerville-Roma con l’olandese che non ha ancora accettato la corte dell’Al Hilal dopo la telefonata di Gasperini all’esterno; la società capitolina, inoltre, valuta anche Nusa del Lipsia. Tentativo concreto del Como per Kean, la Juventus continua a trovare un muro del PSG per Kolo Muani (i parigini valutano il centravanti cinquanta milioni di euro) e intanto si avvicina Pellegrino del Parma. Fumata bianca tra Modric e il Milan per il rinnovo di contratto, Banda rompe definitivamente col Lecce, l’Inter contatta l’entourage di Romero per il dopo Bastoni, Openda piace al Lione, sogno Pinamonti per la Lazio di Gattuso. Qui tutte le notizie della giornata del 22 luglio:

Cronaca in diretta

  1. 11.33
    Bologna, Orsolini vicino al rinnovo

    La bandiera del Bologna è a un passo da rinnovare il contratto. Queste le parole dell’ad Fenucci su Riccardo Orsolini. “Se non ci saranno sorprese, Orsolini sarà quel che ho sempre desiderato, ovvero la bandiera del club”. Contratto fino al 2029 a 2.5 milioni di euro a stagione. 

    11:33
  2. 11.13
    Premier League, Rogers al Chelsea

    Adesso è ufficiale. Morgan Rogers va al Chelsea con i Blues che verseranno nelle casse dell’Aston Villa la cifra di 137 milioni di euro.

    11:13
  4. 10.50
    Serie C, colpaccio Union Brescia

    L’Union Brescia piazza un colpo di spessore in Serie C. Ufficiale, infatti, l’acquisto dello squalo Rizzo Pinna, prelevato dal Cosenza e artefice dell’ultima promozione con l’Ascoli (i marchigiani in finale playoff hanno battuto proprio le Rondinelle e lui è stato mattatore assoluto con due centri tra andata e ritorno).

    10:49
  5. 10.40
    Roma, presentata la nuova maglia
    10:40
  6. 10.33
    Fiorentina, Alajbegovic nel mirino

    La Fiorentina si è iscritta alla corsa per Alajbegovic, sul classe 2007 c’è anche l’interesse dell’Atalanta che ha offerto 22 milioni di euro al Bayer Leverkusen e non intende spingersi oltre. La società tedesca, però, non fa sconti e chiede almeno 30 milioni. Fabio Paratici sembra intenzionato a fare sul serio e prova a portare in Toscana il bosniaco. 

    10:32
  7. 10.27
    gettyimages-2277501280 Fonte:Getty
    Italia, Malagò conferma la trattativa con Guardiola

    Tutto può succedere e Pep Guardiola non è mai stato così vicino a diventare il nuovo CT della Nazionale azzurra. Lo spagnolo potrebbe presto firmare un contratto lungo con l’Italia. Queste le parole del nuovo presidente della FIGC Giovanni Malagò. “Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo con lui e tenerlo vivo. Ci sono aspetti finanziari e budget, dire che c’è da stringere i denti è poco, ma per lui potremmo fare un’eccezione”. 

    10:26
  8. 10.15
    Juve, sondaggio per Mateta

    La Juventus è alla ricerca di un centravanti. Dopo le richieste altissime del PSG per Kolo Muani che continua a chiedere cinquanta milioni di euro, la Vecchia Signora valuta ora Mateta, vincitore dell’ultima Conference League col Crystal Palace. 

    10:14
  10. 10.00
    gettyimages-2277884946 Fonte:Getty
    Fiorentina scatenata, piace Mastantuono

    Tra le società più attive in questa finestra estiva di calciomercato, c’è sicuramente la Fiorentina che sta cercando un attaccante in prestito. Fabio Paratici starebbe sondando le piste Dejan Kulusevski del Tottenham e l’argentino Franco Mastantuono del Real Madrid, classe 2007 ed ex River Plate. 

    10:00
  11. 09.45
    La situazione Summerville-Roma

    Resta da decifrare il delicato affare tra la Roma, Summerville e il West Ham. Nella trattativa, infatti, ieri, si era inserito l’Al Hilal proponendo agli Hammers circa ottanta milioni di euro e una cifra supersonica al giocatore. Tuttavia nella notte, Gasperini avrebbe chiamato il giocatore, il quale non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Il club capitolino monitora la situazione, l’alternativa a Summerville è Nusa del Lipsia. 

    09:46

  13. Enigma Summerville-Roma con l’olandese che non ha ancora accettato la corte dell’Al Hilal dopo la telefonata di Gasperini all’esterno; la società capitolina, inoltre, valuta anche Nusa del Lipsia. Tentativo concreto del Como per Kean, la Juventus continua a trovare un muro del PSG per Kolo Muani (i parigini valutano il centravanti cinquanta milioni di euro) e intanto si avvicina Pellegrino del Parma. Fumata bianca tra Modric e il Milan per il rinnovo di contratto, Banda rompe definitivamente col Lecce, l’Inter contatta l’entourage di Romero per il dopo Bastoni, Openda piace al Lione, sogno Pinamonti per la Lazio di Gattuso.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, enigma Summerville-Roma, Fiorentina su Mastantuono. Bastoni vuole Inzaghi Fonte: Getty

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