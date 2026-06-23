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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Frattesi vuole solo la Juve, asta per Zaniolo, mossa Inter per Nico Paz

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 23 giugno in attesa dell'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e non solo

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni in questo martedì post elezioni FIGC, nel mezzo dei Mondiali americani e in vista della sessione estiva, ormai alle porte. La Juventus con l’arrivo di Carnevali prova a risolvere il nodo Vlahovic. L’Inter, pronta a chiudere per Marco Palestra, tratta anche Curtis Jones e Nico Paz. Il Milan ha chiuso per Amorim, che ricopre un ruolo inedito nel nostro calcio e diventa l’inizio di una rivoluzione societaria. Qui tutte le notizie della giornata del 23 giugno:

Cronaca in diretta

  1. 11:20
    Tottenham su Tonali, offerta folle per l'azzurro

    Il Tottenham è fiducioso di poter ingaggiare il regista del Newcastle, ex Milan, Sandro Tonali per una cifra vicina agli 85 milioni di sterline, ma l’azzurro preferirebbe unirsi ai rivali dell’Arsenal freschi vincitori della Premier. Lo riporta l’edizione on line del Daily Mail.

    11:21
  2. 11:18
    Barcellona, l'obiettivo è Harry Kane

    Il Barcellona ha fatto un tentativo a sorpresa per capire se l’attaccante inglese Harry Kane sarebbe disposto a lasciare il Bayern Monaco per il club spagnolo. A riferirlo è Sport.

    11:19
  4. 11:11
    Juventus, per Bremer Bayern e Tottenham

    Secondo l’esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di MarzioBayern Monaco e Tottenham sono entrambi interessati a Bremer, brasiliano della Juventus il quale vorrebbe rimanere a Torino. La cessione del difensore, così fosse, aggiungiamo che potrebbe anche essere letta nelle trattativa per il portiere del Tottenham, Guglielmo Vicario, per cui si era mossa la società bianconera. 

    11:17
  5. 11:01
    Como su Chalobah

    Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il difensore del Chelsea Trevoh Chalobah, 26 anni, convocato all’ultimo minuto nella nazionale inglese per i Mondiali, è nel mirino del Como e di Cesc Fabregas.

    11:10
  6. 10:45
    Rashford punta il Tottenham, stipendio al ribasso

    L’attaccante inglese del Manchester United , Marcus Rashford, 28 anni, è pronto a ridursi lo stipendio per unirsi al Tottenham per 40 milioni di sterline quest’estate, dopo il prestito al Barcellona che ha deciso di non operare nessuna opzione per il giocatore.

    11:08
  7. 09:48
    Zaniolo, più Juve che Milan con interesse del Como

    Attorno a Nicolò Zaniolo c’è grande fermento. La Juventus reputa abbordabile il costo del cartellino, intorno ai 15 milioni di euro ma stando a Tuttosport potrebbero essere inserite contropartite tecniche come Adzic o Cabal. Su di lui c’è anche il forte interesse del Como di Fabregas, alla ricerca di giocatori italiani per ampliare la rosa in vista degli impegni europei.

    09:59
  8. 09:30
    Napoli-Gila, ci siamo

    La trattativa tra la Lazio e il Napoli per Gila continua dopo il sì del giocatore, ma per chiudere a un prezzo inferiore. Proposte due contropartite: in prestito ai biancocelesti potrebbero arrivare Lucca e Rafa Marin, due esclusi dal progetto di Allegri (che presto verrà ufficializzato) che devono trovare una nuova squadra.

    09:54
  10. 09:01
    Nico Paz, giovedì decisivo

    In programma un incontro tra Como Real Madrid giovedì 25 giugno per il futuro di Nico Paz, su cui ha messo gli occhi anche l’Inter. Come contropartita potrebbe essere proposto anche Frattesi, che pare abbia in cuor suo scelto la Juventus.

    09:53
  11. 08:50
    Frattesi aspetta la Juve, ma l'Inter non è d'accordo

    Davide Frattesi ha scelto la Juve, ma l’Inter potrebbe usarlo come pedina nelle operazioni messi in piedi. Per Marotta e Ausilio lo scambio più plausibile sarebbe quello di Khephren Thuram, mentre sul tavolo sono già stati messi i cartellini di Federico Gatti e Andrea Cambiaso. A riferirlo è Alfredo Pedullà.

    09:52
  12. 08:30
    Il nuovo Milan

    Gerry Cardinale ha deciso di operare una rivoluzione interna dopo i no e le complicazioni legate alla ricostruzione dell’organigramma del Milan. Ruben Amorim avrà un ruolo inedito, per il calcio italiano. In estrema sintesi, non ci saranno ds e dt ma al loro posto il Milan avrebbe scelto di operare in maniera diversa, con un team integrato e strategico di lavoro con al vertice lo stesso Cardinale. Bobby Gardiner (ex recruitment analyst e ora Head of Performance Analytics che presto diventerà il nuovo capo scout del Milan, venendo promosso in tale ruolo), Hendrik Almstadt, David Castelblanco, membro del Cda focalizzato su investimenti nei settori dei Media, dell’Intrattenimento e dei Consumi, più professionisti di fiducia RedBird. Ogni decisione – rinnovi compresi – dovrebbe quindi alla fine passare da Gerry Cardinale

    08:38
  13. 08:20
    Dybala, il Boca Juniors si fa avanti

    A otto giorni dalla scadenza del contratto con la Roma, Paulo Dybala non ha ancora firmato il rinnovo. In questa fase potrebbe approfittarne la Juventus ma dall’Argentina arrivano notizie su un nuovo tentativo del Boca Juniors di ingaggiarlo a parametro zero. Su di lui anche la Roma che intende chiudere l’accordo per ragionare sul da farsi.

    08:33

  15. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative in divenire in attesa dell’apertura ufficiale della sessione estiva. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa. 

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Frattesi vuole solo la Juve, asta per Zaniolo, mossa Inter per Nico Paz Fonte: ANSA

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