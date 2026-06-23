LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Frattesi vuole solo la Juve, asta per Zaniolo, mossa Inter per Nico Paz

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni in questo martedì post elezioni FIGC, nel mezzo dei Mondiali americani e in vista della sessione estiva, ormai alle porte. La Juventus con l’arrivo di Carnevali prova a risolvere il nodo Vlahovic. L’Inter, pronta a chiudere per Marco Palestra, tratta anche Curtis Jones e Nico Paz. Il Milan ha chiuso per Amorim, che ricopre un ruolo inedito nel nostro calcio e diventa l’inizio di una rivoluzione societaria. Qui tutte le notizie della giornata del 23 giugno:
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