I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, giovedì 23 luglio, quando siamo quasi entrati nell’ultimo mese di calciomercato. La Roma aspetta una risposta da Summerville, ma il tempo stringe. Romagnoli viene reintegrato dalla Lazio, dopo il trasferimento saltato in Qatar con la società di Lotito che valuta Carlos Espì del Levante per l’attacco. La Juventus prova a convincere Kessie, Openda è in uscita (piace al Lione). Atalanta su Hojbjerg del Marsiglia e il PSG vuole CDK. Qui tutte le notizie della giornata del 23 luglio:
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