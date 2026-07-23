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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve forte su Kessie, Openda saluta. Inter idea Romero per la difesa

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 23 luglio dopo l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e i principali campionati esteri

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

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Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, giovedì 23 luglio, quando siamo quasi entrati nell’ultimo mese di calciomercato. La Roma aspetta una risposta da Summerville, ma il tempo stringe. Romagnoli viene reintegrato dalla Lazio, dopo il trasferimento saltato in Qatar con la società di Lotito che valuta Carlos Espì del Levante per l’attacco. La Juventus prova a convincere Kessie, Openda è in uscita (piace al Lione). Atalanta su Hojbjerg del Marsiglia e il PSG vuole CDK. Qui tutte le notizie della giornata del 23 luglio:

Cronaca in diretta

  1. 10.38
    Como, ufficiale il rinnovo di Da Cunha

    Pezzo pregiato dello scacchiere di Cesc Fabregas. Lucas Da Cunha ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con i lariani fino al 2031.

    10:37
  2. 10.23
    Estero, Dembelè Al Hilal. Casemiro negli USA

    Il pallone d’oro Dembelè piace tantissimo all’Al Hilal che è pronta a fare follie per regalare il centravanti francese a Simone Inzaghi. Ufficiale, invece, l’approdo di Casemiro all’Inter Miami. 

    10:23
  4. 10.19
    Lazio, idea Carlos Espì

    Idea Carlos Espì per i biancocelesti. La Lazio, infatti, monitora la situazione del promettente centravanti del Levante. Nell’ultima stagione Espì ha messo a referto 11 reti in venticinque partite nella Liga spagnola; sul giocatore c’è anche il Bologna. 

    10:18
  5. 10.07
    gettyimages-2276160198 Fonte:Getty
    Roma, Summerville vola in Arabia

    Tutto fatto tra Summerville-Al Hilal, con la Roma che è stata beffata! La società capitolina, infatti, non è riuscita a convincere l’ex West Ham che ha deciso di proseguire la sua carriera in Arabia Saudita a dodici milioni di euro a stagione. Gli Hammers incasseranno dalla cessione dell’olandese la bellezza di ottanta milioni di euro; l’alternativa a Summerville per Gasperini è Nusa del Lipsia.

    10:06
  6. 10.02
    Venezia, ufficiale Akor Adams!

    Il Venezia è scatenato. Il club ligure, infatti, ha messo a segno il colpo più costoso della sua storia. Si tratta di Akor Adams, centravanti proveniente dal Siviglia e pagato 16 milioni di euro, cifra che può lievitare a 23 milioni con i bonus. Contratto fino al 2030 per il nigeriano. 

    10:02
  7. 09.56
    Inter, Romero apre alla destinazione

    Romero apre all’Inter. Secondo le ultime indiscrezioni il pilastro dell’Albiceleste e Tottenham avrebbe detto di sì ai nerazzurri. Beppe Marotta che però deve monitorare la situazione legata ad Alessandro Bastoni. Se l’ex Parma dovesse trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi (la valutazione del club di Viale della Liberazione è di almeno 70 milioni di euro), ecco che l’Inter tenterebbe l’affondo per portare Romero a Milano. 

    09:56
  8. 09.45
    Juve, Kessie entra nel vivo

    La trattativa per portare l’ivoriano a Torino entra nel vivo. Dopo l’infortunio di Thuram, la società bianconera fa sul serio per Frank Kessie, attualmente svincolato dal’Al-Ahli. Sul giocatore resta l’interesse di diversi club di Premier League, ma l’ex Milan ha già aperto al trasferimento alla Juventus. 

    09:44

  11. La Roma aspetta una risposta da Summerville, ma il tempo stringe. Romagnoli viene reintegrato dalla Lazio, dopo il trasferimento saltato in Qatar con la società di Lotito che valuta Carlos Crespi del Levante per l’attacco. La Juventus prova a convincere Kessie, Openda è in uscita (piace al Lione). Atalanta su Hojbjerg del Marsiglia e il PSG vuole CDK. 

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve forte su Kessie, Openda saluta. Inter idea Romero per la difesa Fonte: Getty

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