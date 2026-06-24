LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve su Martinez, Thuram al PSG per Kolo Muani, Palestra al Chelsea e all'Inter resta Nico Paz

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni in questo mercoledì post elezioni FIGC, nel mezzo dei Mondiali americani e in vista della sessione estiva, ormai alle porte. Colpo di scena, nella serata di ieri, sul trasferimento di Marco Palestra all’Inter superata dal Chelsea che avrebbe già il sì del giocatore. La Juventus con l’arrivo di Carnevali prova a risolvere il nodo Vlahovic e si avvicina a Kolo Muani. Il Milan ha chiuso per Amorim, ma deve ancora partire con i primi acquisti. Qui tutte le notizie della giornata del 24 giugno:
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