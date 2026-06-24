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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve su Martinez, Thuram al PSG per Kolo Muani, Palestra al Chelsea e all'Inter resta Nico Paz

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 24 giugno in attesa dell'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e non solo

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni in questo mercoledì post elezioni FIGC, nel mezzo dei Mondiali americani e in vista della sessione estiva, ormai alle porte. Colpo di scena, nella serata di ieri, sul trasferimento di Marco Palestra all’Inter superata dal Chelsea che avrebbe già il sì del giocatore. La Juventus con l’arrivo di Carnevali prova a risolvere il nodo Vlahovic e si avvicina a Kolo Muani. Il Milan ha chiuso per Amorim, ma deve ancora partire con i primi acquisti. Qui tutte le notizie della giornata del 24 giugno:

Cronaca in diretta

  1. 09:48
    Ravenna, ufficiale Ronaldinho: al via la vendita della maglia

    Tutto vero, Ronaldinho al Ravenna è realtà come annuncia il club sul sito ufficiale e i social. Partite le vendite della maglia del campionissimo brasiliano:

    09:55
  2. 09:21
    Thuram la chiave epr arrivare a Kolo Muani, ma a quale prezzo?

    Sarebbe Thuram il giocatore sacrificabile per la Juventus, pur di arrivare a convincere il PSG (che ha dimostrato stima nei riguardi del giocatore) a trattare e cedere Kolo Muani, indicato tra i nomi del post Vlahovic. La distanza c’è ed è ancora evidente. Ma è questa la scelta giusta per la squadra e la società? Un giocatore come Thuram potrebbe rivelarsi utile e anche nel quadro di una trattativa forse in altre circostanze, per un giocatore di prima fascia ma con presupposti di continuità e impiego differenti nel quadro di un lungo progetto.

    09:28
  4. 09:10
    Juventus e il nodo portiere: avanti con Martinez

    Per quanto possa apparire ambiziosa, prosegue la ricerca del portiere giusto per la Juventus. In vantaggio, stando alle ultime, sarebbe Dibu Martinez impegnato nei Mondiali americani.

    09:25
  5. 09:06
    Pulisic verso gli USA

    Per l’americano Pulisic il Milan potrebbe diventare un intervallo. Su di lui pare ci sia l’interesse del NY City: quinquennale da 10 milioni per lui stando alla Gazzetta di stamattina.

    09:09
  6. 09:03
    Milan, Leao insiste

    “Decido il mio futuro dopo i Mondiali”, ha detto Rafa Leao che continua a rispondere sul Milan. Il calciatore si è espresso così a DAZN alla domanda su Amorim neo allenatore dei rossoneri: “So che è molto bravo, ha fatto bene in Portogallo. Allo United non è andata come voleva ma resta un grande allenatore. Decido il mio futuro dopo il Mondiale, ora devo restare concentrato”.

    09:08
  7. 09:02
    Roma, il futuro di Soulé

    Rimaniamo sulla Roma e il destino di Matias Soulè. L’argentino resta nel mirino del Borussia Dortmund ma ci sarebbe anche lo Stoccarda e, in ultima istanza, alcune squadre in Arabia Saudita potrebbero inserirsi. Tutto ancora in fase di valutazione.

    09:06
  8. 08:59
    Atalanta su Alajbegovic

    L’Atalanta di Giuntoli punta Kerim Alajbegovic. La società ha avviato i contatti con l’entourage e col padre dell’esterno classe 2007, di proprietà del Bayer Leverkusen e nell’ultima stagione al Salisburgo.

    09:04
  10. 08:42
    Atletico Madrid su Koné

    Secondo il Corriere dello Sport, l’Atletico Madrid sarebbe interessato a Koné. D’Amico, nuovo ds della Roma, lo valuta attorno ai 50 milioni, cifra utile in chiave plusvalenza e bilancio.

    09:03
  11. 08:30
    Juventus, si raffredda la pista Kolo Muani

    Si raffredda la pista che porta a Kolo Muani per la Juventus. Le cifre dell’operazione sono importanti con il PSG che vorrebbe almeno 40 milioni dalla cessione e la Juve al momento vorrebbe chiudere a circa 30. La distanza non aiuta.

    08:38
  12. 08:20
    Palestra dice sì al Chelsea

    Come anticipato ieri sera, Marco Palestra avrebbe detto sì al Chelsea che secondo Fabrizio Romano e Gianluca Di marzio si è inserita nella trattativa con l’Inter. Xabi Alonso lo ritieni fondamentale per il suo progetto. L’offerta del blues arriverebbe a 55 milioni più bonus.

    08:37

  14. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative in divenire in attesa dell’apertura ufficiale della sessione estiva. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa. Il caso Palestra agita una serata che si annunciava tranquilla, almeno sul fronte Inter.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve su Martinez, Thuram al PSG per Kolo Muani, Palestra al Chelsea e all'Inter resta Nico Paz Fonte: ANSA

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