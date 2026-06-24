LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve su Martinez, Thuram al PSG per Kolo Muani, Palestra al Chelsea e all'Inter resta Nico Paz

Sarebbe Thuram il giocatore sacrificabile per la Juventus, pur di arrivare a convincere il PSG (che ha dimostrato stima nei riguardi del giocatore) a trattare e cedere Kolo Muani, indicato tra i nomi del post Vlahovic. La distanza c’è ed è ancora evidente. Ma è questa la scelta giusta per la squadra e la società? Un giocatore come Thuram potrebbe rivelarsi utile e anche nel quadro di una trattativa forse in altre circostanze, per un giocatore di prima fascia ma con presupposti di continuità e impiego differenti nel quadro di un lungo progetto.