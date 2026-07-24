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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve su Vicario, la Roma pensa a Castro. Il Milan acquista Diawara, Romero-Inter c'è fiducia

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 24 luglio dopo l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e i principali campionati esteri

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Aggiorna

Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, venerdì 24 luglio, quando siamo quasi entrati nell’ultimo mese di calciomercato. Summerville va in Arabia, spunta Nusa per la Roma. La Lazio valuta l’attaccante Carlos Espì del Levante. Inter cresce la fiducia per Romero, la Juventus prova a stringere per il portiere, idea Vicario sempre più concreta se salta Martinez, Openda pronto ad accettare la corte del Lione. Modric e Camarda rinnovano col Milan. I rossoneri ufficializzano anche l’acquisto di Diawara dal Troyes. Il Como monitora la situazione Kean, la Fiorentina resta la regina del calciomercato. Qui tutte le notizie della giornata del 24 luglio:

Cronaca in diretta

  1. 10.06
    gettyimages-1256782653 Fonte:Getty
    Milan, Fenerbahce su Leao

    Può entrare nel vivo la trattativa tra il Fenerbahce e Milan per Rafa Leao. Il portoghese alla vigilia del Mondiale ha espresso la volontà di provare un’altra esperienza professionale e ritiene conclusa la storia con i rossoneri. Il club turco propone al calciatore un contratto triennale a 8 milioni a stagione, la società di via Aldo Rossi vuole almeno 45 milioni di euro. 

    10:05
  2. 09.56
    Inter, assalto per Romero

    I nerazzurri hanno messo in stand-by il terzino e puntano tutto su Romero del Tottenham. Nella notte c’è stato un contatto diretto con l’entourage del difensore argentino che avrebbe aperto alla destinazione. L’Inter dovrà poi trovare l’accordo con la società inglese che valuta il difensore quaranta milioni di euro. 

    09:55
  4. 09.48
    Juve, Vicario per la porta

    L’Aston Villa non ha accettato la proposta della Juventus per il Dibu Martinez con i bianconeri che hanno offerto 7 milioni di euro per il numero uno dell’Albiceleste. Il diesse Massara valuta quindi il profilo di Vicario, messo fuori rosa da De Zerbi al Tottenham, l’alternativa più costosa, invece, è Suzuki del Parma sul quale c’è l’interesse di diversi club di Premier League. 

    09:48

  6. Summerville va in Arabia, spunta Nusa per la Roma. La Lazio valuta l’attaccante Carlos Espì del Levante. Inter cresce la fiducia per Romero, la Juventus prova a stringere per il portiere, idea Vicario sempre più concreta se salta Martinez, Openda pronto ad accettare la corte del Lione. Modric e Camarda rinnovano col Milan. Il Como monitora la situazione Kean, la Fiorentina resta la regina del calciomercato.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve su Vicario, la Roma pensa a Castro. Il Milan acquista Diawara, Romero-Inter c'è fiducia Fonte: Getty

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