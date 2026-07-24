I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, venerdì 24 luglio, quando siamo quasi entrati nell’ultimo mese di calciomercato. Summerville va in Arabia, spunta Nusa per la Roma. La Lazio valuta l’attaccante Carlos Espì del Levante. Inter cresce la fiducia per Romero, la Juventus prova a stringere per il portiere, idea Vicario sempre più concreta se salta Martinez, Openda pronto ad accettare la corte del Lione. Modric e Camarda rinnovano col Milan. I rossoneri ufficializzano anche l’acquisto di Diawara dal Troyes. Il Como monitora la situazione Kean, la Fiorentina resta la regina del calciomercato. Qui tutte le notizie della giornata del 24 luglio:
Incidenti stradali
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