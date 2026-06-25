LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Svilar per la porta Juve con Milinkovic-Savic, Nico Paz ultima possibilità Inter

Secondo Tuttosport, passi avanti per la Juventus in chiave Kolo Muani. Secondo quanto riferisce Sky Sport, la giornata odierna è stata molto importante e proficua per provare ad avvicinarsi al ritorno dal Paris Saint-Germain dell’attaccante classe ’98 reduce dalla stagione disputata quest’anno al Tottenham. Il nuovo amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali è rimasto in contatto nelle ultime ore con l’entourage del giocatore francese, che ha manifestato tutta la sua disponibilità a tornare a giocare in Serie A e sarebbe disposto a fare un sacrificio economico sull’ingaggio pur di favorire la Juventus.