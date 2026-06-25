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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Svilar per la porta Juve con Milinkovic-Savic, Nico Paz ultima possibilità Inter

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 25 giugno in attesa dell'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e non solo

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni animano questo giovedì, nel mezzo dei Mondiali americani e in vista della sessione estiva, ormai alle porte. Colpo di scena, nella serata di ieri, sul trasferimento di Marco Palestra all’Inter superata dal Chelsea. Idea Cambiaso mentre la pista Nico Paz rimane viva con il vertice di oggi. La Juventus con l’arrivo di Carnevali prova a risolvere per Kolo Muani, Thuram piace al PSG: c’è un nome nuovo. Il Milan ha chiuso per Amorim, ma deve ancora partire con i primi acquisti. Qui tutte le notizie della giornata del 24 giugno:

Cronaca in diretta

  1. 09:40
    Juve, spiraglio Svilar

    La Juventus cerca un portiere e sulla lista di Giovanni Carnevali c’è una nuova, pista: Mile Svilar. A riferirlo è l’edizione odierna di Tuttosport, secondo cui il portiere belga naturalizzato serbo della Roma sarebbe la nuova possibilità per la porta bianconera. Rimangono da considerare anche Milinkovic-Savic.

    09:51
  2. 09:31
    Inter, ancora sconcerto per Palestra pronto a firmare

    Marco Palestra è pronto a volare in Inghilterra per iniziare la sua avventura al Chelsea, dopo il cambio di prospettiva. L’Inter  rimasta con le trattative già avviate ma senza il fulcro del nuovo progetto: adesso su Nico Paz si decide anche l’esito di una strategia che stenta a trovare dispiegamento.

    09:49
  4. 09:00
    Juventus, passi avanti per Kolo Muani

    Secondo Tuttosport, passi avanti per la Juventus in chiave Kolo Muani. Secondo quanto riferisce Sky Sport, la giornata odierna è stata molto importante e proficua per provare ad avvicinarsi al ritorno dal Paris Saint-Germain dell’attaccante classe ’98 reduce dalla stagione disputata quest’anno al Tottenham. Il nuovo amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali è rimasto in contatto nelle ultime ore con l’entourage del giocatore francese, che ha manifestato tutta la sua disponibilità a tornare a giocare in Serie A e sarebbe disposto a fare un sacrificio economico sull’ingaggio pur di favorire la Juventus.

    09:46
  5. 08:30
    ronaldinho Fonte:ANSA
    Ronaldinho al Ravenna, ecco le foto

    Ronaldinho con Cipriani è un giocatore del Ravenna: si riparte a 46 anni. Presentazione vento a Miami.

    18:28
  6. 08:20
    Como, Kaiki domani firmerà contratto

    Dopo essere arrivato a Como ieri e aver svolto le visite mediche, Kaiki firmerà tra oggi e domani il suo contratto a cui seguirà il comunicato.

    18:20
  7. 08:15
    Nico Paz vuole il Como e poi tornerà a Madrid, Inter senza nulla di concreto

    Secondo As, Nico Paz potrebbe ribadire la sua volontà di rimanere a Como un’altra stagione poi fare ritorno a Madrid come prevede, poi, il suo contratto. L’Inter rimarrebbe a bocca asciutta e sarebbe “disperata” secondo quel che scrive il sito spagnolo.

    17:28

  9. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative in divenire in attesa dell’apertura ufficiale della sessione estiva. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa. Il caso Palestra agita gli ultimi giorni.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Svilar per la porta Juve con Milinkovic-Savic, Nico Paz ultima possibilità Inter Fonte: ANSA

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