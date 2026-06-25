LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Svilar per la porta Juve con Milinkovic-Savic, Nico Paz ultima possibilità Inter

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni animano questo giovedì, nel mezzo dei Mondiali americani e in vista della sessione estiva, ormai alle porte. Colpo di scena, nella serata di ieri, sul trasferimento di Marco Palestra all’Inter superata dal Chelsea. Idea Cambiaso mentre la pista Nico Paz rimane viva con il vertice di oggi. La Juventus con l’arrivo di Carnevali prova a risolvere per Kolo Muani, Thuram piace al PSG: c’è un nome nuovo. Il Milan ha chiuso per Amorim, ma deve ancora partire con i primi acquisti. Qui tutte le notizie della giornata del 24 giugno:
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