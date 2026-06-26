LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, l'Inter non molla Nico Paz, Milan su Ramos, asta per Gila

Ultimo aggiornamento: 26-06-2026 11:20

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni animano questo venerdì, nel mezzo dei Mondiali americani e in vista della sessione estiva, ormai alle porte con data di inizio ufficiale il 29 giugno. Marco Palestra al Chelsea, trasferimento definito con sconcerto e sorpresa dell’Inter che spera in Nico Paz. Il Real Madrid ha esercitato l’opzione della recompra superata dal Chelsea, ora lo scenario muta. La Juventus con l’arrivo di Carnevali prova a risolvere per Kolo Muani, Thuram piace al PSG: c’è un nome nuovo. Il Milan incomincia a impostare il mercato con una discreta alternanza di dichiarazioni e messaggi di Rafa Leao. Qui tutte le notizie della giornata del 26 giugno: