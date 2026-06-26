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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, l'Inter non molla Nico Paz, Milan su Ramos, asta per Gila

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 26 giugno in attesa dell'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e non solo

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni animano questo venerdì, nel mezzo dei Mondiali americani e in vista della sessione estiva, ormai alle porte con data di inizio ufficiale il 29 giugno. Marco Palestra al Chelsea, trasferimento definito con sconcerto e sorpresa dell’Inter che spera in Nico Paz. Il Real Madrid ha esercitato l’opzione della recompra superata dal Chelsea, ora lo scenario muta. La Juventus con l’arrivo di Carnevali prova a risolvere per Kolo Muani, Thuram piace al PSG: c’è un nome nuovo. Il Milan incomincia a impostare il mercato con una discreta alternanza di dichiarazioni e messaggi di Rafa Leao. Qui tutte le notizie della giornata del 26 giugno:

Cronaca in diretta

  1. 11:16
    Nico Paz, incomincia la rincorsa Inter

    Secondo la Gazzetta, ripresa da Marca, l’Inter avrebbe già impostato l’operazione che dovrebbe portare a Milano Nico Paz, forte del sì del giocatore argentino. Si parte dai 60 milioni posti nell’accordo raggiunto ieri a Madrid che diventeranno con facilità 70 per chiudere e rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Secondo l’esperto Matteo Moretto, che ha commentato l’operazione sul sito spagnolo, la decisione di Florentino è dettata dalla volontà di controllare ancora il futuro del giocatore e di incassare quanto più possibile.

    11:20
  2. 10:59
    Kessié si ricandida, la Juve riflette

    Franck Kessié non demorde e spera nell’interessamento della Juventus nei suoi confronti. Luciano Spalletti è stato chiaro: servono due giocatori, e il prima possibile. In difesa potrebbe arrivare Jhon Lucumì, mentre a centrocampo tutte le strade portano a Kessié. Il Bologna, per il colombiano, chiede 28 milioni di euro, cifra che Carnevali spera di abbassare con Fabio Miretti come contropartita tecnica. Il nodo sull’ex Milan, invece, libero dal 30 giugno, riguarda l’ingaggio: l’ivoriano chiede un contratto in doppia cifra, errore che non intendono ripetere dopo quando accaduto con Dusan Vlahovic.

    11:03
  4. 10:30
    Roma, pochi giorni per far tornare i conti

    Come riporta approfonditamente il Corriere dello Sport, la Roma ha poco tempo per far quadrare i conti e sistemare tutto in chiave fair play: saranno ore decisive per le cessioni e dunque le modalità concordate. Compreso il tema rinnovi e il futuro di Paulo Dybala.

    10:35
  5. 10:18
    Gila, asta Atalanta-Napoli

    Asta in vista per Mario Gila che piace anche all’Atalanta di Cristiano Giuntoli. Il difensore spagnolo della Lazio ex Real ha già detto sì al Napoli, che però deve ancora trovare l’accordo con il club del presidente Lotito e così Giuntoli sta provando a inserirsi.

    10:33
  6. 10:01
    La Juve ha l'accordo con Kolo Muani

    Avanza la trattativa della Juventus per Kolo Muani. La società ha trovato l’accordo con il giocatore, disposto a fare un sacrificio economico pur di tornare in Italia, per il contratto di cinque anni e adesso inizierà i colloqui con il PSg, che non cederà a prezzo d’occasione il suo giocatore. La richiesta del club francese è di 50 milioni di euro più bonus, mentre i bianconeri sono disposti ad arrivare a una cifra massima attorno ai 35-40 milioni forte del vertice con via libera di ieri.

    10:12
  7. 09:31
    Milan, offerta per Ramos

    Secondo Fabrizio Romano, il Milan si sarebbe mosso per Goncalo Ramos, valutato attorno ai 60 milioni di euro, con la prima offerta ufficiale da parte ai francesi che si avvicina alla cifra.

    09:49
  8. 09:00
    Porto-Gimenez, il punto

    Contrariamente ad alcune indiscrezioni emerse nelle ultime ore in Messico, da parte di alcuni media, non c’è alcuna trattativa in corso tra il Porto e Santiago Gimenez, al momento impegnato ai Mondiali con il suo Messico. Secondo Gianluca Di Marzio, la trattativa non è mai iniziata: il Porto sta valutando una serie di profili tra cui lo stesso Gimenez, ma non è ancora partire la negoziazione.

    09:46
  10. 08:20
    Marco Palestra vola a Londra

    Marco Palestra oggi a Londra per visite mediche e firma con il Chelsea. Si spegne la pista Inter in via definitiva e scattano le riflessioni. Operazione da 57 milioni di euro più 3 di bonus, e l’Atalanta manterrà il 10% sulla sua futura rivendita. Il giocatore firmerà un contratto di sei anni e guadagnerà 5 milioni netti a stagione.

    18:20
  11. 08:15
    Nico Paz, il futuro dopo la decisione del Real Madrid

    Il Real Madrid ha decisione di esercitare la recompra su Nico Paz. Ma Florentino ha concesso al Como l’opzione di riacquisto per 60 milioni e valida fino al 30 giugno con un diritto di controriscatto a favore degli spagnoli da 80. L’Inter ha sì a disposizione il tesoretto per sferrare l’attacco e per 60 milioni aggiudicarsi Nico Paz salvo qualche ingresso nelle trattative fastidioso, vedi il caso Palestra.

    17:28

  13. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative in divenire in attesa dell’apertura ufficiale della sessione estiva. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa. Il caso Palestra agita gli ultimi giorni al pari di Nico Paz.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, l'Inter non molla Nico Paz, Milan su Ramos, asta per Gila Fonte: ANSA

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