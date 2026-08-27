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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta rilancio Aston Villa per Leao, via Ricci dal Milan, Ahanor al Chelsea, Juve rischio Kessie

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 27 agosto dopo i colpi e un parziale riassetto delle squadre all'avvio del campionato

Aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

Rumors e indiscrezioni su trattative e operazioni in questo 27 agosto partito il campionato in attesa del sorteggio Champions previsto oggi. A pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva, la Juventus continua a monitorare la situazione di Kessie seguito anche dalla Roma e valuta Sorloth. Rischio Zirkzee, dopo l’inserimento di Paratici e della Fiorentina per il giocatore ex Bologna. Ricci al Como. L’Inter prova a chiudere le ultime cessioni e punta un attaccante “d’occasione” a parametro zero e in prestito. Napoli studia l’ultimo colpo. Kean multato dalla Fiorentina punta il Como. Qui tutte le notizie della giornata del 27 agosto:

Cronaca in diretta

  1. 11:59
    Roma-Fofana, c'è l'alternativa

    La Roma ha ottenuto il gradimento di Malick Fofana, pronto al trasferimento nel club capitolino ma il problema rimane il club. Secondo il Corsport, la società starebbe valutando quindi una possibile alternativa: il mercato dell’esterno di sinistra resta apertissimo e, accanto al belga, continua a vivere il canale con il Chelsea per Gittens.

    12:03
  2. 11:12
    Manchester City, annunciato Bouaddi nuovo volto della squadra

    Il Manchester City ha annunciato il sostituto di Rodri: è il 18enne marocchino Ayyoub Bouaddi, che arriva dal Lille per 95 milioni di euro e ha firmato un contratto fino al 2031. Operazione molto in risalto sui media inglese. 

    11:14
  4. 10:38
    Lecce, ufficiale Ilic

    Arriva l’annuncio ufficiale del Lecce: Ivan Ilic è un nuovo calciatore giallorosso. Il centrocampista serbo è stato preso in prestito con diritto di riscatto dal Torino. “

    L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ivan Ilić dal Torino F.C.

    Il centrocampista serbo classe 2001 vestirà la maglia numero 20.”, il testo del comunicato.

    10:49
  5. 10:20
    Atalanta, vicina la cessione di Ahanor al Chelsea

    Secondo quanto appreso da BBC Sport, l’Atalanta sarebbe disposta a cedere Ahanor al Chelsea qualora venisse raggiunta la sua valutazione di 40 milioni di euro (34,3 milioni di sterline). Una cifra che gli inglesi dovrebbero accordare a breve.

    10:22
  6. 10:17
    Il Liverpool vicino all'ingaggio di Barcola

    Il Liverpool è vicino all’acquisto di Bradley Barcola dal Paris Saint-Germain per una cifra che dovrebbe superare i 100 milioni di sterline. A riportarlo è BBC Sport.

    10:20
  7. 09:54
    Ricci al Como, quasi fatta

    Secondo Sky Sport, il Como sarebbe in chiusura per l’acquisto in prestito con diritto di riscatto di Ricci dal Milan.

    09:57
  8. 09:39
    Lazio, ufficiale Pinamonti

    Andrea Pinamonti è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Operazione a titolo definitivo da circa 12 milioni di euro tra parte fissa e bonus. La nota: “La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Pinamonti dall’U.S. Sassuolo Calcio”.

    09:44
  10. 09:13
    Roma su Morato

    La Roma aspetta una risposta dal Nottingham Forest per Morato, dopo la virata. La trattativa continua e le parti si riaggiorneranno per trovare l’accordo giusto che i giallorossi vedono nel prestito con diritto di riscatto.

    09:15
  11. 09:10
    Fiorentina-Kean, la situazione

    Moise Kean desidera il Como e con questa possibilità la possibilità di disputare la Champions. Il club è pronto a cedere Morata al Leganes. Poi si continuerà a negoziare con la Fiorentina che ha multato il giocatore.

    09:14
  12. 09:05
    Juve, la grana Koop

    Secondo quanto scrive oggi Tuttosport, Carnevali ha già l’accordo verbale con l’entourage di Franck Kessie sulla base di un triennale da 4,5 milioni di euro netti a stagione, ma non ha ancora affondato il colpo. Per evitare il Settlement Agreement imposto dalla Uefa, la Juventus valuta la cessione di David, che non gradisce la destinazione proposta. Si dovrebbe quindi tentare la via Koopmeiners, che “alleggerirebbe” con la sua partenza la situazione.

    09:12
  13. 08:58
    Leao tra Aston Villa e Galatasaray

    Rafa Leao è sempre d’attualità per il Milan. Dopo l’accordo tra Milan e Galatasaray sono partite le trattative col giocatore che chiede oltre 10 milioni di euro per trasferirsi in Turchia. Secondo l’esperto Di Marzio, l’Aston Villa ha rilanciato, arrivando quasi a pareggiare la proposta turca (quasi 50 milioni tra parte fissa e bonus), con una proposta al giocatore di 7 milioni all’anno. Attesa la sua decisione.

    09:03
  14. 08:44
    Napoli su Guiu

    Passiamo al Napoli. Il club continua a lavorare per Guiu del Chelsea. È lo spagnolo il colpo giovane che aspetta mister Allegri per il reparto, a pochi giorni dalla conclusione della sessione estiva.

    09:00
  16. 08:30
    La Juve insiste per Kessie

    Secondo Gianluca Di Marzio, la Juventus continua a trattare per Kessié, ma per il suo arrivo i bianconeri dovrebbero completare un’altra uscita a centrocampo (oltre a Miretti verso il Besiktas) ovvero David che non sembra convinto della possibile destinazione. Turchia e Besiktas potrebbero risolvere la questione.

    10:02

  18. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative di oggi, 26 agosto. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa. Oggi sorteggi e qualche manovra attesa in vista dell’imminente chiusura.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta rilancio Aston Villa per Leao, via Ricci dal Milan, Ahanor al Chelsea, Juve rischio Kessie Fonte: ANSA

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