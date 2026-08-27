Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Rumors e indiscrezioni su trattative e operazioni in questo 27 agosto partito il campionato in attesa del sorteggio Champions previsto oggi. A pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva, la Juventus continua a monitorare la situazione di Kessie seguito anche dalla Roma e valuta Sorloth. Rischio Zirkzee, dopo l’inserimento di Paratici e della Fiorentina per il giocatore ex Bologna. Ricci al Como. L’Inter prova a chiudere le ultime cessioni e punta un attaccante “d’occasione” a parametro zero e in prestito. Napoli studia l’ultimo colpo. Kean multato dalla Fiorentina punta il Como. Qui tutte le notizie della giornata del 27 agosto: