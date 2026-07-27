kI rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, venerdì 24 luglio, quando siamo quasi entrati nell’ultimo mese di calciomercato. La Juventus ci prova concretamente per Stones, il difensore inglese è attualmente svincolato, il Galatasary punta con decisione a Rafa Leao (il club turco vuole un’operazione in prestito con diritto di riscatto). Inter-Romero è la settimana decisiva, Manchester United offerta concreta per Konè della Roma con i giallorossi che nella notte hanno chiuso la trattativa col Bologna per Castro (felsinei che incasseranno 35 milioni di euro), al Torino piace Comuzzo (Fiorentina). intesa trovata tra Roma-Bologna per lo scambio Dovbyk-Castro. Diomande è un nuovo giocatore del Real Madrid, Barcola non rinnova col PSG, Qui tutte le notizie della giornata del 27 luglio: