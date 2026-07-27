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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, la Juve pensa a Stones, il Galatasaray stringe per Leao. Castro-Roma è fatta!

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 27 luglio dopo l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e i principali campionati esteri

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Aggiorna

Riassunto dell'evento

kI rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, venerdì 24 luglio, quando siamo quasi entrati nell’ultimo mese di calciomercato. La Juventus ci prova concretamente per Stones, il difensore inglese è attualmente svincolato, il Galatasary punta con decisione a Rafa Leao (il club turco vuole un’operazione in prestito con diritto di riscatto). Inter-Romero è la settimana decisiva, Manchester United offerta concreta per Konè della Roma con i giallorossi che nella notte hanno chiuso la trattativa col Bologna per Castro (felsinei che incasseranno 35 milioni di euro), al Torino piace Comuzzo (Fiorentina). intesa trovata tra Roma-Bologna per lo scambio Dovbyk-Castro. Diomande è un nuovo giocatore del Real Madrid, Barcola non rinnova col PSG, Qui tutte le notizie della giornata del 27 luglio:

Cronaca in diretta

  1. 10.00
    Juve, tutto su Stones

    La Juventus ha avviato i contatti con l’entourage del difensore inglese. Il giocatore si è svincolato dal Manchester City e aspetta la chiamata dei bianconeri. Da capire la fattibilità e i costi dell’operazione visto l’ingaggio importante dello stesso Stones. 

    09:59
  2. 09.47
    gettyimages-2267438534 Fonte:Getty
    Roma, ufficiale Castro!

    Dopo l’amaro in bocca per Summerville, la Roma acquista il centravanti. Ufficiale, infatti, il passaggio di Santiago Castro dal Bologna, con il club felsineo che incasserà dalla cessione 35 milioni e due di bonus. Le due società, inoltre, continuano a parlarsi per Dovbyk, l’ucraino è tra gli obiettivi dei rossoblù. 

    09:46

  5. La Juventus ci prova concretamente per Stones, il difensore inglese è attualmente svincolato, il Galatasary punta con decisione a Rafa Leao (il club turco vuole un’operazione in prestito con diritto di riscatto). Inter-Romero è la settimana decisiva, Manchester United offerta concreta per Konè della Roma,  al Torino piace Comuzzo (Fiorentina, intesa trovata tra Roma-Bologna per lo scambio Dovbyk-CastroDiomande è un nuovo giocatore del Real Madrid, Barcola non rinnova col PSG,

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