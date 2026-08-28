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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta svolta Kessie, Sinner carica Juve, Milan su Bayoho e nodo Leao, Zirkzee alla Fiorentina

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 28 agosto dopo i colpi e un parziale riassetto delle squadre all'avvio del campionato

Aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

A pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva si aggiungono tasselli. Ultimi affari, trattative e operazioni lampo in questo 28 agosto all’indomani del sorteggio Champions. La Juventus prova a chiudere per Kessie seguito anche dalla Roma. A forte rischio Zirkzee, dopo l’inserimento di Paratici e della Fiorentina. Ricci al Como, ma il Milan punta a risolvere il nodo Leao e alla cessione di Gimenez, Tomori e Fofana. Moise Kean giocherà nel Como. L’Inter prova a chiudere le ultime cessioni e punta un attaccante “d’occasione” a parametro zero e in prestito. Napoli studia l’ultimo colpo. Qui tutte le notizie della giornata del 28 agosto:

Cronaca in diretta

  1. 10:10
    Parma, Fabbian pronto alla firma

    Giovanni Fabbian è il rinforzo per il centrocampo del Parma. Arrivato dalla Fiorentina con diritto di riscatto a 14 milioni, è in città da ieri per visite e firma. Dopo l’infortunio di Nicolussi Caviglia, che sarà operato per risolvere il problema della pubalgia, il Parma ha così sistemato la mediana. Presentata un’offerta al Boca Juniors per Zeballos che, però, attende anche l’eventuale offerta del Napoli.

    10:12
  2. 09:59
    Le date del calciomercato

    Ricordiamo che la finestra estiva di mercato della Serie A e della Serie B si è aperta ufficialmente il 29 giugno 2026, e si chiuderà martedì prossimo, il 1° settembre, alle ore 20. Il mercato invernale invece inizierà il 2 gennaio 2027 e terminerà il 1° febbraio alle 20.

    10:08
  4. 09:32
    Leao, avanti con l'Aston Villa

    Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, l‘Aston Villa ha contattato direttamente l’esterno del Milan e della nazionale portoghese Rafael Leao, nel tentativo di superare il Galatasaray e chiudere quanto prima.

    09:38
  5. 09:31
    Julian Alvarez, telenovela infinita

    L’Arsenal non intende rinunciare all’acquisto dell’attaccante argentino Julian Alvarez, 26 anni, desideroso di lasciare l’Atletico Madrid che ha rotto pubblicamente con il Barcellona. A riportarlo è il Daily Mail.

    09:36
  6. 09:11
    Napoli, Gabriele Jesus, Guiu e Woltemade

    Il Napoli continua a lavorare per il reparto offensivo. Gabriel Jesus resta il preferito di Massimiliano Allegri, ma il Napoli ha avanzato una richiesta anche per Marc Guiu e si è informato per un prestito di Nick Woltemade dal Newcastle (riferisce Fabrizio Romano). Tutto in divenire, in queste ultime ore di trattative.

    09:34
  7. 08:59
    Zirkzee alla Fiorentina

    Per il dopo Moise Kean destinato al Como, la Fiorentina lavora per Igor Matanovic del Friburgo e sul franco-congolese Arnaud Kalimuendo del Nottingham Forest. Si tratta di operazioni che arriveranno o si sbloccheranno solo dopo la risposta del Manchester United su Joshua Zirkzee. Offerta per un prestito oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto a favore dei viola, pronti a pagare tutti i 3,5 milioni di euro netti all’anno previsti dallo stipendio dell’attaccante olandese ex Bologna. Si spera e si attende un feedback.

    09:12
  8. 08:58
    Inter pensa giovane

    L’Inter punta per l’Under 23 il centrocampista brasiliano dell’Hellas Verona, Charlys rientrato da un prestito.

    09:08
  10. 08:47
    Bahoya piace al Milan

    Rafa Leao si appresta a scegliere la prossima squadra con preferenza per l’Aston Villa sul Galatasaray, il Milan guarda oltre e punta anche Jean-Mattéo Bahoya, fantasista dell’Eintracht Francoforte: per Footmercato è uno dei primissimi nomi sulla lista dei rossoneri. Operazione da chiudere in fretta.

    09:05
  11. 08:44
    Sinner ospite della Juventus

    Tra una visita e l’altra e le probabili terapie al J Medical, Jannik Sinner ha incontrato la squadra e Luciano Spalletti. Applausi e attestati di stima per il numero 1 ATP che ha incontrato i giocatori in campo, alla Continassa.

    09:03
  12. 08:30
    La Juve vuole chiudere per Kessie, Roma permettendo

    Rimane centrale l’operazione Kessie. La Juventus tenta di chiudere dopo l’incontro a Milano di ieri tra la dirigenza bianconera e gli agenti del giocatore, che desidera l’Italia. Accordo biennale e 4,5 milioni per il giocatore ex Milan. Accordo imminente anche per allontanare l’ombra della Roma.

    10:02

  14. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative di oggi, 26 agosto. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa. Oggi sorteggi Europa League e CL e gli ultimi colpi di questa sessione agli sgoccioli. 

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta svolta Kessie, Sinner carica Juve, Milan su Bayoho e nodo Leao, Zirkzee alla Fiorentina Fonte: ANSA

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