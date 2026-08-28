Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

A pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva si aggiungono tasselli. Ultimi affari, trattative e operazioni lampo in questo 28 agosto all’indomani del sorteggio Champions. La Juventus prova a chiudere per Kessie seguito anche dalla Roma. A forte rischio Zirkzee, dopo l’inserimento di Paratici e della Fiorentina. Ricci al Como, ma il Milan punta a risolvere il nodo Leao e alla cessione di Gimenez, Tomori e Fofana. Moise Kean giocherà nel Como. L’Inter prova a chiudere le ultime cessioni e punta un attaccante “d’occasione” a parametro zero e in prestito. Napoli studia l’ultimo colpo. Qui tutte le notizie della giornata del 28 agosto: