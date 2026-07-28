LIVE Calciomercato e Consiglio Federale FIGC in diretta: Malagò verso l'annuncio del nuovo CT

Ultimo aggiornamento: 28-07-2026 12:14

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, martedì 28 luglio, quando siamo quasi entrati nell’ultimo mese di calciomercato. Giovanni Malagò è pronto a svelare il nuovo CT della Nazionale. L’Inter preleva a parametro zero l’ex Manchester City Stones, per l’inglese contratto biennale a quattro milioni di euro. La Juventus è vicina a Suzuki del Parma e sonda il terreno per Andre del Corinthians, duello turco tra Fenerbahce-Galatasary per Rafa Leao. Castro è un nuovo giocatore della Roma, capitolini che pensano anche anche a Gabriel Martinelli (Arsenal). Torino fatta per Comuzzo (Fiorentina). Il Como è pronto a chiudere per Couto del Borussia e accelera per Lucumi. Diomande è un nuovo giocatore del Real Madrid, Venezia su Sergio Ramos, Barcola non rinnova col PSG e piace al Liverpool. Qui tutte le notizie della giornata del 28 luglio: