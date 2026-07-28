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LIVE Calciomercato e Consiglio Federale FIGC in diretta: Malagò verso l'annuncio del nuovo CT

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 28 luglio dopo l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e i principali campionati esteri

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Aggiorna

Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, martedì 28 luglio, quando siamo quasi entrati nell’ultimo mese di calciomercato. Giovanni Malagò è pronto a svelare il nuovo CT della Nazionale. L’Inter preleva a parametro zero l’ex Manchester City Stones, per l’inglese contratto biennale a quattro milioni di euro. La Juventus è vicina a Suzuki del Parma e sonda il terreno per Andre del Corinthians, duello turco tra Fenerbahce-Galatasary per Rafa Leao. Castro è un nuovo giocatore della Roma, capitolini che pensano anche anche a Gabriel Martinelli (Arsenal). Torino fatta per Comuzzo (Fiorentina). Il Como è pronto a chiudere per Couto del Borussia e accelera per Lucumi. Diomande è un nuovo giocatore del Real Madrid, Venezia su Sergio Ramos, Barcola non rinnova col PSG e piace al Liverpool. Qui tutte le notizie della giornata del 28 luglio:

Cronaca in diretta

  1. 12.14
    Italia, si va verso Mancini-Ranieri

    Roberto Mancini e Claudio Ranieri. Accoppiata forte, manca solo l’ufficialità del presidente della Federazione Giovanni Malagò. 

    12:13
  2. 12.08
    gettyimages-2287451572 Fonte:Getty
    Italia, le parole di Chiellini

    Queste le fresche parole di Giorgio Chiellini. “Ci tenevo a precisare che io sono contento del mio ruolo nella Juve e voglio continuare a supportare Carnevali”. Prende sempre più quota quindi il profilo di Claudio Ranieri come direttore tecnico della Nazionale italiana.

    12:08
  4. 12.05
    Italia, Ranieri nuovo DT?

    Rimane in piedi anche la candidatura di Claudio Ranieri come nuovo direttore tecnico dopo le dimissioni di Paolo Maldini.

    12:04
  5. 12.02
    Chiellini e Marotta presenti

    Giorgi Chiellini arrivato in compagnia di Beppe Marotta. Manca ancora Simonelli, presidente della Lega di Serie A.

    12:02
  6. 11.35
    gettyimages-2273559915 Fonte:Getty
    Italia, Mancini favorito

    Secondo le ultime notizie ricevute, il prescelto di Giovanni Malagò resta il ritorno di Roberto Mancini.

    11:35
  7. 11.31
    Italia, Malagò scherza coi giornalisti

    Scherza con i giornalisti presenti l’ex presidente del CONI, Giovanni Malagò. “Più di offrirvi un caffè non posso fare”. Il nome del nuovo CT può già uscire oggi durante la conferenza delle ore 12.00

    11:31
  8. 11.09
    Italia, il toto allenatori

    Sfumati Pep Guardiola e Andrea Pirlo e dopo le dimissioni di Leonardo-Maldini, cresce l’attesa per conoscere chi sarà il prossimo CT della Nazionale italiana. Il favorito è Roberto Mancini, resta sullo sfondo anche il nome di Antonio Conte, libero dopo la doppia annata positiva a Napoli.  

    11:08
  10. 11.06
    gettyimages-2282239204 Fonte:Getty
    Italia, alle 12 il Consiglio Federale

    Tutto pronto per il Consiglio Federale. VirgilioSport lo seguirà in diretta, Malagò è già arrivato in sede. Dalle 12 si parte, cresce l’attesa per conoscere il nuovo Commissario tecnico che guiderà la Nazionale.

    11:06
  11. 11.01
    Fiorentina, le prossime mosse

    Fabio Paratici è scatenato! La Fiorentina, infatti, punta forte l’ex Bologna Dan Ndoye, attualmente al Nottingham Forrest e il centravanti del Parma, Mateo Pellegrino sul quale c’è anche l’interesse della Juventus. 

    11:02
  12. 10.33
    PSG, Barcola sul mercato

    Il Paris Saint Germain ha messo ufficialmente sul mercato Bradley Barcola. La valutazione è di 170 milioni di euro, sul francese c’è il Liverpool. 

    10:32
  13. 10.20
    Milan, Leao c’è il Fenerbahce

    La situazione ingarbugliata legata a Rafa Leao potrebbe prestissimo sciogliersi una volta per tutte. Il club turco, infatti, fa sul serio per il portoghese ed è pronto a presentare alla società rossonera un’offerta pari a cinquanta milioni di euro. Il giocatore, però, aspetta ancora una chiamata dalla Premier League che non arriva!

    10:20
  14. 10.10
    Italia, la decisione finale sul nuovo CT

    Il consiglio federale voluto da Malagò è previsto per le ore 12.00 di oggi. Il nuovo presidente della FIGC svelerà anche il nome del nuovo allenatore. Roberto Mancini è il favorito dopo le dimissioni del tandem Leonardo-Maldini, riflettori focalizzati anche sull’italo-brasiliano Thiago Motta. Conte lontano.

    10:09
  16. 10.04
    gettyimages-2275992400 Fonte:Getty
    Juve, accelerata per Suzuki

    Prova ad accelerare sul mercato la Juventus, dopo la beffa Stones. Il club bianconero è al lavoro per convincere Suzuki, il numero uno del Parma piace anche al PSG ma in Francia non sarebbe titolare. L’obiettivo principale per la porta di Massara e Carnevali rimane ancora Martinez.

    10:03
  17. 09.57
    Bologna, visite mediche per Dovbyk

    Dovbyk sarà un nuovo giocatore del Bologna. L’ucraino ha accettato la corte felsinea e si trasferirà in rossoblù sotto la formula del prestito con diritto di riscatto. Oggi le visite mediche. 

    09:56
  18. 09.48
    Inter, ufficiale Stones!

    L’Inter piazza il primo colpo del mercato estivo. Si tratta di Stones, difensore svincolato dal Manchester City. Per l’inglese un contratto di due anni a 4 milioni di euro netti a stagione. Superata la concorrenza della Juventus. 

    09:48

  20. L’Inter preleva a parametro zero l’ex Manchester City Stones, per l’inglese contratto biennale a quattro milioni di euro. La Juventus è vicina a Suzuki del Parma e sonda il terreno per Andre del Corinthians, duello turco tra Fenerbahce-Galatasary per Rafa Leao. Castro è un nuovo giocatore della Roma, capitolini che pensano anche anche a Gabriel Martinelli (Arsenal). Torino fatta per  Comuzzo (Fiorentina). Il Como è pronto a chiudere per Couto del Borussia e accelera per LucumiDiomande è un nuovo giocatore del Real Madrid, Venezia su Sergio Ramos, Barcola non rinnova col PSG e piace al Liverpool. 

LIVE Calciomercato e Consiglio Federale FIGC in diretta: Malagò verso l'annuncio del nuovo CT Fonte: Getty

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