I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni animano questo lunedì, primo giorno ufficiale di apertura della sessione estiva, nel mezzo dei Mondiali americani. Marco Palestra al Chelsea, al Como Nico Paz con interrogativi sul mercato Inter. La Juventus insiste per Kolo Muani, Kessié si propone. Il Milan incomincia a impostare il mercato accollandosi le critiche dei tifosi. Qui tutte le notizie della giornata del 29 giugno:
Cultura e territorio
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