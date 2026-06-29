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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Dybala-Roma rimandato, Juve su Muharemovic, Kolo Muani a un passo

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 29 giugno giorno di apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e non solo

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni animano questo lunedì, primo giorno ufficiale di apertura della sessione estiva, nel mezzo dei Mondiali americani. Marco Palestra al Chelsea, al Como Nico Paz con interrogativi sul mercato Inter. La Juventus insiste per Kolo Muani, Kessié si propone. Il Milan incomincia a impostare il mercato accollandosi le critiche dei tifosi. Qui tutte le notizie della giornata del 29 giugno:

Cronaca in diretta

  1. 10:16
    Palestra e Nico Paz sfumati, l'Inter punta al rinnovo di Pio Esposito

    Palestra e Nico Paz sono sfumati, almeno per ora. Nella giornata di venerdì c’è stato un primo incontro per il rinnovo di Pio Esposito: come anticipato, Marotta punta a trattenere prima di tutto giovani motivati e attaccati alla maglia.

    10:18
  2. 10:02
    L'idea Gatti-Lobotka, l'ordine prima di tutto

    Alla Juventus, Luciano Spalletti ha indicato Lobotka come la priorità per rinforzare il centrocampo bianconero. Oggi nuovo vertice per Kolo Muani sì, ma poi toccherà valutare la fattibilità sull’asse Torino-Napoli dell’operazione che vedrebbe il difensore ex Frosinone passare in azzurro. Bisognerà capire la disponibilità di Mister Allegri.

    10:09
  4. 10:01
    Milan, i dettagli dell'accordo con Goncalo Ramos

    I dettagli della tanto discussa operazione che ha visto approdare a Milano Gonçalo Ramos. Operazione a titolo definitivo dal Psg per 65 milioni di euro più 5 di bonus. Visite mediche svolte in gran segreto in Florida e a ore le firme sull’accordo. Molto discusso, il contratto così come viene presentato lo porterebbe in testa alla classifica degli acquisti più costosi.

    10:04
  5. 09:59
    Milan su Antonio Silva

    Il Milan ha un nuovo obiettivo, Antonio Silva. Dopo aver risolto la questione centravanti con l’operazione monstre (molto discussa) per portare Gonçalo Ramos a Milano, i rossoneri si concentrano ora sulla difesa e in particolare sul centrale. Il giocatore è in scadenza con il Benfica nel 2027.

    10:01
  6. 09:55
    La Juve su Muharemovic

    Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, sono partiti infatti i primi contatti concreti tra la Juventus e Sassuolo per Tarik Muharemovic, centrale classe 2003 reduce da una stagione molto positiva sotto la guida di Fabio Grosso e attualmente impegnato ai Mondiali con la Bosnia.

    09:57
  7. 09:50
    Juventus, si stringe per Kolo Muani

    La Juventus in questa sessione deve acquistare un attaccante, un portiere ed un difensore centrale per prepararsi alla prossima stagione. Giovanni Carnevali avrà il compito anche di fare cassa e registrare plusvalenze per riportare equilibrio a livello di bilancio e di chiudere sul primo obiettivo quanto prima, Randal Kolo Muani il cui cartellino è oggetto di valutazione da parte del Paris Saint-Germain. Per la porta ancora in lizza Dibu Martinez con Guglielmo Vicario del Tottenham alternativa e Mihajlovic-Savic sullo sfondo.

    09:55
  8. 09:45
    Dybala-Roma, ancora tutto da sbloccare

    Prima la cessione poi i rinnovi, compreso quello di Dybala. Il prossimo calciatore giallorosso con il quale si inizierà a discutere di rinnovo sarà Lorenzo Pellegrini, che sembra sia vicino al progetto di Gasperini.

    09:52
  10. 09:20
    La Roma deve vendere

    La Roma deve completare una cessione entro domani, martedì 30 giugno, per i paletti imposti dal Fair Play FinanziarioD’Amico lavora sulla situazione Soulé, per l’argentino è attesa un’importante offerta dall’Arabia che aiuterebbe la società.

    09:51
  11. 09:10
    Como, il commento del papà di Nico Paz

    Dagli Stati Uniti arriva il commento del papà di Nico Paz, intervistato da Flashcore: “Voleva fortemente giocare ancora qui, non era facile perché lo voleva anche il Real Madrid, ma lui voleva stare ancora al Como e giocare la Champions, potrebbe tornare di nuovo a Madrid per la recompra, ma devo dire che sono molto felice. Lui ci tiene davvero tanto, si sente molto amato ed è felicissimo di restare al Como. Per il contesto, per la squadra e per l’allenatore che ha e il progetto della società, ma anche per la città, insomma si sente completamente del Como ed è felice, è l’opzione migliore per Nico”.

    09:49
  12. 08:59
    Como, oltre il colpo Nico Paz

    Il Como dopo Nico Paz non si ferma e continua a valutare altri profili. Quello che era considerato un’alternativa allo spagnolo, Mattia Liberali, adesso potrebbe arrivare lo stesso. Il Como eserciterebbe la clausola da 6 milioni al Catanzaro (di cui il 50% verrà incassato dal Milan).

    09:47
  13. 08:30
    Apertura ufficiale sessione estiva calciomercato

    La sessione estiva di calciomercato apre ufficialmente oggi, 29 giugno: al via al deposito dei contratti e alla parte più viva delle trattative.

    09:47

  15. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative in divenire in attesa dell’apertura ufficiale della sessione estiva. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa. Il caso Nico Paz agita l’Inter così come la scelta del Milan.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Dybala-Roma rimandato, Juve su Muharemovic, Kolo Muani a un passo Fonte: ANSA

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