Dagli Stati Uniti arriva il commento del papà di Nico Paz, intervistato da Flashcore: “Voleva fortemente giocare ancora qui, non era facile perché lo voleva anche il Real Madrid, ma lui voleva stare ancora al Como e giocare la Champions, potrebbe tornare di nuovo a Madrid per la recompra, ma devo dire che sono molto felice. Lui ci tiene davvero tanto, si sente molto amato ed è felicissimo di restare al Como. Per il contesto, per la squadra e per l’allenatore che ha e il progetto della società, ma anche per la città, insomma si sente completamente del Como ed è felice, è l’opzione migliore per Nico”.