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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Leao storie turche, Kolo tutto fatto per il ritorno alla Juve e Theo Hernandez si offre

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 29 luglio dopo l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e i principali campionati esteri

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

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Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, mercoledì 29 luglio, quando siamo quasi entrati nell’ultimo mese di calciomercato. Giovanni Malagò ha scelto Roberto Mancini come nuovo CT della Nazionale, Claudio Ranieri direttore tecnico, oggi alle 18 la conferenza stampa di presentazione. L’Inter preleva a parametro zero l’ex Manchester City Stones, per l’inglese contratto biennale a quattro milioni di euro. La Juve si avvicina a Kolo Muani, Lucumi vuole la Vecchia Signora e rifiuta il Como, duello turco tra Fenerbahce-Galatasary per Rafa Leao. Castro nuovo giocatore della Roma. Soulè proposto al Milan, i capitolini, invece, pensano ad Abde Ezzalzouli del Betis. Torino fatta per Comuzzo (Fiorentina). Il Como è pronto a chiudere per Couto del Borussia, Savinho vuole lasciare il Manchester City. Qui tutte le notizie della giornata del 29 luglio:

Cronaca in diretta

  1. 13.33
    Napoli, le mosse per la difesa

    Diversi i profili opzionati da Giovanni Manna per il reparto difensivo. Tra questi ci sono Federico Gatti (Juve), Badiashile (Chelsea), Gabriel (Lecce) e Todibo del West Ham. 

    13:32
  2. 13.04
    Juve, Alajbegovic interesse concreto

    Alajbegovic piace e non poco alla Juventus. Il Bayer Leverkusen valuta il bosniaco circa 30-35 milioni di euro, sul giocatore c’è anche il Chelsea, ma l’ex Pjanic consiglia al classe 2007 Torino come prossima destinazione. Trattativa avviata tra le parti. 

    13:03
  4. 12.35
    Lione, Openda ufficiale
    12:34
  5. 12.20
    Sassuolo, Bowie ci siamo!

    Il Sassuolo ha offerto 10 milioni di euro all’Hellas Verona per Bowie. Mulattieri, invece, vicino agli scaligeri. Trattativa in chiusura.

    12:19
  6. 12.03
    Atalanta, pressing per Jashari

    L’Atalanta è interessata a Jashari. L’ex Brugge non ha brillato nella prima stagione con il Diavolo alla luce anche dei tanti problemi fisici, i rossoneri chiedono almeno quaranta milioni di euro per lasciarlo partire. 

    12:03
  7. 11.35
    Lazio, tutto su Broja

    La Lazio continua a monitorare il ruolo di centravanti. Il sogno rimane Santiago Gimenez del Milan, torna di moda anche l’albanese Broja del Burnley, spesso accostato ai club di Serie A.

    11:34
  8. 11.17
    Milan, ufficiale Diawara

    Tutto fatto, notizia che la redazione di VirgilioSport vi aveva dato una settimana fa. Sankhoun Diawara è un nuovo giocatore del Milan, arriva dal Troyes. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2031 con opzione di prolungamento per un altro anno. Ha scelto la maglia col numero tredici.

    11:16
  10. 11.15
    gettyimages-1240007864 Fonte:Getty
    Milan, Leao conteso tra Gala e Fenerbahce

    Rafa Leao potrebbe trasferirsi in Turchia visto che proposte dai top club europei, al momento, non sono arrivate. I rossoneri chiedono 50 milioni di euro, il Fenerbahce ne offre 40 tramite un diritto/obbligo di riscatto. Il portoghese, invece, vuole un contratto da 10 milioni più bonus a stagione. 

    11:14
  11. 11.10
    Napoli, Lindstrom allo Schalke

    Lo Schalke 04 è a un passo da Lindstrom. Le parti sono al lavoro per trovare un accordo, il giocatore ha già aperto alla destinazione tedesca. 

    11:09
  12. 11.01
    Juve, Lucumi dice no al Como

    Lucumi continua a rifiutare qualsiasi avance dei lariani perché vuole solamente la Juventus. Il giocatore vuole aspettare fino all’ultimo, bianconeri che prima, però, devono vendere per liberare uno slot nel reparto difensivo. In uscita Rugani (piace al Sassuolo) e Napoli, nel mirino del Napoli di Allegri. 

    11:01
  13. 10.49
    Roma, piace Ezzalzouli

    La Roma valuta intensamente il profilo di Ezzalzouli, esterno offensivo del Betis. Il giocatore ha una valutazione di 30 milioni di euro. 

    10:49
  14. 10.25
    Juve, Theo Hernandez vuole i bianconeri

    Theo Hernandez si offre alla Juventus. Il francese vuole lasciare l’Al Hilal con il fine di tornare in Serie A. I bianconeri sono vigili sul giocatore con il club arabo che potrebbe anche cederlo in prestito con diritto di riscatto. Il principale nodo rimane lo stipendio dell’ex Milan visto che prende 12 milioni netti a stagione. 

    10:25
  16. 10.10
    gettyimages-2278015271 Fonte:Getty
    Milan, Soulè proposto

    Soulè è stato proposto al Milan. La Roma, infatti, ritiene il giocatore cedibile con il fine di sistemare il FairPlay finanziario. Da capire se ci saranno ulteriori approfondimenti tra le parti. 

    10:10
  17. 10.02
    Juve, ore decisive per Kolo

    Ore intense e decisive. Kolo Muani è pronto a ritornare alla Juventus. I bianconeri, infatti, hanno perfezionato l’offerta al PSG con i parigini che sono pronti ad accettare. L’accordo è stato trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni più bonus. 

    10:01

  19. Giovanni Malagò ha scelto Roberto Mancini come nuovo CT della Nazionale, Claudio Ranieri direttore tecnico, oggi alle 18 la conferenza stampa di presentazione. L’Inter preleva a parametro zero l’ex Manchester City Stones, per l’inglese contratto biennale a quattro milioni di euro. La Juve si avvicina a Kolo Muani, Lucumi vuole la Vecchia Signora e rifiuta il Como, duello turco tra Fenerbahce-Galatasary per Rafa Leao. Castro nuovo giocatore della Roma. Soulè proposto al Milan, i capitolini, invece, pensano ad Abde Ezzalzouli del BetisTorino fatta per  Comuzzo (Fiorentina). Il Como è pronto a chiudere per Couto del Borussia, Savinho vuole lasciare il Manchester City.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Leao storie turche, Kolo tutto fatto per il ritorno alla Juve e Theo Hernandez si offre Fonte: Getty

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