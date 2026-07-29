LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Leao storie turche, Kolo tutto fatto per il ritorno alla Juve e Theo Hernandez si offre

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, mercoledì 29 luglio, quando siamo quasi entrati nell’ultimo mese di calciomercato. Giovanni Malagò ha scelto Roberto Mancini come nuovo CT della Nazionale, Claudio Ranieri direttore tecnico, oggi alle 18 la conferenza stampa di presentazione. L’Inter preleva a parametro zero l’ex Manchester City Stones, per l’inglese contratto biennale a quattro milioni di euro. La Juve si avvicina a Kolo Muani, Lucumi vuole la Vecchia Signora e rifiuta il Como, duello turco tra Fenerbahce-Galatasary per Rafa Leao. Castro nuovo giocatore della Roma. Soulè proposto al Milan, i capitolini, invece, pensano ad Abde Ezzalzouli del Betis. Torino fatta per Comuzzo (Fiorentina). Il Como è pronto a chiudere per Couto del Borussia, Savinho vuole lasciare il Manchester City. Qui tutte le notizie della giornata del 29 luglio: