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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, per Leao il Milan chiede cifra da top, Inter su Khalaili e Chalobah, Muharemovic alla Juve

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 3 luglio dopo l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e i principali campionati esteri

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e primi annunci di questo venerdì, dopo l’apertura ufficiale della sessione estiva il 29 giugno e nel mezzo dei Mondiali americani. Il mercato dell’Inter prende forma dopo il caso Bastoni e i no di Palestra, passato al Chelsea, e di Nico Paz. La Juventus annuncia Ekthor, insiste per Kolo Muani mentre sul portiere c’è ancora incertezza. Il Milan perde Liberali dopo il colpo Goncalo Ramos ma incassa da Tonali. Dybala è vicinissimo al rinnovo con la Roma. Qui tutte le notizie della giornata del 3 luglio:

Cronaca in diretta

  1. 08:59
    Bastoni non si presenterà, impatto mercato

    Secondo quanto trapelato e riferito anche dal suo legale nei differenti interventi, Alessandro Bastoni potrebbe decidere di non presentarsi oggi dopo aver ricevuto l’avviso di garanzia nell’ambito dell’inchiesta escort. Intanto l’Inter si continua a muovere con cautela sul mercato. Continuano i contatti per Anan Khalaili, che piace anche al Napoli, e per la difesa Trevoh Chalobah.

    09:04
  2. 08:48
    Milan per Leao 60-70 milioni

    Come anticipato ieri anche Rafa Leao sarebbe nel mirino del Tottenham. Stando a quel che riferisce Sky Sport, il giocatore dovrebbe essere ceduto da Cardinale per una cifra che si aggira attorno ai 60-70 milioni.

    09:01
  4. 08:40
    Juventus, fatta per Muharemovic

    L’accelerazione della Juventus ha portato ad un passo in avanti significativo per chiudere l’operazione che porterà a Torino Tarik Muharemovic. Circa 18 milioni (16 + 2 di bonus) sono già pronti per essere versati al Sassuolo, mentre il giocatore che firmerà un quinquennale riceverà un ingaggio da 2 milioni a stagione. A riferirlo è Tuttosport.

    08:59

  6. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative in divenire oggi, 3 luglio. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa. 

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, per Leao il Milan chiede cifra da top, Inter su Khalaili e Chalobah, Muharemovic alla Juve Fonte: ANSA

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