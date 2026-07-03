I rumors e le indiscrezioni su trattative e primi annunci di questo venerdì, dopo l’apertura ufficiale della sessione estiva il 29 giugno e nel mezzo dei Mondiali americani. Il mercato dell’Inter prende forma dopo il caso Bastoni e i no di Palestra, passato al Chelsea, e di Nico Paz. La Juventus annuncia Ekthor, insiste per Kolo Muani mentre sul portiere c’è ancora incertezza. Il Milan perde Liberali dopo il colpo Goncalo Ramos ma incassa da Tonali. Dybala è vicinissimo al rinnovo con la Roma. Qui tutte le notizie della giornata del 3 luglio:
Estate in quota
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