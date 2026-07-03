Ultimo aggiornamento: 03-07-2026 09:08

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

I rumors e le indiscrezioni su trattative e primi annunci di questo venerdì, dopo l’apertura ufficiale della sessione estiva il 29 giugno e nel mezzo dei Mondiali americani. Il mercato dell’Inter prende forma dopo il caso Bastoni e i no di Palestra, passato al Chelsea, e di Nico Paz. La Juventus annuncia Ekthor, insiste per Kolo Muani mentre sul portiere c’è ancora incertezza. Il Milan perde Liberali dopo il colpo Goncalo Ramos ma incassa da Tonali. Dybala è vicinissimo al rinnovo con la Roma. Qui tutte le notizie della giornata del 3 luglio: