I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni animano questo martedì, secondo giorno ufficiale della sessione estiva, nel mezzo dei Mondiali americani. Marco Palestra al Chelsea, al Como Nico Paz con interrogativi sul mercato Inter. La Juventus insiste per Kolo Muani e prende contatti per Svilar. Il Milan incomincia a impostare il mercato accollandosi le critiche dei tifosi. Roma alle strette. Qui tutte le notizie della giornata del 30 giugno:
Cultura e territorio
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