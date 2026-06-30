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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, blitz Juve per Ekhator e Kolo Muani, asta Tonali, nuova pista Inter, Milan-Liberali

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 30 giugno dopo l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e non solo

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni animano questo martedì, secondo giorno ufficiale della sessione estiva, nel mezzo dei Mondiali americani. Marco Palestra al Chelsea, al Como Nico Paz con interrogativi sul mercato Inter. La Juventus insiste per Kolo Muani e prende contatti per Svilar. Il Milan incomincia a impostare il mercato accollandosi le critiche dei tifosi. Roma alle strette. Qui tutte le notizie della giornata del 30 giugno:

Cronaca in diretta

  1. 11:54
    Juventus, Carnevali: "Vlahovic? mai parlato con lui"

    A margine dell’evento di apertura del calciomercato estivo 2026 a Rimini, l’ad della Juventus Giovanni Carnevali ha parlato del mercato: “Stiamo portando avanti i discorsi per Kolo Muani ma non è facile. Martinez e Vicario non sono gli unici due portieri che stiamo seguendo”, confermando indirettamente altri nomi entrati nella lista (Svilar e Mihajlovic-Savic?). Poi su Vlahovic: “Personalmente non ho mai parlato con lui”.

    11:56
  2. 11:50
    Palestra, Ausilio rompe il silenzio

    Il ds dell’Inter, Piero Ausilio, a margine dell’evento di Rimini per l’apertura del calciomercato, ha commentato la trattativa sfumata per Marco Palestra: “Ho appena preso un due di picche che neanche alle scuole superiori. Abbiamo fatto quello che dovevamo, ma il nostro massimo è meno della metà di quello che possono fare gli altri”. E sulle alternative ha commentato senza fare nomi: “Stiamo cercando il profilo più adatto con l’allenatore”.

    11:54
  4. 11:35
    Ufficiale, De Vrij saluta l'Inter

    Dopo Sommer, Acerbi e Darmian, l’Inter ha salutato ufficialmente anche Stefan De Vrij.

    11:52
  5. 11:10
    Juve-Ekhator, la situazione

    Potrebbe chiudersi nelle prossime ore l’operazione tra Juve e Genoa per Ekhator. classe 2006 e valore di mercato pari a circa 18 milioni. Il vantaggio riguarda anche il doppio passaporto, italiano e nigeriano, che aiuta il club bianconero: la società confida in un piccolo sconto per chiudere a meno.

    11:19
  6. 10:40
    Robert Lewandowski ai Chicago Fire

    Robert Lewandowski approda in MLS: l’attaccante polacco, svincolato dopo l’esperienza al Barcellona, ha firmato per i Chicago Fire.

    10:58
  7. 10:09
    Milan, nome nuovo per la difesa

    Secondo quel che riporta il Mail, il Milan è pronto a offrire 21,5 milioni di sterline per il centrocampista inglese Mason Mount, ma il Manchester United non ha intenzione di cederlo.

    10:09
  8. 10:07
    Tonali nel mirino del Manchester City

    Il Manchester City è pronto a inserirsi nella trattativa del Tottenham per il centrocampista del Newcastle e della nazionale italiana Sandro Tonali, nonostante abbia già raggiunto un accordo con il Nottingham Forest per l’acquisto del centrocampista inglese Elliot Anderson. 

    10:08
  10. 10:05
    Manchester City, la situazione con Maresca in panchina

    L’ufficialità di Enzo Maresca al Manchester City potrebbe portare a una profonda ricostruzione della squadra, con il terzino inglese Rico Lewis, 21 anni, il difensore olandese Nathan Aké, 31 anni, il centrocampista spagnolo Nico Gonzalez, 24 anni, il difensore portoghese Ruben Dias, 29 anni, e l’esterno brasiliano Savinho, 22 anni, tutti potenzialmente in vendita. 

    10:07
  11. 10:02
    Harry Kane firmerà il rinnovo con il Bayern Monaco

    Il capitano dell’Inghilterra Harry Kane, impegnato nel Mondiale in corso, firmerà un nuovo contratto con il Bayern Monaco nonostante l’interesse del Barcellona. A riportarlo è l’Athletic.

    10:05
  12. 09:52
    Prime operazione dopo l'apertura ufficiale

    Attesa per oggi qualche prima importante operazione, a seguito dell’apertura ufficiale di Rimini.

    09:54
  13. 09:50
    Milan, operazione Liberali

    Anche Amorim vuole Liberali. Secondo Sky Sport, il talento del Catanzaro che ha segnato nella sfida d’esordio dell’Italia contro la Serbia a Euro U19 piace al Como che risulta in vantaggio ma su di lui c’è anche il Milan. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 6 milioni di euro con il 50% di rivendita in favore dei rossoneri.

    09:53
  14. 09:30
    Milan, ostacolo per Antonio Silva

    Prosegue l’attività del Milan sul mercato, che dopo aver chiuso per Gonçalo Ramos punta a un altro uomo di Jorge Mendes: Antonio Silva, 22 anni, sul quale però il Benfica non farà sconti. Operazione in sospeso secondo il Corsport e occhio anche alle alternative.

    09:46
  16. 09:10
    Roma, stop ai rinnovi con Dybala in pole

    Per le ragioni espresse prima, i rinnovi compreso quello di Paulo Dybala sono in stand by. Attenzione a Juventus e Napoli che potrebbero approfittarne, come anche a questo punto l’Inter che sarebbe nella condizione di inserirsi.

    09:44
  17. 08:50
    Conte verso l'Arabia?

    Stando al Corriere dello Sport l’Al-Ittihad vuole sostituire il portoghese Sergio Conceiçao con Antonio Conte. Per l’ex Juventus, Chelsea, Inter, Tottenham e Napoli sarebbe pronta un’offerta da 20 milioni di euro netti all’anno.

    09:43
  18. 08:30
    Juventus, contatti per Svilar

    Juve e il portiere. Fra i vari nomi emersi fra cui Dibu Martinez Vicario, ci sarebbe anche un terzo candidato forte secondo Matteo Moretto, in uno degli ultimi video presenti sul canale YouTube, e Fabrizio Romano. Si tratta della pista che porta a Mile Svilar della Roma. Con un contratto sino al 30 giugno 2030, i giallorossi dovrebbero vendere un giocatore entro il 30 giugno – oggi – per una questione di Fair Play Finanziario della UEFA, ma è difficile, complesso, complicato che si possa impostare un’operazione lampo con i bianconeri per Svilar. Intanto contatti ce ne sono stati e potrebbero evolvere verso un accordo.

    09:42

  20. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative in divenire oggi, giornata di apertura ufficiale della sessione estiva. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa. Passi avanti in questo lunedì che segna l’apertura ufficiale, da Rimini, della sessione estiva di calciomercato. Juric al Monza, ma anche piccoli passi avanti per Juve e Milan nelle rispettive trattative. Inter in cerca di riscatto.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, blitz Juve per Ekhator e Kolo Muani, asta Tonali, nuova pista Inter, Milan-Liberali Fonte: ANSA

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