A margine dell’evento di apertura del calciomercato estivo 2026 a Rimini, l’ad della Juventus Giovanni Carnevali ha parlato del mercato: “Stiamo portando avanti i discorsi per Kolo Muani ma non è facile. Martinez e Vicario non sono gli unici due portieri che stiamo seguendo”, confermando indirettamente altri nomi entrati nella lista (Svilar e Mihajlovic-Savic?). Poi su Vlahovic: “Personalmente non ho mai parlato con lui”.