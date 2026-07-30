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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve-Suzuki pista calda, Read obiettivo Roma. Barcola-Liverpool e Rodri al Real

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 30 luglio dopo l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e i principali campionati esteri

Aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Aggiorna

Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, giovedì 30 luglio, quando siamo entrati nell’ultimo mese di calciomercato. La Juventus dopo aver ceduto Openda al Lione, ha piazzato un doppio colpo in entrata con gli acquisti di Kolo Muani e Alajbegovic, la Vecchia Signora, ora, è pronta a chiudere per Suzuki. Visite mediche in programma per Stones, preso dall’Inter a parametro zero dal Manchester City. Rafa Leao ha accettato di trasferirsi in Turchia, da capire chi tra Fenerbahce o Galatasaray porterà al club di via Aldo Rossi l’offerta più convincente. Castro nuovo giocatore della Roma, i capitolini, inoltre, hanno offerto 25 milioni di euro al Feyenoord per Read. Soulè proposto al Milan, i capitolini. Torino fatta per Comuzzo (Fiorentina) e Kian Fitz-Jim (Ajax). Il Como tratta Lucumi sul quale c’è anche la Juve, Rodri a un passo dal Real Madrid, Liverpool affondo per Barcola. Qui tutte le notizie della giornata del 30 luglio:

Cronaca in diretta

  1. 10.33
    Real Madrid, Rodri ci siamo

    L’affare Rodri-Real Madrid potrebbe sbloccarsi prestissimo. I Blancos hanno offerto 50 milioni di euro al Manchester City e un ingaggio da top player al campione del Mondo. Si attende la risposta degli inglesi, il capitano della Roja, però, spinge a trasferirsi alla corte di Mourinho. 

    10:32
  2. 10.21
    Liverpool, assalto a Barcola

    Il Liverpool è pronto a dare l’affondo per Bradley Barcola. Il Psg valuta il francese 170 milioni di euro, nei prossimi giorni i Reds presenteranno la prima offerta ufficiale. 

    10:21
  4. 10.15
    gettyimages-2204935888 Fonte:Getty
    Roma, offerta per Read

    La Roma ha offerto 25 milioni di euro al Feyenoord per Givairo Reid. Sull’esterno c’è anche il Nottingham Forrest. 

    10:14
  5. 10.05
    Juve, Suzuki la priorità

    La Juventus punta con decisione su Suzuki. Il portiere del Parma è il prossimo obiettivo di Carnevali-Massari, l’alternativa al giapponese è Vicario del Tottenham. Sfuma definitivamente, invece, la pista che porta a Martinez. Trattativa avviata con i ducali. 

    10:05

  7. La Juventus dopo aver ceduto Openda al Lione, ha piazzato un doppio colpo in entrata con gli acquisti di Kolo Muani e Alajbegovic, la Vecchia Signora, ora, è pronta a chiudere per Suzuki. Visite mediche in programma per Stones, preso dall’Inter a parametro zero dal Manchester City. Rafa Leao ha accettato di trasferirsi in Turchia, da capire chi tra Fenerbahce o Galatasaray porterà al club di via Aldo Rossi l’offerta più convincente. Castro nuovo giocatore della Roma, i capitolini, inoltre, hanno offerto 25 milioni di euro al Feyenoord per Read. Soulè proposto al Milan, i capitolini. Torino fatta per  Comuzzo (Fiorentina) e Kian Fitz-Jim (Ajax). Il Como tratta Lucumi sul quale c’è anche la Juve, Rodri a un passo dal Real Madrid, Liverpool affondo per Barcola.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve-Suzuki pista calda, Read obiettivo Roma. Barcola-Liverpool e Rodri al Real Fonte: Getty

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