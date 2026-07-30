LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve-Suzuki pista calda, Read obiettivo Roma. Barcola-Liverpool e Rodri al Real

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, giovedì 30 luglio, quando siamo entrati nell’ultimo mese di calciomercato. La Juventus dopo aver ceduto Openda al Lione, ha piazzato un doppio colpo in entrata con gli acquisti di Kolo Muani e Alajbegovic, la Vecchia Signora, ora, è pronta a chiudere per Suzuki. Visite mediche in programma per Stones, preso dall’Inter a parametro zero dal Manchester City. Rafa Leao ha accettato di trasferirsi in Turchia, da capire chi tra Fenerbahce o Galatasaray porterà al club di via Aldo Rossi l’offerta più convincente. Castro nuovo giocatore della Roma, i capitolini, inoltre, hanno offerto 25 milioni di euro al Feyenoord per Read. Soulè proposto al Milan, i capitolini. Torino fatta per Comuzzo (Fiorentina) e Kian Fitz-Jim (Ajax). Il Como tratta Lucumi sul quale c’è anche la Juve, Rodri a un passo dal Real Madrid, Liverpool affondo per Barcola. Qui tutte le notizie della giornata del 30 luglio: