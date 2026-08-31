Nottata di intense trattative e ultime offerte per chiudere il mercato. Il penultimo giorno che ci divide dalla chiusura dalla sessione estiva si aggiungono ulteriori tasselli. Operazioni lampo in questo 31 agosto che vedono la Juventus ancora protagonista dopo la decisione di Kessie. Si punta forte su Zirkzee, dopo l’inserimento di Paratici e della Fiorentina ma qualora non finisse come sperato, c’è già l’alternativa. Individuato anche il centrocampista. Passiamo al Milan: oggi visite per Hutchinson. Napoli in procinto di perfezionare gli ultimi dettagli, Como invece si gode Moise Kean. Roma sull’esterno da regalare a Gasperini: Luiz Henrique prima scelta. Qui tutte le notizie della giornata del 31 agosto: