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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta Sarr alla Juve, intesa Zirkzee ma c'è Woltemade, visite Hutchinson-Milan, Roma scatenata

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 31 agosto a 24 ore dalla chiusura della sessione estiva per il mercato

Aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

Nottata di intense trattative e ultime offerte per chiudere il mercato. Il penultimo giorno che ci divide dalla chiusura dalla sessione estiva si aggiungono ulteriori tasselli. Operazioni lampo in questo 31 agosto che vedono la Juventus ancora protagonista dopo la decisione di Kessie. Si punta forte su Zirkzee, dopo l’inserimento di Paratici e della Fiorentina ma qualora non finisse come sperato, c’è già l’alternativa. Individuato anche il centrocampista. Passiamo al Milan: oggi visite per Hutchinson. Napoli in procinto di perfezionare gli ultimi dettagli, Como invece si gode Moise Kean. Roma sull’esterno da regalare a Gasperini: Luiz Henrique prima scelta. Qui tutte le notizie della giornata del 31 agosto:

Cronaca in diretta

  1. 11:14
    Monza, Ziolkowski in arrivo

    Jan Ziolkowski è un nuovo giocatore del Monza: il difensore si trasferisce in prestito con diritto di riscatto dalla Roma dopo una trattativa seguita anche la scorsa settimana e giunta alla conclusione.

    11:23
  2. 10:50
    Lecce, in arrivo Monteiro

    Il Lecce ha reso noto sui propri canali social l’arrivo di Joel Monteiro dello Young Boys. Il giocatore è in arrivo in Italia, dove svolgerà le consuete visite e test medici. Operazione a titolo definitivo a circa 3 milioni di euro.

    10:54
  4. 10:36
    Roma, ufficiali De Roon e Balerdi

    Ufficiali intanto Marten De Roon dall’Atalanta e Leonardo Balerdi dal Marsiglia. El Aynaoui va verso il Lipsia, invece. Roma pronta per il palcoscenico europeo, o quasi.

    10:38
  5. 10:34
    Roma, si prova il tutto per tutto per Luiz Henrique

    La Roma insiste per Luiz Henrique. Il brasiliano è sempre più vicino al club giallorosso: la società lavora per chiudere con lo Zenit. L’offerta sul tavolo è un prestito a 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 30.

    10:36
  6. 10:24
    Udinese, visite per Jovanovic

    Visite mediche anche per il vice-Zaniolo. L’Udinese aspetta Lazar Jovanovic dello Stoccarda che stamani, in orario, si è presentato a Villa Stuart.

    10:34
  7. 10:01
    Cagliari, visite per Gagliardini

    Sono incominciate, intanto, le visite mediche di Roberto Gagliardini con il Cagliari. Manca poco a firma e relativo annuncio per il giocatore.

    10:33
  8. 09:48
    Juve-Pape Sarr, accordo con il Tottenham: atteso a Torino

    La Juventus starebbe per chiudere il colpo Pape Sarr. Stando a Sky Sport, l’offerta è stata accettata, da parte del Tottenham con il giocatore che è atteso a Torino per visite e firma. Prestito con obbligo di riscatto (totale 30 milioni) legato a alla qualificazione in Europa + 50% delle presenze.

    09:50
  10. 09:46
    Fofana al Lione

    Youssouf Fofana si prepara a lasciare il Milan entro domani. E’ in definizione il trasferimento del centrocampista francese al Lione, dove ritroverà Fonseca. Operazione in prestito con diritto di riscatto.

    09:48
  11. 09:40
    Roma, si prova a chiudere per Leweling

    Liverpool ed Everton sono interessati all’esterno dello Stoccarda Jamie Leweling, 25 anni, con la Roma che sta spingendo per ingaggiare il tedesco. A riportare la news è stato l’esperto di mercato Patrick Berger.

    09:46
  12. 09:25
    Pulisic verso il Tottenham?

    Il Tottenham ha chiesto informazioni al Milan riguardo all’acquisto dell’esterno offensivo statunitense Christian Pulisic. A riportarlo è Teamtalk.

    09:31
  13. 09:08
    Milan, arrivato Hutchinson

    Dopo l’addio a Rafa Leao, finito in Turchia il Milan si prepara ad accogliere Omari Hutchinson. Il giocatore è arrivato in Italia nella serata di domenica 30 agosto e oggi svolgerà le visite mediche alla clinica La Madonnina prima di firmare il suo nuovo contratto rossonero.

    09:19
  14. 09:01
    Intrigo Ahanor al Crystal Palace

    Colpo di scena per il Chelsea e Honest Ahanor ceduto dall’Atalanta per 48 milioni:  verrà girato questa stagione in prestito al Crystal Palace. Ma per il regolamento della Premier League non si possono prestare due giocatori allo stesso club e il Chelsea che ha già dato Alex Disasi al Crystal Palace. Quindi formalmente il prestito risulterà dall’Atalanta, I Blues, per il momento, si limiteranno ad annunciare un preaccordo per il suo arrivo a partire dalla prossima stagione, la 2027/28.

    09:17
  16. 08:59
    Juventus, si tratta Pape Sarr: c'è l'offerta

    Saltato Kessie, secondo Sky Sport la Juventus vuole chiudere per il prestito di Pape Sarr del Tottenham. L’offerta formalizzata riguarda un prestito oneroso a 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 26 in caso di qualificazione in Champions e almeno il 50% delle presenze del giocatore.

    09:16
  17. 08:46
    Due nomi per l'attacco Juventus, non solo Zirkzee

    Due nomi per l’attacco della Juventus. Trattative nelle notte per Joshua Zirkzee, che il club bianconero segue con attenzione e che rimane la prima scelta. L’alternativa però c’è ed è Nick Woltemade. In uscita c’è Jonathan David, sul quale c’è l’Atletico Madrid. Operazione in prestito come, d’altronde, per Zirkzee. Offerta al Manchester United sulla base di un prestito oneroso a circa 2,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 30. Ultime ore per trovare la quadra.

    09:13
  18. 08:30
    La Fiorentina chiude per Beto

    La Fiorentina ha raggiunto un accordo con l’Everton per Beto e intende accelerare visite e firma. Operazione da 18 milioni di euroL’attaccante è atteso oggi in Italia.

    10:02

  20. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative di oggi, 31  agosto. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa in questo penultimo giorno utile in Italia.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta Sarr alla Juve, intesa Zirkzee ma c'è Woltemade, visite Hutchinson-Milan, Roma scatenata Fonte: ANSA

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