LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve-Reijnders contatto, Lazio sfuma il centravanti

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, venerdì 31 luglio, quando siamo entrati nell’ultimo mese di calciomercato. Addio all’indimenticabile Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale. Stones è un nuovo giocatore dell’Inter, la Juventus aspetta Kolo Muani e Alajbegovic, in giornata dovrebbero sostenere le visite mediche e si avvicina a Suzuki. Rafa Leao ha accettato di trasferirsi in Turchia, da capire chi tra Fenerbahce o Galatasaray porterà al club di via Aldo Rossi l’offerta più convincente. Castro nuovo giocatore della Roma che chiude anche per Koulierakis, Torino fatta per Comuzzo (Fiorentina) e Kian Fitz-Jim (Ajax). Il Como tratta Lucumi sul quale c’è anche la Juve e pensa a Mauro Icardi per l’attacco, Sassuolo-Bowie è fatta!La Fiorentina continua a spendere sul mercato, ufficiale Valdepenas. Rodri a un passo dal Real Madrid (il City fissa il prezzo a 75 milioni), Liverpool affondo per Barcola. Qui tutte le notizie della giornata del 31 luglio: