Virgilio Sport
CALCIO SERIE A LIVE

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve-Reijnders contatto, Lazio sfuma il centravanti

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 31 luglio dopo l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e i principali campionati esteri

Aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Aggiorna

Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, venerdì 31 luglio, quando siamo entrati nell’ultimo mese di calciomercato. Addio all’indimenticabile Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale. Stones è un nuovo giocatore dell’Inter, la Juventus aspetta Kolo Muani e Alajbegovic, in giornata dovrebbero sostenere le visite mediche e si avvicina a Suzuki. Rafa Leao ha accettato di trasferirsi in Turchia, da capire chi tra Fenerbahce o Galatasaray porterà al club di via Aldo Rossi l’offerta più convincente. Castro nuovo giocatore della Roma che chiude anche per Koulierakis, Torino fatta per Comuzzo (Fiorentina) e Kian Fitz-Jim (Ajax). Il Como tratta Lucumi sul quale c’è anche la Juve e pensa a Mauro Icardi per l’attacco, Sassuolo-Bowie è fatta!La Fiorentina continua a spendere sul mercato, ufficiale Valdepenas. Rodri a un passo dal Real Madrid (il City fissa il prezzo a 75 milioni), Liverpool affondo per Barcola. Qui tutte le notizie della giornata del 31 luglio:

Cronaca in diretta

  1. 12.40
    Antonio Silva al Bournemouth

    Sfuma uno dei grandi obiettivi di mercato del Milan. Antonio Silva, infatti, passa dal Benfica al Bournemouth, i due club hanno raggiunto un’intesa di massima sulla base di 25 milioni di euro più bonus. 

    12:40
  2. 12.27
    Venezia, preso Moreno

    Il Venezia strappa alla Fiorentina, il difensore Moreno. È ufficiale il suo approdo in laguna. 

    12:27
  4. 12.05
    Lazio, sfuma il centravanti

    Sfuma definitivamente l’obiettivo in attacco della Lazio. Carlos Espì, infatti, ha firmato con il Real Madrid, il centravanti del Levante era uno dei grandi nomi per il reparto offensivo. 

    12:04
  5. 11.45
    gettyimages-2282808642 Fonte:Getty
    Juve, rispunta Reijnders

    La società bianconera è scatenata. Il tende, Carnevali-Massari, infatti, prova a riportare in Italia Reijnders, centrocampista del Manchester City che ha indossato per due stagioni la maglia del Milan. L’olandese, infatti, non rientrerebbe nei piani del nuovo corso guidato da Enzo Maresca. 

    11:45
  6. 11.19
    Fiorentina, scambio per arrivare a Thorsvedt

    Fabio Grosso spinge per riabbracciare Kristian Thorsvedt per il centrocampo. La Fiorentina è disposta a inserire il cartellino di Marco Brescianini, che piace al Sassuolo.

    11:19
  7. 11.09
    Roma, interesse per Cacciamani

    Colpo a sorpresa della Roma? Il club capitolino, infatti, monitora con attenzione il classe 2007 Cacciamani, di proprietà del Torino. Nell’ultima stagione il giocatore ha giocato in Serie B con la maglia della Juve Stabia. Pronti 15 milioni di euro. 

    11:08
  8. 10.44
    Juve, Conceicao piace al Manchester United

    Il Manchester United fa sul serio per Francisco Conceicao della Juventus. I bianconeri chiedono sessanta milioni di euro per liberare il portoghese, i Red Devils, invece, potrebbero inserire nell’affare il cartellino di Zirkzee. 

    10:43
  10. 10.12
    Inter, ufficiale Stones

    L’Inter, attraverso i propri canali, ha ufficializzato l’acquisto di Stones, prelevato a parametro zero dal Manchester City. Per l’inglese contratto biennale a 4 milioni di euro a stagione.

    10:12
  11. 10.05
    Napoli, Leverkusen su Gutierrez

    Il Bayer Leverkusen fa sul serio per Gutierrez. Il club tedesco valuta il terzino 25 milioni di euro, il Napoli per cederlo, invece, ne vuole almeno 30. Distanza tra le parti, ma c’è fiducia. 

    10:04
  12. 10.01
    Franco Baresi Fonte:Getty
    Addio a Franco Baresi

    Non c’è l’ha fatta Franco Baresi. La bandiera rossonera e della Nazionale italiana, infatti, si è spenta questa notte all’età di 66 anni. 

    10:00

  14. Addio all’indimenticabile Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale. Stones è un nuovo giocatore dell’Inter, la Juventus aspetta Kolo Muani e Alajbegovic, in giornata dovrebbero sostenere le visite mediche e si avvicina a Suzuki. Rafa Leao ha accettato di trasferirsi in Turchia, da capire chi tra Fenerbahce o Galatasaray porterà al club di via Aldo Rossi l’offerta più convincente. Castro nuovo giocatore della Roma che chiude anche per Koulierakis, Torino fatta per  Comuzzo (Fiorentina) e Kian Fitz-Jim (Ajax). Il Como tratta Lucumi sul quale c’è anche la Juve e pensa a Mauro Icardi per l’attacco, Sassuolo-Bowie è fatta!La Fiorentina continua a spendere sul mercato, ufficiale Valdepenas. Rodri a un passo dal Real Madrid (il City fissa il prezzo a 75 milioni), Liverpool affondo per Barcola.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve-Reijnders contatto, Lazio sfuma il centravanti Fonte: Getty

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio