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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve appesa a Suzuki e Vicario, sondaggio Inter per Nico Gonzalez, Leao-Milan

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 4 agosto dopo i primi colpi e un parziale riassetto delle squadre che vedremo nella stagione ormai imminente

Aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

Tra amichevoli e primi esperimenti, si susseguono rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni in questo 4 agosto, giorno dei funerali di Franco Baresi. Il mercato dell’Inter prosegue con Diaby e l’idea Nico Gonzalez, mentre la Juventus tenta di sciogliere il nodo portiere. Milan in lutto. Il Napoli ancora in stallo sul fronte cessioni per via dell’operazione saltata che interessa Lindstrom. Qui tutte le notizie della giornata del 4 agosto:

Cronaca in diretta

  1. 10:29
    Chalobah al Como, i dettagli

    Torniamo su Trevoh Chalobah al Como. Il difensore del Chelsea si trasferirà a titolo definitivo per 30 milioni di euro più 3 di bonus al Como, dopo una lunga trattativa. Chalobah è atteso in Italia tra mercoledì sera e giovedì mattina, quando sosterrà le visite mediche per poi firmare il contratto.

    10:31
  2. 09:51
    Read, la Roma vuole chiudere entro domani

    La Roma intende chiudere per Givairo Read e si è attivata con il Feyenoord per tirare le fila entro domani. A riportarlo è il Corriere dello Sport che ha riferito di un’ifferta da 29 milioni contro la richiesta sopra i 30 del club.

    09:53
  4. 09:40
    Vlahovic, destino incerto

    L’addio alla Juventus doveva significare una svolta, ma per ora Dusan Vlahovic non ha un ingaggio e dopo i rumors di un possibile ritorno a Torino non vi sono riscontri in merito a ulteriori destinazioni. Il nodo? L’ingaggio, considerato oggi troppo elevato per molti club europei. Restano vive, e più probabili, altre piste per la società bianconere a partire da Zirzkee e in altri ruoli come per Vicario e Suzuki e Kessié.

    09:43
  5. 09:30
    Dzeko rinnova con lo Schalke 04

    Edin Dzeko resterà allo Schalke anche la prossima stagione. L’attaccante bosniaco, 40 anni, ha firmato un rinnovo annuale conquistato dopo essere arrivato a gennaio dalla Fiorentina, dopo mesi di stallo. Il giocatore ha contribuito alla promozione con 6 gol e 3 assist in 11 presenze: “Ho ancora fame e voglio aiutare la squadra anche in Bundesliga”, ha dichiarato l’attaccante.

    09:39
  6. 09:22
    Napoli, la ricostruzione del club dopo il caso Lindstrom

    Colpo di scena nella trattativa tra Napoli e Schalke 04 per la cessione di Lindstrom che ha suscitato così tanto clamore. Dopo che i club avevano trovato l’intesa per un prestito gratuito con diritto di riscatto (fissato a a 5 milioni di euro e ulteriori bonus), il danese non si trasferirà in Germania nonostante le visite mediche. Nello scambio dei documenti, il club tedesco ha informato il Napoli di non accettare le condizioni pattuite. Comunicato ufficiale in merito.

    09:33
  7. 09:00
    Suzuki e Vicario, la Juventus in sospeso

    Nodo portiere da sciogliere per la Juventus. Il Paris Saint-Germain è molto vicino all’acquisto di Zion Suzuki dal Parma. Tuttavia, i parigini potrebbero decidere, secondo Tuttosport, di mandare il portiere altrove e la Juventus sarebbe pronta a inserirsi nell’ottica di un prestito secco, qualora Luis Enrique desse il via libera all’operazione.

    09:32
  8. 08:44
    Inter, l'alternativa è Nico Gonzalez

    Emerso in serata il sondaggio Inter per Nico Gonzalez che il club starebbe valutando per accontentare Cristian Chivu. Secondo Sky Sport, sarebbe lui l’alternativa a Moussa Diaby da qui la mossa nei riguardi della Juventus. Nico Gonzalez è rientrato dopo il mancato riscatto del prestito da parte dell’Atletico Madrid e, sempre secondo Sky Sport, ci sarebbero già stati i primi contatti tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage del calciatore argentino, reduce dalla finale giocata ai Mondiali.

    09:30
  10. 08:30
    Milan, il dubbio Leao
    Rafa Leao è inquieto, ma alle sue condizioni da quel che emerge. Nel servizio di Sky Sport l’esterno portoghese del Milan sembra sereno e si ribadisce che per ora le offerte turche non convincono. La società però, a dispetto della volontà del giocatore, potrebbe cederlo per 50-60 milioni. Premier e Liga le mete gradite.
    09:26

  12. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative di oggi, 3 agosto. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa. Nodo portiere Juventus, Inter su Nico Gonzalez. 

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve appesa a Suzuki e Vicario, sondaggio Inter per Nico Gonzalez, Leao-Milan Fonte: ANSA

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