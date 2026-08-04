L’addio alla Juventus doveva significare una svolta, ma per ora Dusan Vlahovic non ha un ingaggio e dopo i rumors di un possibile ritorno a Torino non vi sono riscontri in merito a ulteriori destinazioni. Il nodo? L’ingaggio, considerato oggi troppo elevato per molti club europei. Restano vive, e più probabili, altre piste per la società bianconere a partire da Zirzkee e in altri ruoli come per Vicario e Suzuki e Kessié.