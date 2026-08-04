Tra amichevoli e primi esperimenti, si susseguono rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni in questo 4 agosto, giorno dei funerali di Franco Baresi. Il mercato dell’Inter prosegue con Diaby e l’idea Nico Gonzalez, mentre la Juventus tenta di sciogliere il nodo portiere. Milan in lutto. Il Napoli ancora in stallo sul fronte cessioni per via dell’operazione saltata che interessa Lindstrom. Qui tutte le notizie della giornata del 4 agosto:
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